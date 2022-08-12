В польском городе Мальборке разрушили памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом 9 августа сообщило Польское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили действия польской стороны.

«Самое низкое, что только могли придумать… Тошнит от этой мерзости», — отреагировал «Любитель ромашек в РФ».

«Фашисты им ближе!» — добавил Alex.

«Ничего святого», — отметила Надежда.

«Жизнь — это бумеранг. И всё, что сейчас происходит, им вернётся», — пишет Елена К.

«Придется заново ставить», — прокомментировал новость Евгений.

«Ах, эта показательная драка с теми, кто ответить не может. Отлично. Наши памятники не должны стоять на [их] территории… Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним… Ждём зимы — будет весело», — отреагировал a. p. o. k. a. l. y. p. s. o.

«Неблагодарные твари», — не выдержал Vasya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша

«Денацификацию надо заканчивать, судя по всему, на территории Польши», — добавил Валерий.

«Поляки давно нарываются…» — написал Vadim.

«Следовательно, Польша — нацистское образование», — написала Olga P.

«Евросоюз стал откровенным фашистским четвертым рейхом. Даже не скрывается…» отреагировал Василий М.

«Им собственные предки, освобождённые от фашистов, ещё не снятся?» — задалась вопросом Екатерина.

«Пусть обломки этих памятников так ударят по полякам, чтобы вздрогнули и тряслись ещё лет 500», — не выдержала Элла.

«Поэтому поставки энергоресурсов в этот фашистский гадюшник пора прекратить раз и навсегда», — считает Сергей.

«Никакого уважения к погибшим. Воевать с памятниками — это дно», — комментирует произошедшее Татьяна Х.

«Как известно, история движется по спирали. Однажды они будут горько раскаиваться. И за это тоже», — написал Chupa_kabra.

«Урок усвоили. Больше освобождать не будем. Пусть потом не льют слез», — добавила Алина.

«Пройдёт не так много времени, и они начнут их восстанавливать. Просто они об этом пока не знают», — отметил Николай.

«Польша снесла Польшу», — отреагировала Ольга Ч.

«Этим я уже не удивляюсь. Мне интересно, они от Германии начнут требовать памятники снести или нет?» — интересуется Лера.

«На это больно смотреть», — написала Ольга К.

«Весна покажет, кто где гадил. Русская весна…» — пишет Ия.

«Гиена Европы в полный рост», — прокомментировала Ирина Ш.

«Всё это от бессильной злобы. Когда вред реальный причинить не могут, а укусить хочется. Но, как показывает жизнь, как только люди забывают историю, она повторяется…» — отметила Larisa S.

«Ничего, паны поляки, память у нашей Федерации очень хорошая. Запомним и припомним», — добавил «А».

«Почему Россия до сих пор не разорвала дипломатические отношения с этими конечными фашистами?!» — не выдержал Денис.

«Пора уже раздел Польши новый затеять», — с сарказмом подытожил «ЪУЪ».