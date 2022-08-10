Рассуждения о том, что некие публикации в западных СМИ и отчёт Amnesty International — это верный признак «слива» Зеленского, вынужден расценивать исключительно как ложную информационную беременность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Обвинения в коррупции, указания на признаки диктаторского правления, и (о, ужас) военные преступления — всего лишь англосаксонский инструмент управления компрадорскими элитами, их задний привод.

Разбирать эту механику по шестеренкам нет места и времени, могу только напомнить «панамские бумаги» Порошенко, с ним же связанный скандал вокруг генпрокурора Шокина, «кассетный» и «оружейный» скандал Кучмы и многие-многие-многие другие скандалы, временно будоражившие международные СМИ, но никак внешне не отражавшиеся на украинском режиме.

Всегда это имело целью воспитание, приведение в сознание, направление и наставление колониальных царьков. Потому что, сколь часто мы ни говорили бы о зависимости Киева от западных хозяев, они пользуются определенными из-за океана степенями свободы. По крайней мере, свободой произвольно распоряжаться жизнями подавляющего большинства своих подданных. Так же, как Сомоса, африканские, аргентинские, греческие и прочие «черные полковники». Главное — не отклоняться от генеральной линии. Вопрос: где же от неё отклонился Зеленский?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Ответ: слишком артистичен, кинематографически образован — и оттого уверовал в культ божественного хвоста, виляющего собакой. Что есть ересь в реальной англосаксонской политике.

В реальности настоящих хозяев жизни Зеленского есть красные линии: нельзя шантажировать хозяев (да, это про Хантера Байдена), нельзя быть навязчивым, нельзя класть копыта на стол хозяйским вассалам (это про посла Мельника). И многое другое, против чего погрешил обласканный глобальным CNN и Голливудом украинский и двуногий «малыш Бэйб».

Продолжая анималистические метафоры, на прошлой неделе сбежавший из загона поросенок получил хворостиной по хребтине. Так же, как получал до этого матерый хряк Порошенко. Обратная связь — то бишь визг — была получена. Собственно, визг в двух регистрах: «дайте грошей» и «российский агрессор» — это все, что пока производит на свет Зеленский, украинская дипломатия и прочие обитатели украинского скотного офиса.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Хотя с них пока даже не сбривают щетину. Другое дело, что на этот раз для хозяев в этом визге важно было услышать испуг. Понимание того, что ни знакомство с Анжелиной Джоли, ни квартира на Бейкер-стрит не спасут от холодца, коли на то будет хозяйская воля. И они этот мелодичный визг услышали.

Недосуг в связи с этим снова и снова вдаваться в подробности сетевой структуры AI и схему их «правозащитного» бюджета в 300 миллионов долларов, коробку передач «независимых СМИ» и прочие шестеренки глобального информационного доминирования. Нужно сказать лишь одно: пытаться расслышать в свином визге стратегические подвижки, многозначительные сигналы, тектонические изменения — занятие бессмысленное, если не сказать глупое.