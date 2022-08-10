Жители Южной Кореи обсудили в Сети письмо правящей партии КНДР, в котором выражены слова поддержки в адрес Коммунистической партии Китая.

ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), правящая Трудовая партия Кореи (ТПК) направила официальное послание членам Коммунистической партии Китая, в котором осудила недавний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его «бессовестной провокацией».

В «письме солидарности», отправленном накануне, правящая партия КНДР также назвала поездку Пелоси «серьезным нарушением» суверенитета Пекина.

«ЦК ТПК заявил в письме, что публичная поездка на Тайвань, организованная действующим высокопоставленным чиновником США, несмотря на решительный протест и торжественное предупреждение Китая, а также всеобщее противодействие международного сообщества, является серьезным нарушением суверенитета и территориальной принадлежности Китая, а также непростительной политической провокацией, направленной на то, чтобы опорочить авторитет КПК и помешать успешному проведению ее 20-го съезда», — говорится в сообщении ЦТАК.

Северокорейская сторона также выразила «полную поддержку» Коммунистической партии Китая, китайскому правительству в их «справедливых и законных» шагах по «решительному отражению произвола США», а также пообещала и впредь оказывать поддержку в тайваньском вопросе.

Напомним, что на прошлой неделе МИД КНДР отреагировал на визит Пелоси, назвав его «наглым вмешательством» во внутренние дела другой страны.

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«Может, Пелоси специально обостряет конфликт в Северо-Восточной Азии?» — интересуется wifi***.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Похоже, наши власти придерживаются плана: Тайвань — Китаю, а КНДР — Южной Корее», — смеется econ***.

«Содержание письма ЦК Рабочей партии Кореи на 100% совпадает с тем, что говорят в Демократической партии», — подчеркивает rhqh***.

«Что она там забыла?» — недоумевает ksh1***.

«Тогда, если китайский политик поедет в КНДР, то это будет нарушением нашего суверенитета», — пишет dnsd***.

«Прежде чем говорить о нарушении суверенитета, необходимо решить вопрос с нарушением прав человека», — утверждает ryus***.

«Ким Чен Ын, видимо, считает, что Китай захватит мир. К слову, нужно удостовериться в планах КНДР, а то вдруг они ведут «двойную игру», — пишет opti***.

«Что они там поддерживают? Это просто смешно… На самом деле, Си Цзиньпин очень интересуется делами в КНДР. Китай — не что иное, как агрессор, который держит США и Южную Корею в заложниках», — считает glas***.

«Это же глупая страна без денег, чего от нее ждать?!» — вопрошает arbs***.

«Может, это признак того, что КНДР скоро испытает ядерное оружие?» — интересуется pfg5***.

«Поросята, что живут за счет всего мира, слишком много говорят», — отмечает duec***.

«Может, они боятся, что Китай отпустит в свободное плаванье Гонконг и Тайвань и сосредоточится на поглощении КНДР?» — задается вопросом 2988***.

«Есть ли смысл в том, чтобы США сосредоточивали свое внимание на Китае? Причина, по которой Китай сильно вырос, заключается в том, что США заключили выгодную торговую сделку и открыли им собственный рынок», — пишет oaks***.

«Между прочим, что КНДР, что Китай — родственники-коммунисты», — сообщает duck***.

«Если хотите зарабатывать себе на жизнь, то должны отыгрывать роль лающей шавки, чтобы позднее хозяин наградил чем-то», — иронизирует vbnm***.