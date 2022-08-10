Более 10 млн кв. метров площадей в торговых центрах России в целом могут опустеть. На текущий момент, по данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), около 7,5 млн кв. м суммарно занимают неработающие иностранные ритейлеры и бренды. После ухода оставшихся компаний в ближайшие месяцы по всей стране опустеют еще 3 млн кв. м площадей. Это, по мнению президента РСТЦ Дмитрия Москаленко, приведет к снижению доходов индустрии не менее чем на 15–22%, а с учетом того, что владельцы объектов еще не полностью восстановились «от действия коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние».

Квентин Массейс. Меняла с женой (фрагмент). 1514

Ранее Минпромторг, напоминает «Коммерсант», поддержал предложения РСТЦ по содействию в привлечении потенциальных зарубежных арендаторов торговых площадей РФ. Однако, как пояснил Москаленко, западные арендаторы только сейчас начали разрывать договоры и пока еще не освободили помещения. То есть привлечь на их места ритейлеров из «дружественных» стран пока не удалось. При этом основным препятствием к проведению переговоров с ключевыми лицами по привлечению новых брендов в Россию Москаленко называет стоимость оформления виз. Например, для граждан Турции, указывает он, цена однократной визы в нашу страну составляет 80 долларов, а многократной — 240 долларов. Такую плату считают в организации «существенной суммой для бизнеса этих стран». Эту, так сказать, проблему Совет торговых центров озвучил в своем письме, направленном главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором в качестве решения предложил отменить визовый режим для представителей бизнеса из стран Азии, Африки и Латинской Америки либо снизить для них стоимость оформления российских виз.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Собеседник издания — партнер CMWP Ольга Антонова — заявила, что визовый режим прямо не влияет на изменившийся в этом году инвестиционный климат. Другой эксперт рынка, директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина сказала, что облегченный визовый режим вряд ли существенно повлияет на вывод новых брендов в торговые центры. Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева и вовсе считает, что в текущей ситуации гораздо важнее увеличение льгот для локального бизнеса и импортеров. Соглашается с этим мнением и Антонова, которая выступает за поддержку всех игроков, включая зарубежных, готовых работать в России, мол, надо их мотивировать, говорит она, в отраслях, где пока не происходит импортозамещения.

Тем временем в консалтинговых компаниях подсчитали, что западным компаниям, решившим покинуть российский рынок, придется возместить собственникам офисных помещений до 30 млрд руб. за досрочный разрыв договоров аренды. Так что владельцы бизнес-центров, несмотря на сложности замены арендаторов, полагают эксперты, могут остаться в плюсе. Согласно подсчетам компании Remain только в ближайшие полтора года международные компании могут заплатить за досрочное прекращение аренды порядка 20 млрд рублей, причем суммарная площадь этих офисов, по подсчетам агентства, составляет 950 тыс. кв. метров. По данным же компании CORE. XP ожидается, что подобные расходы «беглецов», занимающих 630 тыс. кв. м, могут составить 25–30 млрд руб.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр

Такие денежные возмещения — распространенная практика для иностранных корпораций, контракты которых не предусматривают расторжение или предполагают серьезные штрафы за досрочный разрыв, пояснили изданию в одной из компаний. Штрафные санкции в рамках досрочного расторжения договора, по словам исполнительного директора Remain Александра Богданова, как правило, составляют 60–80% от размера оставшейся арендной платы, выплачиваемые единовременным платежом. При этом, получая компенсацию, к примеру, в размере арендной платы за год-полтора, владельцы торговых центров, сказал один из экспертов рынка, могут найти нового арендатора за шесть-девять месяцев. Директор направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia Елена Акатова и вовсе отмечает, что многие международные арендаторы продают бизнес своим российским юрлицам, которые продолжают арендовать помещения или сокращают площади, в том числе реализуя их через субаренду.

Тем не менее эксперты раздумывают о сроках заполнения рынка. По подсчетам аналитиков, если ключевые иностранные бренды покинут российский рынок, то к концу года 30% торговых центров в стране будет пустовать. Выход любого иностранного бренда на российский рынок занимает не менее года, поэтому новые магазины, по оценке партнера Nikoliers Анны Никандровой, откроются не ранее первого квартала 2023 года. По мнению руководителя департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристины Недря, полного восстановления рынка стоит ожидать не ранее 2024 года.