48% медицинских работников сообщили, что их зарплата не дотягивает даже до средней по экономике региона. Более чем квалифицированное большинство медицинских работников — 91% — сказало, что их зарплата не соответствует майским указам президента и не достигает 200% от средней по экономике региона. Такие данные получили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе опроса 16 тыс. человек. Бывает, что врач фактически работает на трех ставках для того, чтобы достичь пресловутых 200%, а 53% врачей занимают более двух ставок. Доколе это будет продолжаться? Что еще надо сделать, чтобы указания президента Российской Федерации исполнялись?

Степан Федотов. Врачи

Обещанное тремя министрами и одним вице-премьером проведение пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда медработников планировалось начать в ноябре 2021 года в семи регионах. Однако Минздрав и Минтруд сначала сдвинули его старт на декабрь, потом отложили до июля 2022 года. В итоге уже август, но пилотная программа так и не начата. Жаль, так как основная цель — сократить разрыв в заработных платах между субъектами и ввести единую отраслевую систему оплаты труда.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в первом квартале 2022 года составила 92 тыс. руб. Заработок среднего медперсонала за этот период составил 46,5 тыс. руб., младшего медперсонала — 39,7 тыс. руб. Счетная палата составила перечень регионов с максимальной убылью медработников, самые нижние строчки которого заняли Курская, Ростовская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, суммарно потерявшие в первом квартале 2022 года больше тысячи специалистов. В Курской области сайтом «Работа России» сейчас заявлено 630 врачебных вакансий, 2099 — в Ростовской области, 925 — в Оренбургской области, 3033 — в Республике Башкортостан.

Суммарные потери системы здравоохранения в этих субъектах составили 1184 специалиста. Из 14 регионов, в которых зафиксирован прирост количества медработников, только в Республике Саха (Якутия) этот показатель статистически значим (+249 человек). Возможно, это связано с тем, что, к примеру, в Усть-Майскую центральную районную больницу требуется помощник врача-эпидемиолога с заявленной зарплатой в 589 401 руб. Это какая-то странность на официальном сайте «Работа России», так как на этом же сайте предлагаемая зарплата врачу районных больниц в республике около 120 тысяч рублей. Кстати, на сайте вакансий самой Усть-Майской ЦРБ размещены объявления о потребности в 7 врачах с наивысшей зарплатой 116 279 рублей, но с пожеланием — чтобы соискатель был без вредных привычек.

В системе здравоохранения работает 654 тыс. врачей и 1,5 млн специалистов со средним медицинским образованием, но проблему дефицита кадров в первичном звене решить не удается, несмотря на увеличение объемов подготовки в медицинских вузах. Количество врачей уменьшается как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 10 тыс. населения. В одной из наших предыдущих статей сообщалось, что только 16,5 процента из 17 836 аккредитованных после окончания вузов врачей-терапевтов и лишь 28,6 процента из 5777 врачей-педиатров трудоустроены на эти должности. Сейчас аналогичные данные добыть не удалось. Возможно, это связано с тем, что, как считает Счетная палата, Минздрав потерял статус ведомства с высоким уровнем открытости. Это самый верный способ избежать публичного обсуждения — ничего никому не сообщать.

Rosminzdrav.ru Минздрав России

Дважды ИА REGNUM рассказывало о ситуации с центральной районной больницей в г. Белый Тверской области. Больница расположена в 234 километрах от Твери. В 2017 году городу Белому присвоено звание Города воинской доблести. В годы Великой Отечественной войны на территории современного Бельского района около 20 месяцев шли жестокие бои. Здесь действовало более полусотни воинских частей и соединений, несколько партизанских отрядов, в том числе легендарный отряд «Смерть фашизму». Сражения под Белым сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу. На территории района находится множество воинских захоронений и мемориалов, крупнейший из которых — Мемориал славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса в деревне Плоское, где покоятся 12,5 тысячи бойцов.

Апокалиптикой казалось, что больнице новоиспеченного Города воинской доблести и восстановленного из абсолютных руин требовался главный врач, врач-стоматолог, врач-невролог, врач общей практики, врач акушер-гинеколог и другие специалисты. Никаких дополнительных требований. Главное, чтобы все были с дипломом и без судимости. Минимальная зарплата — 11 280 рублей, максимально обещанная — 25 000 рублей. Жилья нет. Полноценного главного врача у больницы не было с 5 декабря 2016 года с момента увольнения по собственному желанию бывшего руководителя. Исполняющим обязанности главного врача с того времени и до сих пор являлся фельдшер скорой помощи с доплатой 50% от должностного оклада главного врача. Как было сказано в приказе Минздрава области — «до решения вопроса о назначении главного врача» (кстати, великая благодарность этому фельдшеру, что продолжал трудиться). Медицинскую помощь в Бельском районе оказывали 9 сертифицированных врачей, но не имеющих высшей квалификационной категории. Из 47 средних медицинских работников имели высшую квалификационную категорию 28 человек, первую квалификационную категорию — 3 чел., вторую квалификационную категорию — 1 чел. Какой-либо развернутой медиа информации о больнице не было. Теперь ее нет практически. От слова — вообще. Единственное сообщение о том, что в больнице в декабре 2021 года наконец-то появился главный врач. Это Крюков Олег Эдуардович, о котором другими сайтами сообщается как о бывшем индивидуальном предпринимателе в сфере фармацевтики в Смоленской области. И вторая информация о больнице: срок регистрации ее домена истек.

По сайту «Работа России» в стране сейчас 65 816 врачебных вакансий. В Тверской области их 1070. Может ли рассчитывать население, что найдутся специалисты для ГБУЗ «Жарковская центральная районная больница», если администрация предлагает врачу-терапевту зарплату от 12 800 рублей и самостоятельный поиск жилья, врачу-рентгенологу — от 14 000 рублей и самостоятельный поиск жилья, врачу-психиатру-наркологу полставки на 6945 руб.? В Кашинской ЦРБ зарплаты предлагаются иные, в два-три раза выше, но и специалистов требуется много: срочно — два врача-хирурга, пять участковых терапевтов, врачи акушер-гинеколог, инфекционист, педиатр, эндокринолог, дерматовенеролог, 5 заведующих ФАП. Конаковской центральной районной больнице нужны 25 врачей, а самую высокую зарплату предлагают участковому врачу-педиатру — 80 тыс. рублей. Бежецкой ЦРБ нужны 13 врачей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Можно рассчитывать на успех приглашений центральных районных больниц Тверской области, если вдруг образуется очередь из врачей, потерявших всякую надежду найти работу где бы то ни было. Такого, понятно, не будет. Чтобы не усугублять безрадостную картину многолетних вакансий, менеджеры минздрава Тверской области просто обновляют даты объявления о вакансиях. Не понять, сколько времени больницы ищут специалистов на самом деле, но в ИА REGNUM помнят: с 14 апреля 2015 года Сонковская ЦРБ ждет терапевта, офтальмолога и оториноларинголога, а теперь ждет еще 13 врачей, в том числе тех же самых терапевта, офтальмолога и оториноларинголога. То есть — 7 лет. ГКУЗ МИАЦ Тверской области содержит свою базу вакансий, в соответствии с которой с 2015 года ждут четверых врачей в ЦРБ Лесного района и т.д.

На тематической площадке Народного фронта «Здравоохранение» прошел круглый стол по проблемам кадрового обеспечения российского здравоохранения. Это не первое и, видимо, не последнее заседание, которое уже традиционно завершилось Л. Рошалем: вопросы кадрового дефицита остаются на контроле Народного фронта, а проект решений круглого стола будет передан в соответствующие профильные министерства. Опять несуразица: в заседании помимо членов Национальной медицинской палаты приняли участие представители правительства РФ, Совета Федерации, Минздрава, Минтруда и социальной защиты, Минфина, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Счетной палаты РФ, эксперты профессионального медицинского сообщества. Любые предложения можно было бы оформить на самом заседании в виде проектов нормативных правовых актов, а не рассчитывать на то, что аппарату правительства кто-то когда-то даст поручение по итогам круглого стола. Напрасно профессор призывает становится на путь возвращения к возрождению клинического мышления, присущего нашему советскому здравоохранению: это не конструктивно, если нам нужно сегодня решать неотложные кадровые проблемы. И тем не менее профессор высказал абсолютно правильную идею о разработке государственной программы ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении. В этом и должно было бы состоять итоговое решение тематической площадки ОНФ, а его вторым пунктом — образование рабочей группы по разработке проекта программы о ликвидации кадрового дефицита из числа тех, кто собрался на круглом столе.

ИА REGNUM поддерживает эту идею, несмотря на его критику практики государственного программирования. Число программ чрезмерно, они плохо прописаны, полностью не реализуемы и не исполняются на протяжении всех последних лет. Нужно максимально сократить их число, сохранив лишь те, которые носят общенациональный и межведомственный характер. Однако госпрограмму ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении нужно незамедлительно сконструировать и приступить к решению самой важной задачи — закрепления врачебных кадров в отрасли, в принципе, и в первичном звене здравоохранения, в частности. Нужно профилактировать отток медицинских кадров из регионов в более крупные города и сохранение их на рабочих местах с помощью дополнительных мер социальной поддержки. Предоставление жилья, возмещение коммунальных расходов, оздоровление работников и детей, предоставление мест в дошкольных учреждениях — важные для конкретного человека вопросы не должны решаться по-разному в зависимости от субъекта Российской Федерации. Нужен единый социальный общегосударственный пакет.

На это конкретное направление под контролем общественности нужно целенаправить усилия Минздрава и его многочисленных подведомственных и аффилированных структур. Иначе в управленческих структурах вновь увлекутся либо разработкой новых методик подсчета потребного числа медработников, либо бесконечным обсуждением всё новых и новых аспектов врачебной деятельности, как это произошло на прошедшем 1-м Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2022». Там в ходе нескольких отдельных дискуссий, организованных Минздравом и его НИИ по организации и информатизации здравоохранения, вопросы были поставлены остро: о том, что выраженные симптомы профессионального выгорания имеют 9 из 10 медицинских работников. Есть ли большая красная таблетка для решения кадровых проблем? Однако надежды на то, что через три-четыре года эта «большая красная таблетка» начнет свое целительное действие, не образовалось. Более того. Верное наблюдение высказал научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения», академик В. Стародубов. По его словам, в последние годы налицо резкое снижение студентов, готовых повышать степень образования до кандидатов наук и докторов наук. Численность аспирантов в 2019 г. — 7,9 тыс. человек, а уже в 2020 г. количество желающих повышать степень уменьшилось на 800 человек и составило 7,1 тыс. аспирантов. Прием в докторантуру составил 21 человек в 2019 г. и 12 человек в 2020 г. во всех учебных заведениях России. Он считает, что в первую очередь это связано с долгим сроком обучения и низким уровнем финансовой поддержки, поэтому в целях развития медицинской науки необходимо рассмотреть вопрос поднятия зарплат ординаторов и аспирантов.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова rsmu.ru

И еще. Надо не столько наращивать цифры приема в вузы, сколько — для начала — прекратить их терять. Иначе Тверская область так и не дождется 230 врачей-хирургов, 220 врачей-терапевтов, 210 врачей-педиатров. Ставка на «целевиков» — студентов-медиков из регионов, на которых выделяются бюджетные места, на которых по-иному считаются баллы ЕГЭ, правильная, но не исчерпывающая. Более того, она сама порождает новые и новые сюжеты, о котором — не для широкой публики — заявил заместитель министра здравоохранения Тверской области А. Давыдов. Что он сказал? Как бы между делом он заявил: «Каждый год штрафы и пени за невыполнение договора целевого направления растут».

Проектирование государственной программы Российской Федерации по ликвидации дефицита врачей в стране — неотложный шаг. В этом и может быть «большая красная таблетка», о которой мечтают врачи.