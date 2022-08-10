Оператор «Укртранснафта» не прокачивает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам чиновника, украинская компания транспортирует нефть при полной предоплате. Но когда «Транснефть» попыталась совершить платёж, средства вернулись на счёт компании. В банке, обслуживающем платежи («Газпромбанк») пояснили, что платёж не прошёл в связи со вступлением в силу седьмого пакета антироссийских санкций.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения выразили опасение, что это может сказаться на цене на нефть. Иные задались вопросом, не испытывает ли Киев проблем с платежами за транзит российского газа.

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«А за транзит газа по своей территории они могут принимать оплату? Или это другое?» — поинтересовалась Наталья.

«А как же «агрессор»? Или нефть — это другое? Странные дела творятся!» — с сарказмом добавил Nikirurk.

«Цена на нефть как там?» — поинтересовался Аlbertus R.

«Ценник на нефть подскочит. Ну что поделать?..» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Как обычно, теперь будем продавать меньше, а зарабатывать больше», — ответила ему Mary М.

«Ну эти вообще любят пилить сук, на котором сидят», — добавила Маргарита.

«Отрубайте [транзит] газа через Украину…» — призвал Alex P.

«А Чехия и Словакия уже орут «а нас за что»?» — пишет Марина М.

«Ух ты! А с газом чубатые так смогут?» — с сарказмом спросил Макс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Венгры, дисконт с украинцев требуйте. Можно территорией», — призвал Vlad.

«Отлично! Срочно перекрыть подачу газа в Европейский союз! Европейские ценности важнее нефти, газа, продуктов и вообще всего на свете», — с сарказмом написал «Победу! Za».

«Европейские партнёры велели сделать гадость. Чересчур (с их точки зрения) самостоятельной Венгрии. Ну, а мелких шавок, типа Чехии и Словакии, Европе не жалко», — считает Геша Z.

«Ну тогда и газ надо остановить через эту шароварню… санкции же», — пишет Aleksandr M.

«А почему до сих пор идёт транзит через Украину?» — не понимает Igor.

«Заглушить все АЭС в рамках контрсанкций!» — с юмором добавил «Колобок».

«Венгры не думают, что нефть потеряется на просторах Украины?» — спросил Crazygarri.

«Да плевать на них. Их санкции, пусть сами и решают, как их обойти. Нефть — не газ, можно перенаправить тому, кому нужнее. И не нужно нам искать пути выхода из этой ситуации. Зима скоро, приползут как миленькие, только покупать будут на других условиях. А уж тем более это недружественные нам страны, поставляющие оружие нацистскому режиму…» — подытожил Александр П.

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