Для меня всегда были очень личными и палестинско-израильский и русско-украинский конфликт. Окончив Научно-исследовательский Белгородский университете в России с красным дипломом по специальности психология, буквально неделю назад я могла непосредственно наблюдать события, связанные со специальной военной операцией России на Украине, находясь в Белгороде. Разговаривать с людьми, участвовать в мероприятиях читать сводки с фронтов. При этом я ни на минуту не прекращала с болью наблюдать за происходящим в Израиле.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Для меня русско-украинский и палестинско-израильский конфликты очень связаны между собой, несмотря на то, что Накба произошла 74 года назад, а украинско-российское противостояние активизировалось в конце 80-х, в конце Перестройки, то есть почти 35 лет назад.

И в том и в другом конфликте основной движитель конфликта — это радикальный национализм и концепция избранности, этнической или религиозной, двойные стандарты и расчеловечивание противника. Объединяющим фактором является также противостояние условного «золотого миллиарда» с остальным миром. И палестинцы, и Россия противостоят неоколониализму, но если Израиль можно отнести к странам золотого миллиарда, то Украина, страна уже «третьего мира», борется за «золотой миллиард» до последнего украинца.

Если роль Израиля в палестинском конфликте понятна, то роль Израиля и израильтян в разжигании российско-украинского конфликта требует дополнительного освещения.

Различные интернет-издания и телеграмм-каналы сообщают, что мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ используют для обстрела жилых районов Донецка израильские снаряды M454. Особенностью этих боеприпасов является тормозной парашют, раскрывающийся для замедления боевой части при подлёте к цели и подрыва на оптимальной высоте. Заявленная производителем летальность — 75% в радиусе 75 м от точки взрыва в 50 метрах от земли.

Алексей Кулемзин. (сс) Andrew Butko

Не знаю, согласовывали ли с израильскими поставщиками использование подобных снарядов против мирного населения. Не уверен, но то, что Израиль активно участвует в военных конфликтах на территории бывшего СССР, является очевидным фактом.

Например, во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года Израиль поставил Азербайджану внушительный ассортимент вооружений. Тут и кассетные бомбы, которые Аmnesty International нашла после обстрела Степанакерта, управляемые ракеты, 120-мм самоходные миномёты CARDOM и беспилотники, например Hermes 900. По данным некоторых экспертов и СМИ, Израиль поставил Азербайджану 2,7 тыс. ракет Spike NLOS и около 100 пусковых установок к ним. В Азербайджане также находились израильские инструкторы и военные эксперты. Понятно, что для Израиля традиционный партнер Азербайджан — это плацдарм для перманентно планируемой войны с Ираном. Но активное участие Израиля в российско-украинском конфликте показывает, что Израиль проводит на территории бывшего СССР свою политику и имеет свои интересы. И не только на границах с Ираном.

Активное участие израильтян в российско-украинском конфликте началось не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше. Самое забавное, что создание националистического полка Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главного объекта для денацификации в рамках СВО, приписывают израильтянам. Главный «жидобандеровец» [1] Украины — олигарх Игорь Коломойский приложил значительные организационные и финансовые усилия для создания и вооружения украинских неонаци.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Будучи председателем Днепропетровской областной государственной администрации с 2 марта 2014-го по 24 марта 2015-го он и его помощники обеспечили мобилизацию, вооружение и координацию деятельности неонацистских формирований, батальонов «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» и др.

Как писал журнал Форбс в 2014 году: «Владелец группы «Приват», член списка Forbes, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский тратит около $10 млн из своего состояния на зарплату 3000 бойцов добровольческих отрядов и обеспечение их питанием, обмундированием и топливом».

Еще один «жидобандеровец», руководитель информационной политикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Борислав Блюхер-Береза, который по состоянию на сентябрь 2014 года имел израильский паспорт, был активным соратником днепропетровского губернатора.

В мае 2014 года он заявлял, что: «Руководство страны — политические импотенты. Если сейчас сменить вывеску и вместо «Администрация Днепропетровской области» повесить «Правительство Украины», я уверен, что через две недели мы освободим Донецкую и Луганскую области. А еще через два месяца мы освободим Крым. Два месяца и две недели — вот сколько нам нужно».

Другой заместитель губернатора Днепропетровской области — нынешний мэр Днепра Борис Филатов отличился обещанием денежных выплат за борьбу с сепаратизмом. В своем блоге он написал: «За каждого переданного «зеленого человечка», он же наемник, ступивший на нашу общую землю — вознаграждение 10 000 долларов США.

За каждое освобожденное здание, переданное местной власти и под охрану спецроты «Донбасс» батальона «Днепр» — вознаграждение 200 000 долларов США».

Борис Филатов также очень емко сформулировал политику переговоров с политическими оппонентами. По поводу противников Майдана и государственного переворота на Украине он призывал: «Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом».

По поводу русинов Закарпатья, которые поднимали вопрос об автономии, он заявлял: «Можете почитать, что публично пишут в своих бложиках некоторые местные деятели. Жечь падаль каленым железом. Сажать и лишать имущества».

Люди Коломойского отметились и в событиях 2 мая в Доме Профсоюзов в Одессе. Сразу после трагедии в Доме Профсоюзов, в котором сгорело не менее 50 человек, председателем Одесской областной государственной администрации был назначен Игорь Палица — бизнес-партнер Игоря Валерьевича. Он приложил все усилия, чтобы расследование этого преступления зашло в тупик. Из различных источников поступала информация, что Коломойский профинансировал харьковских ультрас и боевиков будущего батальона Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)[2], которые и сожгли людей в Одессе. В любом случае в интервью Гордону он заявил, что подавление пророссийских настроений и «украинская Одесса» — это огромная заслуга его и его сторонников.

Если бы не израильтянин Коломойский, по совместительству президент Объединённой еврейской общины Украины, член Попечительского совета еврейской общины Днепропетровска, президент Европейского еврейского союза (EJU) и его соратники, такого кровопролитного конфликта и такого количества убийств на Донбассе не было бы.

Другой израильтянин, одессит, бывший советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин является одним из основателем батальона АЗОВ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он же руководитель еврейской сотни Майдана и участник АТО, как про него пишет Циклопедия. Он же создатель и руководитель волонтерского центра АЭРОРАЗВЕДКА, который был превращен в воинскую часть и расформирован в январе 2021 года по указу командующего войск связи и кибербезопасности генерал-майора Евгения Степаненко.

Еще один уроженец Одессы Игаль Левин — офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик, блогер и редактор сайта Focus. ua, служил в АОИ, лейтенант пехоты, участник второй Ливанской войны (2006) и операции «Литой Свинец» (2009). Создатель и инструктор ГО «Украинская Оборона» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой при содействии и поддержке участников АТО-ООС молодежь проходит начальную подготовку к службе в ЗСУ.

Сейчас он в качестве военного аналитика активно участвует в информационной войне на стороне ВСУ и пытается отобрать лавры у Арестовича в успокоении украинской аудитории.

В июле 2022 года Министерство обороны РФ опубликовало статистику, согласно которой было убито 10 израильтян, служивших в рядах ВСУ, и еще несколько десятков продолжают воевать на востоке Украины. Думаю, бойцы ВСУ и Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с двойным израильско-украинским гражданством в эту статистику явно не вошли.

Об участии Моссад в сотрудничестве с американскими спецслужбами в выявлении российских «кротов» на Украине сообщил израильский журналист Аттила Шомфалви в начале августа 2022 года.

22 июля 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», что Израиль принял стратегическое решение о предоставлении Украине помощи, однако при оказании военной помощи вынужден проявлять осторожность.

Это произошло после визита президента США Джо Байдена в Израиль и подписания им Иерусалимской декларации вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом 14 июля 2022 года.

Mfa.gov.il Яир Лапид

Во время визита обсуждались различные вопросы: иранская ядерная программа, военная помощь Израилю со стороны США, усиление интеграции Израиля и суннитских государств Ближнего Востока и Северной Африки. За закрытыми дверями прошли также переговоры, в которых американцы хотели бы от своего главного стратегического партнера на Ближнем Востоке усиления помощи Украине и «большей внятности» в осуждении России.

Видимо, переговоры прошли успешно и Лапид дал обещание Байдену поставить израильское оружие на Украину. Это можно понять и по осторожным высказываниям посла Израиля на Украине Михаила Бродского, и по резкому выступлению лидера оппозиции Беньямина Нетаньяху, который уже 26 июля провел специальную пресс-конференцию, в которой заявил: «Есть одна просьба к Лапиду и Ганцу — прекратите болтать. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности». [3]

Интересно, что и израильтянин Игаль Левин в своем очередном ролике «Тайна израильского нейтралитета» от 1 августа заявил, что Израиль помогает Украине и обеспечивает ее победу, но это происходит тайно [4].

Можно констатировать, что много косвенных признаков позволяют говорить о том, что Израиль активно включится в СВО поставками не только касок и бронежилетов, но также и различных видов вооружений.

Не прошло и месяца после того как Байден попросил Лапида не устраивать сюрпризы на палестинском направлении, как началось традиционное предвыборное обострение в секторе Газа. 5 августа армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по жилым застройкам, в результате которых погибли 41 палестинец, в том числе 6 детей, более 311 получили ранения.

Очень хочется объяснить это обострение очередной предвыборной кампанией, которая обещает поставить жирный крест на «правительстве перемен» и премьер-министре Яире Лапиде. Ведь предвыборная акция, согласно «Кан» [5], усилила партию Яира Лапида и ослабила партию его основного соперника Беньямина Нетаньяху, которая потеряла за время войны два мандата и теперь набирает 33 вместо 35. Так что, если можно так выразиться, цели израильской специальной военной операции полностью достигнуты.

В этой предвыборной акции обращает на себя внимание интересный момент: ХАМАС выступил посредником-миротворцем в переговорах между Израилем и «Исламским Джихадом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), руководителей которого отстреливал Израиль.

Немногочисленные мирные протесты против войны в Газе не привлекли особого внимания ни противников СВО на Украине, сбежавших в Израиль, ни «политических украинцев», в огромном количестве находящихся в Израиле. [6]

Например, в Хайфе прошел митинг, организованный израильским политическим блоком ХАДАШ, входящим в парламентский «Объединенный список», совместно с еврейско-арабской организацией «Стоим вместе» и активистами других организаций. На митинге присутствовали депутаты Кнессета Айман Удо и Оффер Касиф, который согласился ответить на некоторые вопросы, связанные с ситуацией в Газе и перспективами разрешения палестинско-израильского конфликта.

По его словам, ситуация с оккупацией палестинских территорий становится всё хуже. Создание палестинского государства с каждой новой атакой Израиля становится все сложнее. Что происходит в ситуации военного нападения на палестинцев? Как всегда в Израиле, вы слышите, как усиливаются голоса фашистов и укрепление самых радикальных правых.

Оффер Касиф заявил: «Я не знаю, когда это приведет к тому, что станет совершенно ясно, что нет военного решения ни со стороны израильтян по отношению к палестинцам, ни со стороны палестинцев по отношению к Израилю».

С депутатом Кнессета трудно не согласиться. Продолжение переговорного процесса требует политического решения, но все левые партии, которые могли бы продвинуть переговорный процесс на уровне Кнессета, теряют электорат. Многие традиционные партии типа Мерец и Авода в скором времени могут не пройти в Кнессет. С другой стороны, усиливаются радикально-правые партии, которые могли бы стать партнерами украинских националистов. Авраамические соглашения, в рамках которых Израиль политически, экономически, технологически сближается с рядом суннитских арабских стран, по мнению палестинцев, оставили проблему их государственности за границами переговорного процесса. Но Израиль очень рассчитывает на усиление регионального сотрудничества, и именно поэтому Премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил Джо Байдена после подписания Иерусалимской декларации передать послание лидерам Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Аммана и Ирака, что еврейское государство «протягивает им руку мира». Он выразил готовность поделиться с арабскими странами технологическими знаниями.

И палестинско-израильский и российско-украинский конфликты требуют своеобразной «денацификации», когда радикальные националистические силы перестанут быть мейнстримом и в Израиле, и на Украине. И перестанут быть мейнстримом в общественном сознании двойные стандарты, дегуманизация оппонента, концепция избранности, радикальный национализм. Все то, что никогда не позволит разрешить эти конфликты мирным путем. Интересно проследить схожесть реакций израильских и украинских властей на доклады Amnesty International.

4 августа 2022 года в опубликованном докладе этой организации сообщается, что ВСУ занимали школы, детские сады, учебные и медицинские учреждения и размещали там войска и тяжелые вооружения, таким образом прикрываясь мирными жителями и мирной инфраструктурой. Тем самым Amnesty International обвинила Киев в нарушении международного права.

Президент Зеленский разразился гневным выступлением, в котором заявил: »Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними». Хотя, естественно, никакой амнистии России в докладе совершенно не было. Там также осуждались способы ведения войны со стороны ВС РФ.

1 февраля 2022 года Amnesty International [7] обвинила Израиль в создании системы апартеида и заявила, что «Израильский апартеид против палестинцев — это жестокая система господства и преступления против человечности».

Негодование и реакция израильского правительства были аналогичны реакции президента Зеленского. В заявлении израильского МИДа говорилось, что отчет основан на лжи, которую распространяют террористические организации. Там перемешаны предубеждения и необоснованные аргументы, использованы двойные стандарты и имеет место откровенная демонизация Израиля. Доклад отрицает право на существование Израиля как национального государства еврейского народа. После прочтения доклада появляется ощущение, что именно Израиль — главная угроза всему живому на земле. В Amnesty International призывают называть Израиль «государством апартеида», используя такие выражения, как «еврейская демографическая гегемония» и «еврейская экспансия».

Поражает стремление президента Зеленского, который в мировых СМИ со своей женой символизирует всю Украину, превратить Украину в Израиль.

Не знаю, насколько еврейские корни Зеленского способствуют этому процессу, но его заявления про Украину как большой Израиль — со своим лицом. И это лицо сугубо милитаристское и сугубо радикально националистическое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В каждом украинском доме будет свое бомбоубежище, силовые структуры будут управлять политическим процессом и, по некоторым данным, уже создан украинский Моссад для разведывательной деятельности и внесудебных расправ по всему миру. И над всем этим будет реять лозунг Украина «понад усе».

И это прекрасный образ будущей Украины, навеянный Израилем. Боюсь только, что мира на украинскую землю это не принесет. Национализм только разрушает государства и человеческое общество и не приводит ни к каким позитивным изменениям.

Информационные дивиденды, которые получал Израиль от мирового освещения палестинско-израильского противостояния в связи с российско-украинским конфликтом, резко уменьшились, что плохо сказывается на бизнесе.

Ничего нового. Зеленский подражает Израилю с тех пор, как пришел к власти. Он относится к русскоязычным на Украине так же, как Израиль относится к палестинцам

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