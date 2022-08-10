Известие о том, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сожалеет о фотосъёмке с бокалом шампанского во время июльской поездки в Киев и встречи с мэром города Виталием Кличко, спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Люди не верят в искренность и считают, что Фезер сожалеет лишь о том, что этот кадр стал достоянием общественности. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Немецкие фашики развлекаются бухлишком, пока идёт битва до последнего украинца», — заметил Джозеф Стемп.

«Как были немцы фашистами, так и остались… Их мечта — уничтожить славян — никуда не делась», — поддерживает Александр Якимец.

«Они за смерть украинских солдат ещё и борщика с пампушками навернут, сальцом закусят», — иронизирует Татьяна Епифанова.

«Это же так просто — извиниться. Паблик релайшнс в действии. Они потом так же мило извинятся за свой фашизм», — развивает тему Марина Т.

«Европейский цинизм зашкаливает!» — считает Регина.

«Сожалеет? Странное слово применительно к этой ситуации…» — считает Софья.

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

«Цирк Шапито», — соглашается Наталья с неадекватным поведением Фезер.

«Жировали и будут жировать, пока простые граждане во всём мире претерпевают горести. Гореть им в аду», — пожелала Ольга Викторовна.

«Сожалеет о том, что им было весело, или о том, что засняли в такой момент?» — уточняет Светлана.

«Не извиняйтесь, весь мир в курсе, что для вас это развлечение за хорошую зарплату, не ваши же дети и мужья там гибнут, поэтому чего печалиться? Надо было ещё шнапсом на… попудрить нос любимым лакомством верховного преемника Бандеры и в клуб к молодым мускулистым стриптизерам!» — поделился мнением Александр Балашов.

«За фото извинилась. То есть поведение нормальное?» — спрашивает Ирина.

«У одних канцлер — юморист, у других президент — клоун. Что им, плакать что ли?» — иронизирует Андрей К.

«Уничтожают славянский народ и радуются, такие исторические кадры уже были, и мы все знаем итог», — напомнила Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за скандальные фото с Виталием Кличко, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся, известили в Die Welt.

Читайте также: Глава МВД Германии сожалеет о снимке с Кличко и шампанским в Киеве