Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников в Белом доме. Трансляцию мероприятия 9 августа вел телеканал CNBC Television.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В ходе церемонии лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер окончил вступительное слово и пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву. Сначала политик пожал руку президенту США. Но после этого американский лидер во второй раз протянул руку в пустоту. Через некоторое время Байден, как ни в чем не бывало, опустил руку.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram.

«Нет. Они таки выберут его еще на один срок президентства. Он им нужен. И именно такой», — отреагировала Светлана Ю.

«С «хорошим» человеком можно было и два раза», — иронизирует Sergey.

«Ох, ковид такая коварная штука. А тут ещё и свой Альцгеймер. Получается гремучая смесь», — отметила Nataliya.

«Душераздирающее зрелище. Раньше был достойный соперник: умный, наглый, красивый мерзавец. Сейчас западная элитка из хищника сделала чучело…» — прокомментировал Виталий Р.

«Ну ребят, это уже даже не смешно. Посадите деда в кресло, положите грелку под задницу и засуньте карамельку в рот. Жесть», — не выдержала Ирина.

«Деду осталось всего ничего, и до конца срока, походу, не дотянет», — выразил опасения Сергей.

«Грешно смеяться над больными», — написал еще один участник обсуждения.

«Какой стыд! Почему это в Америке, а стыдно мне?!» — добавила Yana V.

«Да он такой же клоун, как и Зеленский», — отреагировал fa91.

«Несчастный человек. Смеётся над ним весь мир, он же этого даже не понимает. Отправили бы кукловоды уже его на покой. Так нет, этим тварям выгодно иметь недееспособного президента», — пишет Марина.

«Отпустите деда на пенсию!» — призвала Юлия.

«Президент, которого Америка заслужила», — с сарказмом отреагировал Айнур.

Gage Skidmore Джо Байден

«Нельзя смеяться над хромым, больным, душевно страдающим, он болен, и его жалко», — отметил Иван К.

«И он еще два года будет! Вот для его кабинета раздолье. Что хотят, то и воротят», — комментирует инцидент Елена.

«Отпустите больного деда, сколько можно глумиться?» — задался вопросом Александр.

«А врач его говорит, что дед бодрячком», — пишет Андрей.

«Ну и когда дойдет до упоротых, что правит теневая элита, нет у них свободы выбора, а есть только плен и иллюзии!» — отметил Анатольевич.

«А мне его жалко! Человек в глубоком маразме. Вероятнее всего, уже в памперсах. На куче лекарств. Не помнит ни себя, ни своих детей. А его все таскают, как манекен (если что — вот вам дед, он во всем и виноват)…» — отреагировала Ksanna.

«Не для того ли держат эту развалину в Белом доме, чтобы однажды он нажал-таки ядерную кнопку и тут же забыл о совершённом, сгинул в ад? В любом случае теперь совершенно безразлично, кто будет следующим президентом США. Страной управляют другие», — добавил Vlad.

«Какой молодой и энергичный политик! Не то что наш: с призраками не здоровается, на интервью не засыпает, не заговаривается — позорище», — иронизирует Олька.

«Если честно, мне его жалко. Зачем мучают старика?» — не понимает Ирина Б.

«Я, конечно, понимаю, что у него синдром Дори, но это президент с атомной кнопкой в руках, а не рыбка», — не выдержала Анастасия.

«Пишут, жалко старика, а раньше он отдавал приказы бомбить города и был при полном здравии…» — отметил Roman.

«Потом американцы спишут всю украинскую заваруху на его маразм, голова он говорящая, и только…» — написала Roza.

«Ему бы домой спать в кресле-качалке, а не вот это все», — подытожила Svetlana Y.