Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет» — и назначила на полгода его представителей. Как сообщает издание «Зеркало», соответствующее заявление она сделала в конце конференции «Новая Белоруссия», проходящей в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом и юмором, указав на то, что о Тихановской долго ничего не было слышно, она напомнила о себе.

«Нафталин не забыли с неё отряхнуть?» — иронизирует Игорь Ф.

«По переходу из Латвии в Польшу? Или наоборот?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«Я уже забыл об этом персонаже, откопали опять из-под какой-то коряги», — пишет Nikmaster.

«Она еще на что-то рассчитывает! Неужели полякам не надоело ее кормить, никак не поймет, что Лукашенко не даст раздербанить Белоруссию, сидела бы в Риге (Тихановская находится в Литве. — А. Ц.) … и не рыпалась», — добавил еще один участник обсуждения.

«Говорящей голове стало обидно, что про неё забыли? Или деньги заканчиваются, надо поработать?» — отреагировала Toma.

«Неуловимые мстители в настоящем времени. И сколько этих правительств будет — два, три или по количеству спонсоров? Какой идиот денег даёт этой котлете?» — недоумевает Павел А.

«Так, а кто котлеты жарить тогда будет?» — смеется один из комментирующих.

«Всплыло…» — написал Gitti_J.

European Parliament Светлана Тихановская

«Деньги отрабатывает потраченные на неё. «Мал клоп, да вонюч», — народная мудрость», — прокомментировала новость Л. И. К.

«Кто признает, пусть у нее и покупают калийные удобрения», — пишет Viktor K.

«И куда переходит это «правительство»? В мир иной!» — пошутил Vasipa.

«Лукашенко должен объявить о создании в США переходного правительства», — с сарказмом призвал Владимир.

«В каком мире они живут?» — отреагировала Ирина.

«А ведь они существуют на чьи-то деньги и не бедствуют», — заметила Валентина Л.

«Зато теперь законное правительство Белоруссии может спокойно говорить недовольным гражданам, что это «переходное правительство» ничего не делает», — шутит Наталья.

«В Белоруссии над Тихановской уже давно просто смеются. Активные змагары сейчас на Украине гибнут, а нормальным людям как-то не до нее. Уборочная идёт», — написал Андрей Г.

«Отправят ее скоро домой кураторы, как это было с Саакашвили, Навальным, следующим сдадут Зеленского…» — добавил Юрий Г.

«А я думала, о ней забыли уже. Но нет! Тягают всё по президенствам и правительствам. Виртуальная жизнь активная какая! Не до котлет и борща», — с сарказмом добавила Наталья.

«Батьку вам не смести… Надорвётесь, уроды…» — не выдержала Наталья Ш.

«За что она только бабки госдеповские получает? Толку ноль», — отреагировала Наталья Р.

«Там в палате у Наполеона место случаем не освободилось?» — иронизирует Евгений.

«В дурдоме остались еще свободные места? А тут целое правительство пора оформлять», — смеется Алексей.

«Ну и пусть себе управляют какой-нибудь виртуальной выдуманной Белоруссией, а в реальной будут жить реальные нормальные люди», — подытожил Серёга Б.