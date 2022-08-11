Подавляющее большинство комментаторов моих статей из Польши пишут, что воссоединение с Западной Украиной невозможно по той простой причине, что основная масса населения там — дикие националисты, у каждого украинца в красном углу стоит портрет Бандеры, вместо гардин — красно-чёрные знамёна УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а настольной книгой каждого являются материалы съездов Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нам с ними не по пути, посему — гори огнём эта Западная Украина!

Сергей Васильковский. Старая церковь в с. Тухля. Галиция. 1903

Прежде всего: территория Восточной Малопольши, или Галиции, и Волыни — это не Западная Украина. Так эти земли стали называться с 1939 года, и наименование это — сугубо географическое. Это испокон веков польские земли — воеводство Русское со столицей во Львове стало польским в середине XIV века, Волынь и Подолия — с 1569 года, с момента подписания Люблинской унии. После крушения Первой Речи Посполитой эти земли отошли частью России, частью Австрии, но ни один из владетельных государей этих империй не ставил под сомнение польскую суть этих территорий. Это Польша. Что, кстати, и подтвердила польско-советская война 1920 года и заключённый в следующем году Рижский мир.

Далее. На чём базировался украинский «интегральный» национализм интербеллума? На отсталости волынского и галицкого крестьянства, на их беспросветной нужде, вечной нищете и абсолютной невозможности вырваться из этого коловорота несчастий и бед. Украинские националисты дали этим несчастным, страдающим от повального сифилиса и критической нехватки йода в их рационе, врага, на которого можно свалить все свои несчастья. Это поляки виноваты в том, что мы живём хуже, чем животные! — именно этот посыл ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал бурную ответную реакцию галицийского и волынского крестьянства. Надо сказать, что он имел под собой определенные основания — хотя, конечно, никто из поляков не желал своим украинским соседям прозябания в нищете. Мы и сами в ту пору жили небогато… А сегодня? Сегодня пять западноукраинских областей живут вполне обеспеченно, пользуясь всеми благами цивилизации. Вы только посмотрите на автомобили «беженцев», на их наряды, на их гаджеты!

У современных жителей Галиции и Волыни нет оснований для поддержки бандеровской идеологии. Да и сама она, давайте говорить прямо, обрела второе дыхание сугубо и исключительно тщанием наших заокеанских друзей.

Szeder Lászl «Волынь приветствует вас»

Им понадобилась Анти-Россия, чтобы приструнить русских политиков, вообразивших, что они имеют какие-то права — и идеально подходящая на эту роль Украина получили второе издание украинского «интегрального национализма» в качестве базовой идеологии, на которой довольно быстро было построено здание современного украинского государства. Этот национализм — не более чем карго-культ, никто из украинцев по своей воле не станет умирать с именем Степана Бандеры на устах. Да, жители Галиции и Волыни восприняли бандеровский миф с энтузиазмом — но лишь потому, что он делал из них украинцев «первого сорта», и не более того. Реально в банедровскую мифологию никто ни в Львове, ни в Ровно, ни в Тарнополе не верит, и если, не приведи Господь, в эти города войдут русские танки — очень быстро местные жители сбросят с себя бандеровскую шкуру и переродятся в истинно русских обывателей Малороссии, с энтузиазмом вывешивающих российский триколор на своих домах…

annalika170 Львов

Поэтому не надо бояться бандеровцев с Западной Украины — их нет. Есть старательно исполняющие эту роль активисты, которые имеют с этого исполнения свой маленький гешефт, есть политики, которым выгодно быть «бандеровцами» для удержания своих постов, есть информационная обслуга, которая просто живёт с этого мифа.

А настоящих, истовых, идейных бандеровцев в Галиции и на Волыни — нет. И быть не может — ввиду вышеуказанных обстоятельств.