В польской партии «Право и Справедливость» хотят сместить с поста председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом 9 августа пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Так, генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский раскритиковал фон дер Ляйен после того, как политик не захотела выделить Варшаве средства на восстановление после пандемии.

Соболевский отметил, что Брюссель не оставляет Варшаве выбора, добавив, что остаётся достать всё оружие из арсенала и «ответить оком за око». Председателя Европейской комиссии, по его словам, необходимо отстранить от руководства Еврокомиссией, для чего готовится иск в суд.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Общая граница с Украиной сказывается на менталитете», — отреагировал Валерий.

«Не останавливайтесь!» — призвала Anna P.

«Гиена подросла и кошмарит бывших хозяев», — с сарказмом пишет Слав.

«Все-таки украинцы и поляки — братья», — с юмором пишет Л. Ф.

«Движ в серпентарии», — смеется Тат.

«Жабы и гадюки. Пусть сами себя аннигилируют», — иронизирует Ник Н.

«Да-да, поляки, вперёд, именно так! Что это там Брюссель себе позволяет?!» — смеется Svetlana.

«Перегрызите там друг друга», — шутит один из участников обсуждения.

«Смотрю, поляки разошлись! Страх потеряли», — написала Elena.

«Главное, не останавливаться в своих требованиях. ЕС должен развалиться», — отметил Mikle1007.

«Началась драка среди шакалов», — добавила Ия.

«Болею за обе команды!» — отреагировал AngryIS.

pis.org.pl Кшиштоф Соболевский

«Серпентарий. Началось», — прокомментировал Игорь С.

«А что поляки ещё умеют производить, кроме яблок и вони, не подскажете? Под поляками я, конечно, имею в виду польских политиков», — отметил Евгений.

«И это ещё зима не наступила. Запасаемся попкорном и смотрим шоу», — отреагировал Sergey S.

«Так их, поляки! Бей своих, чтоб чужие боялись!» — смеется Tais.

«Халява, похоже, заканчивается. Денежки уходят на Украину, а основной спонсор этой своры Германия сама в полной заднице из-за санкций и дорогого газа», — написала Нина Б.

«То есть у Польши денег нет, производства и экономики [нет]! Сидят на дотациях, привыкли к вечным подачкам. А теперь требуют… Как будто остальные страны не пострадали от пандемии. Ещё и газом не хотят делиться, который им Германия из России доставила в хранилища», — пишет Remotespace.

«Ну я ещё могу понять, когда ЕС слушает США, но когда нахлебники угрожают…» — недоумевает Sergey S.

«Черчиллю приписывается такая фраза про поляков: «Гиены Европы»… Даже если он этого не говорил, то нужно заметить, что это так и есть», — отреагировал Сергей Ш.

«Практика показывает, что Польшу лучше иметь в качестве врага, а не партнёра и друга. Во врагах хоть денег на неё не [надо] тратить», — подытожила Irina S.

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