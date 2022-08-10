«А с газом так смогут?» — Киев прекратил транзит российской нефти в Европу
Оператор «Укртранснафта» не прокачивает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
По словам чиновника, украинская компания транспортирует нефть при полной предоплате. Но когда «Транснефть» попыталась совершить платёж, средства вернулись на счёт компании. В банке, обслуживающем платежи («Газпромбанк») пояснили, что платёж не прошёл в связи со вступлением в силу седьмого пакета антироссийских санкций.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения выразили опасение, что это может сказаться на цене на нефть. Иные задались вопросом, не испытывает ли Киев проблем с платежами за транзит российского газа.
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«А за транзит газа по своей территории они могут принимать оплату? Или это другое?» — поинтересовалась Наталья.
«А как же «агрессор»? Или нефть — это другое? Странные дела творятся!» — с сарказмом добавил Nikirurk.
«Цена на нефть как там?» — поинтересовался Аlbertus R.
«Ценник на нефть подскочит. Ну что поделать?..» — отреагировал один из участников обсуждения.
«Как обычно, теперь будем продавать меньше, а зарабатывать больше», — ответила ему Mary М.
«Ну эти вообще любят пилить сук, на котором сидят», — добавила Маргарита.
«Отрубайте [транзит] газа через Украину…» — призвал Alex P.
«А Чехия и Словакия уже орут «а нас за что»?» — пишет Марина М.
«Ух ты! А с газом чубатые так смогут?» — с сарказмом спросил Макс.
«Венгры, дисконт с украинцев требуйте. Можно территорией», — призвал Vlad.
«Отлично! Срочно перекрыть подачу газа в Европейский союз! Европейские ценности важнее нефти, газа, продуктов и вообще всего на свете», — с сарказмом написал «Победу! Za».
«Европейские партнёры велели сделать гадость. Чересчур (с их точки зрения) самостоятельной Венгрии. Ну, а мелких шавок, типа Чехии и Словакии, Европе не жалко», — считает Геша Z.
«Ну тогда и газ надо остановить через эту шароварню… санкции же», — пишет Aleksandr M.
«А почему до сих пор идёт транзит через Украину?» — не понимает Igor.
«Заглушить все АЭС в рамках контрсанкций!» — с юмором добавил «Колобок».
«Венгры не думают, что нефть потеряется на просторах Украины?» — спросил Crazygarri.
«Да плевать на них. Их санкции, пусть сами и решают, как их обойти. Нефть — не газ, можно перенаправить тому, кому нужнее. И не нужно нам искать пути выхода из этой ситуации. Зима скоро, приползут как миленькие, только покупать будут на других условиях. А уж тем более это недружественные нам страны, поставляющие оружие нацистскому режиму…» — подытожил Александр П.
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