Заявление пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина о том, что 4 августа 2022 года «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Просто ум отказывается понимать, почему мы до сих пор снабжаем энергоресурсами своих врагов!» — пишет Сергей М.

Многие пользователи даже не сомневаются, что произошедшее станет очередным камнем на шее европейской экономики, которая стремительно движется на дно.

«Это лишний раз тряханет Евросоюз. Цены на бензин в гору пойдут. Ну и так по «мелочи» — коммуналка, продукты и т.д.» — предрекает Виктор П.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейцы сами виноваты — именно они поддерживали нацистскую Украину, которая теперь решила укусить за руку собственного хозяина.

«Вот и пришло время, когда бумеранг вернулся своему отправителю. Европа, ну что там, ждёте зиму?» — обращается Ольга Г.

«Прилетело, от кого не ждали? А мы ведь предупреждали! Поддержка нацистов рано или поздно заканчивается тем, что пищей становитесь вы сами», — отметил Николай К.

«Ну вот и всё, товарищи европейцы. Получайте по полной от ваших питомцев, которых вы раскормили. Теперь они вас самих сожрать хотят», — отметил Алексей Л.

Часть людей полагает, что теперь в Евросоюзе могут сказать спасибо киевскому режиму, что тот помогает Европе следовать антироссийским санкциям.

«Таким образом, Украина как бы помогает Европе следовать ею же введенным санкциям против России. Укры потребят всю нефть сами, чтобы спасти Евросоюз от зависимости от России», — указывает Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Европе могут слёзы попусту не лить — Россия тут уже ничего сделать не может, придётся европейцам договариваться напрямую с нацистами.

«Ну и ладушки. Россия не может тут уже никак помочь. Чего с нас взять? Мне кажется, европейцы уже совсем не в тайне начнут желать, чтобы Украина отъехала как можно скорее», — считает Дмитрий Б.

Roy Luck Добыча нефти

«Молодцы, свидомые бандеровцы, так держать! Оставьте себя без денег за транзит, а Европу без топлива! Браво Зеленский, браво украинцы!» — радуется Иван С.

«Зеленский, очевидно, хочет вместе с собой на дно и страны Евросоюза затащить, чтобы всем несладко пришлось. Запад и так без газа загибается, а тут на одну проблему больше стало», — подметил Виталий Д.

Нашлись и те, кто не считает правильным осуществлять транзит энергоресурсов через территорию Украину, где сейчас проходит специальная военная операция России.

«Вот это поворот! Значит, русские «кошмарят» Украину, но киевский нацистский режим ещё нефть из России гонит через свою территорию в Европу! Так что там Зеля про патриотизм и славу нации визжал?!» — спрашивает Сергей С.

Напомним, 9 августа пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил РИА Новости о том, что 4 августа 2022 года «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.