В Косово и Метохии 1 сентября должны вступить в силу новые правила использования личных документов и автомобильных номеров, выданных органами Республики Сербии. Премьер-министр сепаратистского образования настаивает на применении «режима взаимности» — если Белград не признает независимость Косово, тогда Приштина не признает сербские документы. Этот режим правительство Альбина Курти уже попыталось ввести с 1 августа, но сербы на севере края в очередной раз установили баррикады на главных дорогах, ведущих в центральную Сербию. Но в конфликт вмешалось посольство США в Косово, которое потребовало от руководства сепаратистского образования перенести начало применения новых правил на 30 дней.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Можно ли ожидать 1 сентября на севере Косово и Метохии нового обострения конфликта, и что предпримет президент Сербии Александр Вучич для того, чтобы защитить сербские интересы в южном крае, ИА REGNUM рассказывают сербские эксперты.

Решение о том, начнётся ли в Косово и Метохии новый вооруженный конфликт или нет, будет принимать Запад, в первую очередь Великобритания, полагает научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

«Если это будет в ее интересах, конфликт произойдет. По моему мнению, Сербия на этот раз должна проявить твердую позицию, несмотря на опасность возникновения противостояния. Сербия имеет за собой резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, в соответствии с которой эта территория является неотъемлемой частью сербского государства, также у неё есть поддержка России. Если Белград не проявит твердую позицию, перед ним в очередной раз развернут ковер унижений, ведущий в Брюссель. На этот раз Сербия должна или показать зубы, или ее просто не будет», — полагает сербский эксперт.

По словам Милошевича, путь Белграда в будущем однозначно ведет в ОДКБ. Эксперт считает, что Сербия должна поднять вопрос о вступлении в эту организацию, но она могла бы принять и другие меры. «Вспомним, что вопрос о получении двойного гражданства для граждан России и Сербии ранее уже поднимался в сербских СМИ. Можно было бы заново поднять этот вопрос», — сказал Милошевич.

По мнению эксперта, наступило время для того, чтобы Сербия действовала более решительно, так как Запад находится в состоянии шока из-за того, что события на Украине развиваются не по его сценарию.

На вопрос, может ли Белград сделать такой резкий внешнеполитический поворот, если известно, что его главная внешнеполитическая цель — это вступление в Евросоюз, Милошевич заявил, что для Сербии пришла пора поступить по отношению к евроинтеграции так же, как это сделала Турция.

«Вот Турция шла к ЕС несколько десятилетий и в итоге до него не добралась. Мы должны сделать то же самое — поблагодарить Брюссель за унижение, которое он нам обеспечил, и пойти своей дорогой», — рассказал Милошевич.

По мнению эксперта, в случае возникновения конфликта на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией не исключено, что подразделения НАТО, которые находятся в южном сербском крае как международные силы по поддержке мира, примут в нём участие. Тем не менее, полагает Милошевич, НАТО не будет столь открыто поддерживать албанскую сторону, если Сербия заручится поддержкой России.

«Почему Россия может быть заинтересована в том, чтобы поддержать Сербию по вопросу Косово и Метохии? Здесь речь идет не только о братской поддержке братского народа. В Косово большие залежи лигнита и других полезных ископаемых, которые Запад намерен добывать в связи с отказом Европы от газа и возобновлением работы теплоэлектростанций. Рудники лигнита в Косово и Метохии находятся в руках тех, кто организовал бомбардировки СР Югославии и отнял у Сербии ее южный край. Если бы Сербию поддержала Россия, она бы надолго отменила эту энергетическую авантюру Запада», — подытожил Зоран Милошевич.

В свою очередь, профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович полагает, что 1 сентября Приштина или начнет применять «меры взаимности», или они будут перенесены еще на 30 дней.

«Я, возможно, и ошибаюсь, но если бы Белград планировал что-то предпринимать, подконтрольная сербским властям партия «Сербский список» уже вышла бы из правительства Альбина Курти и занялась бы организацией сопротивления. Также Александр Вучич не встречался бы 18 августа с Курти в Брюсселе. По всей видимости, 1 сентября продолжится спектакль для широкой общественности», — полагает Мирович.

Эксперт напомнил, что 9 августа сербская пресса писала о том, что «Курти готовится к войне в Косово», но в это сложно поверить, так как нам известно, что «Сербский список» вместе с ним состоит в правительстве сепаратистского Косово.

«Это было бы примерно то же самое, как если бы Денис Пушилин сидел в правительстве вместе с Владимиром Зеленским, и они вместе напали бы на Донбасс, в котором живут русские», — заявил Мирович.

Касаясь предстоящей встречи Вучича и Курти 18 августа в Брюсселе, эксперт отметил, что каждая встреча Вучича с представителями албанских сепаратистов имеет два измерения. Одно измерение — это то, что президент Сербии рассказывает журналистам непосредственно после переговоров, рассказал Мирович.

Predsednik.rs Александр Вучич

«А говорит Вучич в основном то, что он только что спас сербов от непосредственной военной угрозы. Второе измерение раскрывается несколькими месяцами позже, когда становится понятным, что именно Вучич обещал сепаратистам и на какие новые уступки пошел. В этом контексте надо рассматривать и предстоящую встречу», — полагает сербский юрист.

Мирович напомнил, что на фоне острой патриотической риторики Вучич передал озеро Газиводе на севере края под контроль Приштины, и создал сербскую компанию, которая берет у сербов на севере Косово и Метохии деньги за использованное электричество и передает их Приштине.

Деян Мирович В ближайшем будущем мы, наверное, будем слушать жалобы президента Сербии по поводу того, что албанские сепаратисты не хотят создавать Сообщество сербских муниципалитетов. Но настоящий вопрос в том, существует ли какая-то ответственность самого Александра Вучича за то, что до сих пор Сообщество сербских муниципалитетов не сформировано, и что если оно, не дай бог, будет сформировано, его полномочия будут определены конституцией так называемого Косово. Все виноваты — и международное сообщество, и его коалиционный партнер Альбин Курти, только сам Вучич не виноват. А ведь именно он подписывал все эти документы.

По словам юриста, Александр Вучич уничтожил все институты сербского государства в Косово и Метохии, даже те, которые пережили агрессию НАТО, и поэтому их теперь невозможно восстановить.

«Громкие заявления о том, что Сербия должна восстановить свои органы власти на севере Косово и Метохии, только усложняют положение сербов в крае. Единственное, что можно сделать, — применить то, на что ссылается Курти, а это «принцип взаимности». Так как конституционный суд лжегосударства Косово постановил, что Брюссельское соглашение не соответствует косовской конституции, это должен сделать и сербский конституционный суд. Я считаю, что прежде всего нужно идти шаг за шагом в правовом поле. Но Александр Вучич не имеет смелости сделать что-то подобное», — считает Мирович.

По его словам, Сербия может принять определенные политическо-правовые меры, но Вучич этого не делает — он занимается демагогией, за которой пытается скрыть свою ответственность за упразднение сербских органов власти в Косово и Метохии.

«Здесь есть еще одна задача — представить НАТО в качестве защитника, который спасает косовских сербов от какой-то новой бури наподобие хорватской операции по уничтожению Республики Сербская Краина в 1995 году. По сути, Вучич ведет пропаганду в пользу НАТО, объясняя сербам, что только альянс может им помочь», — полагает эксперт.

Мирович напомнил, что Сербия строит современную автомобильную дорогу Ниш-Мердаре-Приштина.

«Получается, что албанцы притесняют сербов в Косово и Метохии, пока Белград финансирует строительство дороги, которой в первую очередь будут пользоваться косовские албанцы. Я никогда не видел ничего подобного в юридической теории. Я слышал, что сепаратистские образования добываются признания со стороны центральных властей, но я не слышал, что центральные власти помогали сепаратистам. Это можно объяснить только тем, что Вучича шантажирует Запад из-за криминала, которым занимаются его приближенные, и что настоящим президентом Сербии является посол США в СербииКристофер Хилл», — подытожил Деян Мирович.