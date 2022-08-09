Информация, согласно которой сотрудники ФБР провели четырёхчасовой обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа, который завершился изъятием документации, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Говорят, что ничего не нашли, кроме видеокассеты с фильмом «17 мгновений весны», — шутит Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные серьёзные следственные действия с проникновением в жилище и изъятием документации выглядят очень уж подозрительно, учитывая, что на кону в Америке судьбоносные политические выборы.

«Странно. Как только Трамп начинает говорить правду, сразу вокруг него что-то твориться начинает. Подозрительно», — заметил Мыртын З.

«Столько лет прошло, но именно сейчас, когда Трамп готовится к предвыборной гонке, решили обыск устроить. Конечно же, это всё не из-за политического преследования. Хотели что-то найти против него, но оказалось, что Трамп чист», — отметил Юрий М.

The White House Дональд Трамп

Некоторые комментаторы отмечают, что американская политическая система уже давно пахнет гнилью, отчего никого уже не удивить подобными обысками в доме бывшего президента США.

«Интересно узнать, что же такое конкретное они там искали? Может быть, демократию и свободу слова, которые куда-то подевались в Америке?» — интересуется Мартин С.

«Возможно, просто хотят навесить на Трампа что-нибудь для того, чтобы он не мог избираться на новый срок», — подозревает Алина А.

Часть людей полагает, что такие обыски — ничто иное, как оказание давления на кандидата в президенты Америки.

«Административное давление на кандидата в президенты? Где американская демократия, я вас спрашиваю? Куда подевалась?» — спрашивает Дмитрий Б.

«Ну нет, это по любому не преследование политического оппонента Демократической партии. Такого же не может быть в США, там же демократия типа!» — издевается Андрей И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Ряд пользователей указывает на то, что прошлые выборы в США доказали, что демократы не способны обойти Трампа при условии честного голосования, поэтому на этот раз, очевидно, они вовсе решили убрать своего главного конкурента из президентской гонки.

«У демократов нет другого способа обойти Трампа, кроме как запретить ему баллотироваться. Это и пытаются устроить. Думают, что смогут решить проблему. В ноябре уже выборы в Конгресс. Сфальсифицируют голосование и настроят всю репрессивную машину на подавление любого сопротивления. Посмотрим, к чему это приведёт. Оружие-то демократы не смогли запретить», — пишет Наталия Г.

«В США такие наезды на политических конкурентов в порядке вещей. Театр иллюзий и цирк уродов. И они всем хотят доказать, что это нормально так жить, но только у них. Если в какой-нибудь другой стране начинается расследование в отношении прозападного кандидата, то это проявление тоталитарного режима. Понимать надо, это другое», — подметила Sonya D.

Нашлись и те, кто сомневаются, что даже при условии победы Трампа на выборах президента США хоть что-нибудь изменится во внутренней политике Америки.

«Интересно, придя на пост президента, Трамп будет массово реформировать всю систему, выстроенную демократами или всё-таки стерпит?» — задаётся вопросом Евгений И.

Напомним, 9 августа издание Politico опубликовало материал со ссылкой на собственный источник, согласно которому сотрудники ФБР провели четырёхчасовой обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, который завершился изъятием документации.