Украинские события занимают всё меньше места в новостях западных масс-медиа. Попытки же киевских властей привлечь к себе внимание провокационными высказываниями чаще вызывают ответную и крайне негативную реакцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

Так произошло с очередным заявлением Владимира Зеленского, призвавшего европейские страны не пускать к себе граждан России. По его словам, европейцы должны выслать даже тех русских, которые выступили против проведения спецоперации.

Пользователи соцсетей в Италии обрушились с критикой на киевского лидера, обвиняя его в расизме и нацизме, а также призвав его вернуться к профессии комика.

«Вот он и раскрыл свою расистскую сущность», — прокомментировал Анти Т.

«Теперь скажите мне, что он не нацист, а я вам отвечу, что вы идиот», — эмоционально заметил Мауро М.

«Это «великая демократия», которую мы должны защищать и ради которой мы уничтожаем нашу экономику. Ни один из политиков, которые поддержали весь этот бред, не получит мой голос в сентябре», — заявила Консу П.

Напомним, 25 сентября в Италии состоятся досрочные парламентские выборы. Ранее правительство Марио Драги, активно поддержавшего антироссийские санкции, ушло в отставку.

«А я бы послала его самого далеко», — написала Мария К.

«Не могли подобрать более умного человека, чтобы спровоцировать войну с Россией? Сначала были призывы к НАТО защитить воздушное пространство, угрожая начать глобальный конфликт. Потом Amnesty сообщает, что они используют чувствительные гражданские объекты для размещения оружия, из-за чего гибнут мирные жители. Теперь он просит запретить въезд гражданам России в страны Европы. Он не в своём уме», — считает Альбино В.

«Это подтверждает всё то, что они делали с русскоязычными украинцами до этого», — вставила Джузеппина Дель П.

Следственный комитет России Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

«Никогда и ни в одной другой войне не было такой односторонней пропаганды, как в той, которую мы наблюдаем на Украине. Нашим СМИ и политикам должно быть стыдно», — заметил Фабер Ф.

«Это уже за гранью разумного… Чистый придурок», — лаконично осудила Мария Элизабетта В.

«Подобная просьба даёт нам понять, с каким человеком мы имеем дело и какими идиотами являются люди, которые управляют на Западе, поддерживая войну», — рассуждает Анджело С.

Впрочем, многие называют Зеленского марионеткой американцев, поэтому его устами говорят его заокеанские хозяева.

«Давайте пошлём его вместе с его дядей Сэмом. Марионетка, ты устала», — призвал Витторио С.

«Америка дала слишком много власти этому бесполезному человечку. Теперь я понимаю действия Путина на Украине», — пишет Соня П.

«Идиоты — это те, кто до сих пор его слушает и продолжает отправлять ему доллары и оружие». Я понимаю, что США/НАТО держат его на поводке, но я не понимаю мазохизма Евросоюза, который действует против интересов своих же граждан и компаний», — добавил Лоренцо К.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Этому господину сказали, что европейские телевизоры всё меньше говорят о нём в новостях и всё больше о внутренних проблемах? Он должен уже понять, что Россия никогда не отступит с занятых территорий. Я понимаю, что после всего он не хочет потерять лицо, но идти вперёд — это, значит, ещё больше ухудшать ситуацию», — заключил Адриано П.

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