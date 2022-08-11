Заявление мэра Горловки (Донецкая Народная Республика) Ивана Приходько о том, что украинские войска «полностью разбили» школу в посёлке Байрак в результате обстрела, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ольга Трапезникова Иван Приходько

«А ведь дети в этом селе уже через месяц могли бы там учиться. Вот вам, пожалуйста, — украинская армия, которая «заботится» о своих гражданах. От такой «заботы» скоро живого места на этой территории не останется», — отметил Святослав Х.

«На что способны самые трусливые в мире нацисты, то и делают. Союзные освободительные войска освобождают населённый пункт за населённые пунктом, а эти террористы украинские тупо обстреливают мирных граждан. Это потолок их «хероизма». Их придумали такими», — считает Сергей Г.

Многие пользователи не могут найти оправдание нацистским преступникам, которые вместо того чтобы принимать участие в сражениях на поле боя, ведут обстрелы мирных объектов.

«Школа для ВСУ, что, военный объект что ли? Какое они право на это вообще имели?» — спрашивает Маргарита Н.

«Школа — это явно не объект военной инфраструктуры, так что мотивы ВСУ мне до сих пор не ясны», — пишет Марина Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что среди нацистов, вероятно, большое количество малограмотных, которых корёжит от существования образовательных учреждений в Донбассе.

«Нацисты просто ненавидят школу, ненавидят образование, ненавидят учиться. Потому что поголовно были неудачниками и неучами. Им было интереснее, видимо, искать виноватых среди окружающих, чем пытаться исправить изъяны в себе и чего-то добиться в этом мире самостоятельно. Понятно, почему они так старательно бьют по школам», — поделился своим мнением Андрей Б.

Часть людей напоминает, что украинская армия уже многократно была поймана на использовании социальных объектов в качестве военных баз.

«Тем временем, когда российская армия уничтожает школу на Украине, в которой прятались украинские военные (сами на видео это снимали), — это никого не заботит почему-то. Ведь намеренно в социальных объектах прячутся, в школах, детсадах, больницах. Чтобы потом русских варварами выставить. А тут сами бьют по школе, в которой не было ни единого военного. Нацисты, одним словом», — указывает Мария С.

Ряд пользователей указывает на то, что поступки украинских войск необходимо воспринимать исключительно лишь в террористическом ключе, потому что нацисты воюют с мирным народом, пытаясь посеять панику среди населения.

«Это уже давно никакие не украинские войска, а самые настоящие террористы с нацистской идеологией. Зеленскому и всему руководству нацистской Украины плевать на жизни людей, что в ДНР и ЛНР, что даже на территории самой Украины! Кровь мирного населения будет в том числе и на руках властей Запада, которые всё это безумие финансируют», — отметил Алексей В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

Напомним, 10 августа мэр Горловки Иван Приходько написал в своём Telegram-канале о том, что украинские войска «полностью разбили» школу в посёлке Байрак в результате обстрела. Своё сообщение глава города сопроводил фотографиями, на которых отчётливо видно, что от школы остались лишь стены — окна разбиты, а крыша полностью уничтожена.