Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страны Запада должны закрыть въезд для всех российских граждан на один год в качестве ответной меры против спецоперации России, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Когда человек себя мнит исключительным, а кого-то считает вторым сортом, — это нацизм или шизофрения?» — задаётся вопросом Сергей Д.

Многие пользователи считают подобные призывы свидетельством психического нездоровья украинского президента, которого почему-то больше всего заботят российские граждане на Западе, чем свои собственные на Украине.

«Он идиот? Уже всему миру Зеленский раздаёт указания, что делать. Этот наркоман почувствовал себя богом? На самом деле он не более чем жалкая ничтожная блоха, которую угораздило попасть в президентское кресло и которому она очень-очень рада», — подметил Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что слова Зеленского вряд ли достигнут ушей руководств западных стран, потому что все в курсе, что украинский президент — не более чем игрушка в руках американской элиты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский — психопат-русофоб. Кто вообще эту марионетку американскую на полном серьёзе слушать собирается?» — интересуется Ипполит М.

Часть людей полагает, что Зеленский пытается хоть как-то навредить России, но все его попытки тщетны. Даже запрет на въезд на Запад российские граждане не воспринимают в качестве существенного удара.

«Зеленский уже и не знает, к чему призвать этот Запад. Сейчас и без него трудно туда добраться из России. В то же время многие наши граждане просто не хотят ехать в Европу из-за зашкаливающего уровня русофобии», — написала Natalia M.

«Ну закроют русским въезд на год. И что? Что он этим добиться хочет? Надеется, что у нас в России вдруг бунт случится? Или что Запорожье и Херсон проголосует внезапно против вхождения в Российскую Федерацию? Может быть, Мариуполь таким образом на Украину вернётся? После того, что нацисты сделали, всё это из разряда сказок», — указывает Татьяна Н.

Ряд пользователей указывает на то, что русофобская истерия на Западе сама по себе отвадила подавляющее большинство российских граждан от намерения посетить, к примеру, Европу.

«Невелика потеря. Потому как недружественный Запад недружелюбно настроен как к России, так и к российским гражданам. В России людям пока что будет безопаснее», — отметил Дмитрий С.

«Я лично не против, чтобы на Западе ввели запрет на въезд российским гражданам. Это плохо, конечно, но кто от этого больше всего пострадает? Россия, которая только ещё больше окрепнет и ощетинится, или Европа, экономика которой и так на ладан дышит? Считаю, что перспективы на нашей стороне в этом вопросе», — поделился своим мнением Сергей А.

Нашлись и те, кто уверены, что любые санкции со стороны Запада не смогут хоть сколько-нибудь ударить по России и её народу.

«Запад может делать что угодно. Может слушать Зеленского, может послать его на все четыре стороны. Главное, что Россия больше никогда не доверится Западу. Российские граждане на своей шкуре почувствовали, что такое русофобия», — отметил Николай К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Washington Post о том, что страны Запада должны закрыть въезд для всех российских граждан на один год в качестве ответной меры против спецоперации России.