В Южной Корее обсудили реакцию жителей Китая, которым не понравилась рекламная кампания производителя шоколадных батончиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайские пионеры

Согласно южнокорейским СМИ, производитель шоколадных батончиков в коллаборации с южнокорейской группой BTS представили на рынках нескольких странах, включая Филиппины и Сингапур, лимитированный продукт.

Известно, что батончики, на обертках которых были напечатаны строчки из песен бойз-бенда из Южной Кореи, снискали популярность среди местных потребителей, однако, несмотря на это, жители Китая начали бойкотировать продукт.

Сообщается, что перед запуском продукта в Южной Корее, Малайзии и Тайване компания-производитель опубликовала рекламный ролик, в котором был использован флаг Китайской Республики.

Позднее китайские пользователи Сети раскритиковали компанию, заявив, что данный рекламный ролик нарушает концепцию «единого Китая», и акцентировав внимание на том, что компания приписала Тайвань к таким же странам, как Южная Корея и Малайзия.

По мере роста негативных комментариев компания внесла изменения в свои рекламные материалы и принесла свои извинения.

«Мы будем уважать суверенитет и целостность Китая, а также соблюдать местные законы и правила», — сообщили в компании.

«Да, в Китае в целом не особо любят шоколад. Отдают предпочтение летучим мышам», — отмечает spar***.

«Китайские пользователи сети = Коммунистическая партия Китая?» — удивляется cys1***.

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

«Просто перестаньте поставлять продукцию в Китай, делов то», — пишет ihap***.

«Мы должны сократить зависимость от Китая. Пусть эти шоколадные батончики едят везде, кроме Китая», — советует so63***.

«Тайвань — это не Китай, это маленькая страна», — утверждает hari***.

«Что такое шоколад?! Им, наверное, только подавай насекомых, рептилий и других тварей… Пусть продолжают есть то, что они ели до этого», — выражает свою точку зрения you1***.

«Почему все злятся и кидаются камнями в Китай? Как можно игнорировать одну из крупнейших экономик мира?» — недоумевает jsur***.

«Китайцы, как и Китай, не заслуживают этих шоколадных батончиков», — считает jsu2***.

«Зачем вы вмешиваете политику в общепит? Сладости есть сладости!» — отмечает aa27***.

«Уверена, если флаг Тайваня вставить где-нибудь в корейском сериале, в Китае начнут бойкотировать южнокорейский контент», — смеется hsph***.

«Зачем из этого устраивать шоу?» — недоумевает pier***.

«Тайвань — number one», — пишет o0il***.

«Единый Китай» — это идея с вашей стороны. А вы спрашивали жителей Тайваня, Гонконга или Тибета, нравится ли им эта идея?» — вопрошает scs5***.

«Поправочка, нужно писать «западный» Тайвань, а не Китай», — троллит chis***.

«Да здравствует независимость Тайваня!» — восклицает wodb***.