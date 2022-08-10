Информация о росте экспорта российской нефти, которую опубликовал Bloomberg, стала еще одним предметом обсуждения в соцсетях Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«К российской нефти вернулись старые покупатели. Экспорт бьет все рекорды. Речь идет о странах Южной Европы, прежде всего об Италии и т.д. Кто над кем издевается, уже и разбираться не хочу. Очень трагикомическая ситуация! Сиди и смейся над т. н. Европой. Снизим потребность в российской нефти и природном газе и покупать не будем, говорили эти одноклеточные фон лайены, боррели, шольцы», — написал в связи с этой информацией пользователь Д. Г.

«К этому факту добавьте и то, что уже два месяца из Польши в Белоруссию поступают фрукты и овощи, а оттуда идут на российский рынок. Это реальность», — заметил Н. Ш.

«Да, это так. Там, где есть выгода, там идеология уничтожается. Этого не знают только в Грузии», — ответил инициатор дискуссии.

«Жаль, что не знают, а мы пожинаем плоды этого незнания уже долгие годы», — ответил Н. Ш.

«В Россию?» — удивилась М. К.

«Потом (нефть) переправят в США», — предположила Н. И.

«Наверное», — согласилась М. С.

«Конечно, в Америку», — сообщил Б. К.

«В Китай?» — поинтересовалась Т. Ч.

«Америка купит», — сообщила М. К.

«В Америке скоро похолодает, и эти шольцы, фон дер ляйены сменят риторику…» — предсказал К. И.

«Если в Европе и Германии не понимают, что их ожидает в результате политики США, и предпочитают собственный кризис, то они всего достойны!» — заметила И. Ч.

«Украину жалко и украинский народ в руках этой Европы и своего безмозглого правительства», — констатировал М. Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зато наш парламент тщательно рассматривает 12-пунктный план для вступления в эту Европу, куда нас не принимают, которая может до этого распасться. А в нашей конституции записано НАТО и евроатлантическое пространство, домой, в Европу!!! Эту последнюю фразу на митингах для идиотов выкрикивают», — добавил С. Ч.