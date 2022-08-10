Польша переходит к жизни в осаде. Правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), как провозгласил ее лидер Ярослав Качиньский, «сознательно идет на жесткую перезагрузку в отношениях с Европейским союзом». Отныне «ставка должна быть намного жестче», замечает портал Onet, «что предвещает затянувшийся тупик и наложение на Польшу всё более строгих наказаний».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Российским экспертам, да и не только им, иногда трудно бывает понять польскую политику, потому что внешне в ней отсутствует логика. С одной стороны, Варшава очень хочет быть в Европе. Польское общество является одним из евроэнтузиастов, более трех четвертей поляков во время социологических опросов подтверждают свое желание видеть собственную страну в Евросоюзе. Эти настроения понятны и объяснимы. Польша хочет таким образом отстроиться от своей судьбы, которая в силу ее географии и истории предназначила быть ей фланговой страной славянского мира на западноевропейском направлении. Ведь, по большому счету, в Западной Европе поляков не считают своими. Как, пожалуй, и чехов со словаками, но они хотя бы сделали выбор, подчинившись ведущей немецкой нации, превратились в сателлитов Германии и смирились с этим. Польша — другое дело. Она хочет сама стать «центром сборки» Центральной и Восточной Европы, сформировать собственный кластер, чтобы определять политику как на западном, так и восточном направлении.

Поэтому тема потенциального Polexit присутствовала в польской политической жизни инструментально. Радикальное крыло правящей коалиции, партия «Солидарная Польша» разыгрывала ее для того, чтобы отстроиться от играющей в центризм доминирующей «Права и Справедливости» и заодно озвучивая определенные идеи, которые не мог до сих пор позволить себе Качиньский. Сейчас ситуация начинает постепенно меняться. Некоторые польские эксперты считают, что тем самым председатель PiS перехватывает идеи «Солидарной Польши», которая слишком заигралась в самостоятельную игру в своей борьбе с премьер-министром Матеушем Моравецким, получившим весьма солидный кредит доверия Качиньского. Но возможно и другое. Глава «Права и Справедливости» серьезно задумался над тем, как победить на выборах и править Польшей в условиях ее пребывания в ситуации, когда она формально не выйдет из Евросоюза, но и по факту не будет в нём находится с точки зрения получения прежних преимуществ, в первую очередь финансовых.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Не случайно влиятельные лица PiS, так называемый профессорский состав, делегированный в Европейский парламент, начинает сейчас публично рассуждать о том, что их польские партийные коллеги не понимают царящих настроений в ЕС, поскольку имеют представление о европейских чиновниках лишь по разговорам с ними во время командировок последних в Польшу. А на самом деле всё настолько запущено, что Брюссель и Страсбург уже невозможно переубедить в пользу руководствующего для PiS видения Европейского союза как альянса государств, а не диктатуры никем не выбранных чиновником. В этой связи в правящей польской партии укрепляется ситуативный союз недовольных Моравецким, к которым уже вынужден прислушиваться и сам Качиньский, начавший вслух примиряться с идеей отставки премьера. И хотя председатель «Права и Справедливости» говорит об этом как бы теоретически, относя смену главы правительства на время, когда партия выиграет в третий раз выборы, чтобы не выглядеть тем, кто поддается внешнему давлению, факт есть факт.

Похоже, что в PiS начинает складываться понимание того, что в «евроколхозе» им действительно больше нет места. И это уже не на уровне риторики. Ведь только какими-то «антинемецкими комплексами» и связанными с этим нападками на «пронемецкого» лидера оппозиционной «Гражданской платформы» Дональда Туска уже трудно объяснить те системные нападки, которые слышны от Качиньского в адрес Германии и мифического «немецко-русского союза» по недопущении Польши снова стать великой. Усиливая атаки на Берлин, председатель «Права и Справедливости» укрепляет более радикальную риторику против Евросоюза коалиционной «Справедливой Польши». Это может понадобиться Качиньскому в том случае, когда придется объяснять полякам, почему страна больше не сможет пользоваться преимуществами нахождения в ЕС. Кстати, сам Брюссель в свою очередь тоже играет в эту игру, используя финансовые инструменты для укрощения Варшавы.

Kancelaria Sejmu Ярослав Качиньский

Но всё же PiS нужно получить некий железный козырь, который можно было бы предъявить полякам в качестве оправдания необходимости выхода из Европейского союза. Им в данной ситуации может стать не только отказ Брюсселя выплачивать средства из европейских фондов полякам, но и некая сделка ЕС с Россией по Украине, когда будут зафиксированы территориальные изменения украинского государства. С учетом «плавающих» польских границ такое способно стать аргументом, особенно если это разыграть в отношении «воссоединенных территорий», которая Польша получила после 1945 года от немцев. А там может дойти дело и реанимации концепции Речи Посполитой 2.0, когда регламенты и рамки Евросоюза уже не будут больше сдерживать поляков.