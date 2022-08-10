Великобритания и Европейский союз с 10 августа прекращают импортировать российский уголь в связи с антироссийскими санкциями, введенными в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что российский уголь, вероятно, будут покупать у посредников, которые смогут на этом заработать.

«Назло мамке уши отморожу», — смеется Олег Е.

«Флаг им в руки и барабан на шею», — смеется Валентина.

«Теперь уголь — это привилегия!» — иронизирует Evgen G.

«Чувствую, что скоро турки станут торговать углём», — смеется Андрей.

«Хворост, видно, еще не весь собрали!» — пошутила Лариса Б.

«Бумеранг уже устал возвращаться! Или у него двигатель ядрёный стоит?» — с юмором поинтересовался «тихий».

«Судя по новостям, у Европы есть острое желание избавиться от части своего населения?!» — спросил Amid Z.

«Суицидники», — пишет Alex.

«Запад медленно и уверенно ведет свой народ к полному краху. Так захотели США, а им отказать нельзя. Ну и флаг им в руки!» — отреагировала Елена.

«Теперь они друг у друга будут покупать наш уголь. Только дороже», — написал Олег.

«Кто-то от этого получит сверхприбыль, а мы ждем народных гуляний по всей Европе с проявлениями демократии — ну, там водомёты, газ, собаки», — с сарказмом пишет Caper Green.

«Сейчас у Турции найдётся много угля для Европы», — смеется Олег С.

Карл Брюллов. Итальянка, греющая руки над углями. Конец 1820-х

«Только это мы должны были прекратить им поставлять, а не они отказаться. Долго эта игра в одни ворота будет длиться?» — не понимает Анатолий.

«Продолжайте, ребята. Мы со времён распада Союза поняли, что когда вы несёте благо, то это несёт только массовые разрушения. Так что продолжайте нести вред», — прокомментировала Ксю.

«Осталось принять восьмой пакет санкций: не есть и не пить назло Путину…» — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Какой интересный сериал! Никогда так не ждали зимней серии», — смеется Ирина.

«Эта голота скупила весь уголь. Поговаривают, что сейчас в аду тишина — нечем топить», — пошутил Valery K.

«Отлично. Куда и кому продать энергоресурсы, найдётся всегда. А вот назад отработать — это уже вряд ли», — комментирует Oleg.

«Уголь — такая штука, ну не выкопаем сейчас, выкопаем потом. Но они-то мёрзнуть будут сейчас», — добавил Владислав С.

«Забег по граблям в Европе продолжается», — пишет ZzTop.

«Его где-нибудь перегрузят, и он будет марсианским. Цена только другая будет», — написал Евгений.

«А чего, нормальная схема!.. Русский уголь из Бангладеш, например. Ценник — космос. И нам хорошо, и страны третьего мира немного подкормим за счет европейцев. А чего нет-то?» — смеется Andrey K.

«Ну и молодцы, хоть цену на наш уголь подняли. Что они ни делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила», — с юмором подытожила Marina L.

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