Сеть: «Всплыло!» — Тихановская создала «объединенный переходный кабинет»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет» — и назначила на полгода его представителей. Как сообщает издание «Зеркало», соответствующее заявление она сделала в конце конференции «Новая Белоруссия», проходящей в Вильнюсе.
Читайте также: Тихановская объявила о создании «объединенного переходного кабинета»
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом и юмором, указав на то, что о Тихановской долго ничего не было слышно, она напомнила о себе.
«Нафталин не забыли с неё отряхнуть?» — иронизирует Игорь Ф.
«По переходу из Латвии в Польшу? Или наоборот?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.
«Я уже забыл об этом персонаже, откопали опять из-под какой-то коряги», — пишет Nikmaster.
«Она еще на что-то рассчитывает! Неужели полякам не надоело ее кормить, никак не поймет, что Лукашенко не даст раздербанить Белоруссию, сидела бы в Риге (Тихановская находится в Литве. — А. Ц.) … и не рыпалась», — добавил еще один участник обсуждения.
«Говорящей голове стало обидно, что про неё забыли? Или деньги заканчиваются, надо поработать?» — отреагировала Toma.
«Неуловимые мстители в настоящем времени. И сколько этих правительств будет — два, три или по количеству спонсоров? Какой идиот денег даёт этой котлете?» — недоумевает Павел А.
«Так, а кто котлеты жарить тогда будет?» — смеется один из комментирующих.
«Всплыло…» — написал Gitti_J.
«Деньги отрабатывает потраченные на неё. «Мал клоп, да вонюч», — народная мудрость», — прокомментировала новость Л. И. К.
«Кто признает, пусть у нее и покупают калийные удобрения», — пишет Viktor K.
«И куда переходит это «правительство»? В мир иной!» — пошутил Vasipa.
«Лукашенко должен объявить о создании в США переходного правительства», — с сарказмом призвал Владимир.
«В каком мире они живут?» — отреагировала Ирина.
«А ведь они существуют на чьи-то деньги и не бедствуют», — заметила Валентина Л.
«Зато теперь законное правительство Белоруссии может спокойно говорить недовольным гражданам, что это «переходное правительство» ничего не делает», — шутит Наталья.
«В Белоруссии над Тихановской уже давно просто смеются. Активные змагары сейчас на Украине гибнут, а нормальным людям как-то не до нее. Уборочная идёт», — написал Андрей Г.
«Отправят ее скоро домой кураторы, как это было с Саакашвили, Навальным, следующим сдадут Зеленского…» — добавил Юрий Г.
«А я думала, о ней забыли уже. Но нет! Тягают всё по президенствам и правительствам. Виртуальная жизнь активная какая! Не до котлет и борща», — с сарказмом добавила Наталья.
«Батьку вам не смести… Надорвётесь, уроды…» — не выдержала Наталья Ш.
«За что она только бабки госдеповские получает? Толку ноль», — отреагировала Наталья Р.
«Там в палате у Наполеона место случаем не освободилось?» — иронизирует Евгений.
«В дурдоме остались еще свободные места? А тут целое правительство пора оформлять», — смеется Алексей.
«Ну и пусть себе управляют какой-нибудь виртуальной выдуманной Белоруссией, а в реальной будут жить реальные нормальные люди», — подытожил Серёга Б.