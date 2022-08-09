Заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что создание добровольного объединения вокруг России суверенных государств, подобно Советскому Союзу, помогло бы противостоять экспансии Запада, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Противостояние СССР и США

«Для этого нужно хотя бы иметь понятную идеологию и цель, а не: «У кого бабла больше, тот и круче», — отметил Андрей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что стремление к воссозданию мощного и сильного доверительного объединения стран, как это было в случае с СССР, позволит всем участникам союза избежать давления со стороны Запада.

«Абсолютно верное предложение! Я уверен, что большинство граждан, проживающих в бывших странах Советского Союза, однозначно поддержат такое решение», — убеждён Алексей С.

Krym.er.ru Михаил Шеремет

Но не все были воодушевлены, узнав о таком предложении со стороны депутата. Граждане отмечают, что, подняв такой вопрос на обсуждение, могут быть спровоцированы конфликтные ситуации между государствами-соседями.

«Да было уже СНГ. Добрососедство не прокатило. Таможенный союз вот теперь есть. Просто кому-то больше власти всегда хочется. Из-за этого дрязги могут начаться», — предупреждает Виталий Л.

Часть людей и вовсе не считает возможным объединение стран хоть сколько-нибудь похожее на СССР без смены экономической модели с капиталистической на социалистическую.

«Аналог СССР на платформе капитализма создать невозможно. Бабло всегда рассорит братский союз. Посмотрите на Америку — не сегодня-завтра Техас отделится. Когда-то в США была идеология, религия и прочие скрепы. Сейчас верхушка все эти основы уничтожила. На ЛГБТ и феминистках страну не удержишь», — отметил Антон Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что единственным в нынешних условиях вариантом для России создать аналог Советского Союза является резкое повышение благосостояния российских граждан, чтобы жители всех соседних стран начали принуждать свои руководства к сближению с Российской Федерацией.

«Сначала должны быть подняты: социалка, образование, медицина. А так, куда мы приведём людей? К рабству на начальников и к управленцам дармоедам?!» — спрашивает Андрей К.

Неделикович, Брашич и Кухарич, 1911 Пирамида капитализма

«Для начала необходимо сделать промышленность такой же мощной, как в СССР, значительно поднять уровень жизни, благосостояние граждан и ввести смертную казнь для казнокрадов. Потом нужно создать настоящую, нравственную идеологию, цель для страны и народа. Тогда остальные страны сами к нам потянутся, и никого не нужно будет заставлять или уговаривать», — подметил Ленис С.

Нашлись и те, кто убеждены, что российское руководство не видит возможным такое объединение.

«Попахивает популизмом. Все были бы очень рады возрождению СССР как общей семьи народов. Но олигархи в эту схему не вписываются. Так что никто не даст воссоздать такой Союз», — уверен Сергей М.

«Президент России уже многократно отвечал, что никакого возрождения СССР не будет. Ни он этого не хочет, ни вся российская властная верхушка. Вы уж посмотрите правде в лицо. Будет новая Российская Империя. Вот это куда более вероятное развитие событий», — считает Виталий П.

Напомним, 9 августа депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что создание добровольного объединения вокруг России суверенных государств, подобно Советскому Союзу, помогло бы противостоять экспансии Запада.