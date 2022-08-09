Украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии в случае присутствия президента России Владимира Путина. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если на саммите будет присутствовать Владимир Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — сказал он.

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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а на каком основании на саммите «Большой двадцатки» должен находиться Зеленский.

«Советник главы ОП (офиса президента Украины — М. Р.) Михаил Подоляк сообщил, что если Владимир Путин поедет на саммит G20, который состоится в ноябре в Индонезии, то Владимир Зеленский тоже подумает быть там. Миша, дадим бесплатный совет: организуйте корпоратив для мировых лидеров после саммита. И пусть его ведущим будет Зеленский. И со всеми лидерами пообщается, и чаевые соберёт, и угасающее внимание к себе привлечёт. И каждый будет на своём месте. Одни плюсы!» — иронизирует автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«В роли кого? Самой большой попрошайки?» — поинтересовалась одна из участниц обсуждения.

«До ноября ещё много времени, и Зе (Зеленскому — М. Р.) ещё нужно дожить как минимум до этого момента», — пишет Екатерина.

«Как же без него-то?» — смеется Аlbertus R.

«У туалета караулить будет?..» — шутит NikaZ.

«Подумать — не значит быть приглашённым», — отметил Никита К.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

«Зеля (Зеленский — М. Р.) все так и бегает за Путиным…» — добавила Настя.

«Кто его туда пустит, этого Зеленского? Проходимец!» — отреагировал Kirill C.

«Хочет со взрослыми дядями за одним столом посидеть», — прокомментировал Владимир.

«Там уже есть лакей, куда он собрался?» — пошутил Вова.

«А его туда вообще приглашали? Привык бегать по всем корпоративам», — отреагировала Ира.

«А пустят?» — задался вопросом Евгений.

«Клоуна туда не вызывали. Пусть сидит в своём киевском цирке», — не выдержала Елена М.

«Украину уже взяли в G20? Я что-то пропустила?» — поинтересовалась Elena.

«Великим себя возомнил, почувствовал в ряду великих», — отреагировал еще один участник обсуждения.

«Уже даже будучи президентом страны, Зеленский не может никак перестать мыслить как клоун», — подытожил Константин.