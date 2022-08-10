Кандидаты в премьер-министры Великобритании предлагают варианты проведения экономической политики из-за приближающейся рецессии. Бывший канцлер казначейства Риши Сунак пообещал раздать населению деньги, чтобы они смогли оплачивать счета за электричество, а министр иностранных дел Лиз Трасс продолжает говорить о том, что нужно сокращать налоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Я говорю о предоставлении людям возможности сохранить в своих карманах больше денег. Я не верю в то, что можно сначала поднять налоги до самого высокого уровня за 70 лет, а потом раздавать людям их деньги обратно. Мы консерваторы, мы верим в низкие налоги. И я не собираюсь анонсировать следующий федеральный бюджет заранее. Мой фундаментальный принцип заключается в том, что люди должны копить больше денег, и мы должны быть на стороне тех людей, которые делают правильные вещи, которые работают, которые открывают бизнес, людей, которые вносят свой вклад в экономику. Нам нужен экономический рост, чтобы пережить эти тяжелые времена», — заявила Трасс.

Некоторые пользователи не верят ни одному слову, которое сказала Трасс. Они считают, что она обманывает население, чтобы ее поддержало большее количество некомпетентных лжецов-консерваторов в парламенте.

«Лиз Трасс определенно верит, что газлайтинг по отношению к наиболее уязвимым слоям населения поможет ей стать более популярной среди самых противных членов Консервативной партии. Она надеется, что с их помощью она захватит власть», — написал @AdrianFaiers.

В комментариях раскритиковали Трасс за то, что она говорит о кризисе и трудностях, с которыми сталкивается население, как о чем-то еще не существующем, хотя многие британцы с февраля-марта пытаются выживать.

«Это реальность, прямо сейчас! Я не могу даже представить, сколько страха и террора мы скоро встретим в продовольственных банках. У нас не хватает денег, чтобы просто купить еду, оплатить аренду и коммунальные услуги. У нас нет волонтеров, финансирования тоже ноль. Без срочных дотаций продовольственные банки разорятся и останутся пустыми к Рождеству», — рассказал @RayFrsa.

Ряд комментаторов отметил, что система налогообложения в Великобритании устроена так, что налоги платят не все, в том числе их не платят те, у кого слишком низкий доход. Таким образом, Трасс планирует снижать налоги для тех, кто их и так не платит, это подтверждает, что она вообще ничего не планирует менять.

«Люди на малооплачиваемых работах платят минимум или вообще не платят налоги. На самом деле, многим приходится получать свою мизерную зарплату, которая фактически платится правительством, только для того, чтобы прокормить и одеть своих детей. Так каким образом сокращение налогов поможет им в период кризиса стоимости жизни?» — поинтересовался @GetMeZarniwoop.

Многие пользователи поинтересовались, какие именно категории населения Трасс относит к тем, «кто вносит вклад в экономику», и планирует ли она помогать неработающим инвалидам, пенсионерам и детям.

«Что Лиз Трасс имеет ввиду под населением, которое вносит вклад в экономику? Это только те, которые вносят его на данный момент? То есть не пенсионеры? Она не хочет помогать пенсионерам? А как насчет детей? Они тоже не вносят вклад в экономику. Им Трасс тоже не хочет помогать?» — спросил @mikegalsworthy.

UK Government Лиз Трасс

«А что делать тем, кто не может вносить свой вклад в экономику? Всегда будут те, кто не может работать. Удивительно, но очень просто стать таким человеком. Есть надежда для этих людей, или они должны жить в нищете?» — спросила @Alouema2.

Среди пользователей есть пенсионеры, которые не понимают, как жить дальше, потому что государственных пенсий не хватает, чтобы ходить в магазин и оплачивать все счета.

«Пенсионеры вносили вклад в экономику на протяжении 45-50 лет в большинстве случаев. У нас один из самых низких уровней пенсий во всём развитом мире, а теперь они еще и не заслуживают помощи, потому что так решили тори, которые делают всё только для богатых», — прокомментировал @GarethPemberton.

«Мне интересно, какие планы на таких, как я, для тех, кто стал экономически неактивным населением, потому что мы ушли на пенсию? Мы не «делаем правильные вещи»? Может, нас еще отправят в Руанду вместе с мигрантами?» — поинтересовался @saldixie.

Часть комментаторов поддерживают план Сунака по выплате населению денег, потому что так у людей действительно будет больше денег, которые они смогут потратить на оплату электричества или газа.

«Она может продолжать говорить всякую ересь о сокращении налогов, но это не поможет обычным людям. И они должны действовать быстрее. Хорошая идея — положить каждому, кто зарабатывает меньше 30 тысяч, на банковский счет по 5 тысяч», — предложил @D_Blanchflower.

Многие пользователи уверены, что если Лиз Трасс продолжит обманывать население и вести политику, основанную на «консервативных принципах», то надолго она на посту премьер-министра на задержится.

«Сейчас в правительстве сидят зомби, у парламента перерыв в работе, неумелый премьер ждет своей очереди. К декабрю Лиз Трасс будет чувствовать себя беспомощной. Она будет самым недолгим премьером в истории», — прокомментировал @choux2eu.

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«У нее нет шансов, если она продолжит в том же духе», — считает @ihearsinez.

«Мое предсказание: через несколько недель после того, как она переедет на Даунинг-стрит, Лиз Трасс станет самым непопулярным премьером. И каждый член парламента, которые сейчас ее восхваляет, отвернется от нее», — считает @Eyeswideopen69.

«Это будет самый короткий премьерский срок в истории. К Рождеству уйдет?» — поинтересовался @connolly_lg.

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