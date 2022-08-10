Соединенные Штаты Америки призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами. Соответствующее заявление 9 августа сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия США

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Заявление чиновницы обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Сначала пусть Аляску вернут!» — с сарказмом призвал Александр Н.

«А, ну понятно теперь, откуда уши торчат», — добавил Andrew A.

«Испугались, что отключат?» — задался вопросом Даниил.

«А то что? Хочется спросить американцев», — пишет Vlad.

«Уровень интеллекта диких ковбоев всегда отличался. Дикий животный западный мир», — отметил «Победу! Za».

«Вы бы так Киев призывали «Минск-2» выполнять!» — прокомментировал T. G.

«Американцам сначала базы свои по всему миру надо свернуть и домой увезти. А потом уже говорить, что там кто возвращать должен», — отреагировала Designcannes.

«Требую вернуть Техас Мексике, а Калифорнию и Аляску — России», — добавил Andrew S.

«И всё? А чего так мало? Просите больше, все равно не отдадим!» — иронизирует «появилась из облака».

«От мертвого осла уши…» — отметил Андрей О.

«Ага, чтобы Киев с вероятностью 100% разнес эту АЭС ко всем чертям», — написал Artem D.

«Сейчас, только разбег возьмём!» — смеется A. D.

«Требую вернуть Трампа в президенты. Он победил на выборах, а не мошенник Байден», — шутит Радик Г.

«Этими словами США признают, что в данный момент данная АЭС под контролем России и, следовательно, обстреливают её именно с украинской стороны», — заметил «Основоположник чего-то».

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Лучше бы американцы не заикались о возвратах», — отреагировал Oleg.

«А США не хотят вернуть тоже что-нибудь?.. Например, золото Ливии — Ливии, или золото Афганистана — Афганистану, а золото и деньги России — России», — пишет один из участников обсуждения.

«Только после того, как сами отдадут индейцам контроль над их исконными землями. Или это опять «другое»?» — поинтересовалась Tatyana A.

«Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии», — смеется Алекс Л.

«И ещё на сдачу американскому президенту полный контроль над пиджаком, велосипедом и самолётным трапом», — иронизирует Станислав М.

«Спешим, аж волосы назад…» — шутит Вячеслав Р.

«Только после того, как США вернут России полный контроль над Украиной», — добавил Иван Ш.

«Пусть пишут в спортлото», — с юмором отметил Серега Ш.

«Ага, чтобы эти чудилы учинили страшную экологическую катастрофу. Никогда этого не допустим», — написала Лариса А.

«Все вернем, раз США потребовали… И Аляску — тоже», — с сарказмом подытожил Александр Б.