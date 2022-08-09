Обещанное украинским президентом Владимиром Зеленским «наступление на Херсон» — это информационно-психологическая операция ВСУ против России. Об этом в интервью BBC заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Была ли это ИПсО (информационно-психологическая операция. — М. Р.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПсО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня…» — сказал он.

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Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram.

«Контрнаступление Зеленского на Херсон полностью окончено, как и следовало ожидать, все прошло в виртуальном формате. Сегодня спикер Зеленского Подоляк уже объявил о проведении «успешной информационной спецоперации», так что в офисе президента продолжат праздновать очередную «перемогу». Свадебный главнокомандующий в своем репертуаре, ничего удивительного», — прокомментировал заявление Подоляка в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«Мы так и думали», — смеется Ольга И.

«Сколько раз в Крыму они собирались парад провести?» — напомнил Дима.

«История повторяется. Про Лисичанск и Северодонецк тоже [советник главы офиса украинского президента Алексей] Арестович вещал, мол, не сдадим, там решается чуть ли не судьба Украины. По итогу что имеем, то имеем. А потом говорил, что это типа ловушка. И смешно, и плакать хочется», — добавил Дмитрий Владимирович.

«То есть очередная брехня. Им самим не противно от того, что они клоуны?» — задался вопросом Ден.

Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

«Всё-таки молодцы, всегда отговорку найдут», — с сарказмом отметил Николас.

«Видимо, в некоторый момент Украины действительно не станет. Но офис опухшего (Зеленского. — М. Р.) будет продолжать делать вид, что страна еще сражается и организовывает контратаки», — добавил Yaroslavl.

«Ну так поддержали морально солдат своих — и хватит…» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Как элегантно признаться в том, что ты лжец…» — пишет Silver.

«Классика! Если не получается осуществить планируемое, сделаем вид, что так и было запланировано», — смеется Светлана.

«Под Херсоном уже, считай, было. Ещё немного — и очередь дойдёт до «контрнаступления» под Николаевом и Одессой», — не без сарказма добавил Shuric.

«Дай Бог, чтобы все их наступления этим и заканчивались», — пожелал Леонтий.

«Так пугали своим наступлением, аж сами испугались», — прокомментировал Виктор.

«Небось, уже и орденов наделали, вручить осталось», — с сарказмом пишет Евгений.

«Оставление ненужных городов, тактическое отступление, контрнаступление, а сколько раз уже Крым брали. Они живут в параллельном мире, а украинцы умирают в реальном», — подытожил Adam.

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