Премьер-министр Японии Фумио Кисида переформировал состав своего кабинета министров, а император, по заведенной традиции, утвердил каждого из назначенцев, вручив министрам специальный документ с подписью монарха.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Основные фигуры кабинета Кисиды сохранили свои посты. Министром иностранных дел остался Ёсимаса Хаяси, министром финансов Сюнъити Судзуки, министром по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива. Остался на своем посту и генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Места в составе правительства получили конкуренты нынешнего премьера на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Экс-глава МИД и минобороны Таро Коно возглавил министерство по вопросам цифровизации и политики в сфере ИКТ, а теперь уже экс-глава политического совета (ЛДП) Санаэ Такаити стала министром экономической безопасности.

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Небезынтересно, что возглавивший министерство экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура по совместительству занял должность «ответственного за экономическое сотрудничество с Россией». Напомним, что этот необычный пост был специально учрежден бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности намерения широко развивать торгово-экономические связи с нашей страной в случае «разрешения» в пользу Японии «территориальной проблемы». А именно передачи в состав Страны восходящего солнца принадлежащих России всех южных Курильских островов с омывающими их богатейшими ресурсами экономическими зонами. Небывалый ранее пост Абэ учредил после обнародования своего так называемого «плана из восьми пунктов», реализация которого, как утверждалось, должна была «значительно улучшить качество жизни россиян».

Однако никаких серьезных проектов в рамках «плана из восьми пунктов» реализовано не было. После смены власти в Японии ни преемник Абэ премьер-министр Ёсихидэ Суга, ни нынешний глава правительства Фумио Кисида интереса к прожектам на российском направлении не имели, но экзотическую должность сохраняли. Видимо, из уважения к патрону — Синдзо Абэ.

Сегодня говорить о развитии торгово-экономических связей между Японией и Россией не приходится, ибо занимающий враждебную позицию к России и лично президенту Путину японский премьер Кисида своими злостными «санкциями» отбросил эти связи к весьма низкому показателю. Токио объявил эмбарго на поставку в Россию практически всей номенклатуры поставлявшихся в нашу страну товаров. И, что удивительно, при этом рассчитывает, что Москва будет, как и прежде, снабжать Японию своими энергоресурсами. Не для этого ли сохранена дополнительная министерская должность?

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На наш взгляд, Москва должна рассмотреть вопрос о прекращении торговли с недружественными, вернее, враждебными странами всем тем, недостаток чего создаст для них трудности и неудобства. И никакие «доводы» о потере прибыли здесь приниматься во внимание не должны. Ведь страны НАТО и Япония не скрывают, что находятся в состоянии войны с Россией, пусть пока прокси-войны. Считаю, разумными предложения переходить в торговле, в частности, с Японией на бартерный обмен. Хотите наши СПГ, нефть, удобрения, уголь, рыбу? Отгружайте взамен японские товары, которые необходимы нам.

В свое время И. В. Сталина обвиняли в том, что он до 22 июня 1941 года поставлял Германии хлеб и сырье. Но это делалось на условиях взаимных поставок из Германии, от чего сейчас Запад отказывается. Так стоит ли наступать на те же грабли? История для того и существует, чтобы на ней учиться. Правда, к сожалению, делается это не всегда…