«Снимался бы ты в кино!» — Зеленский призвал Запад закрыть въезд жителям РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию жителям России. Об этом украинский лидер заявил в интервью газете The Washington Post, опубликованном 8 августа.
Зеленский считает, что закрытие границ является самым важным санкционным ограничением, так как граждане России, по его словам, отбирают чужую землю. Политик считает, что жителей России необходимо заставить жить в своём мире до тех пор, «пока не изменят свою философию».
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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram.
«Снимался бы ты в кино, Вова», — отреагировал Валерий.
«Развивает внутренний туризм… Агент Кремля», — смеется Evgeny R.
«Все плохо у него, походу, раз на своем опыте не убедился. Если россиянам что-то запрещать, они придут и заберут себе те территории, куда не могут въехать легально», — добавил Роман П.
«Зеля (обращение к Зеленскому. — М. Р.), корона не жмёт?» — спросил V. V.
«Есть риск расширения России до тех границ, куда хотелось бы поехать россиянам. Ну, чтобы границы не пересекать», — с юмором отметил Андрей Б.
«Ну это уже попахивает тем самым нацизмом, которого на Украине нет! Так недалеко и до газовых камер додуматься», — комментирует новость Artur.
«Напугал, мне и в России хорошо! Жизни не хватит, чтобы побывать во всех частях нашей огромной, шикарной страны!» — отреагировала Софья К.
«Ну это прям под дых», — пошутила Натали.
«Зеленский опять бредит! Он не понимает, что никакие санкции не остановят Россию», — написал TradeShark.
«Какой был славный актёр… Как можно было так себя потерять?.. Верните хлопца на место — в кадр, ведь весело было», — написала Ася С.
«То есть он каждому из нас персонально войну объявил? Каждому из 146 миллионов?» — не понимает Татьяна.
«Знали родители Зеленского, что они растят такое чудовище?!» — задался вопросом еще один участник обсуждения.
«Где-то я уже это слышал — примерно с 1939 по 1945 [год], потом тот парень плохо кончил», — отметил Роман Ф.
«Вы только подумайте! Гитлер евреев уничтожал, вначале им по улицам не разрешали ходить, заставляли носить повязки со звездой, запрещали брать евреев на работу, свободно передвигаться. А сейчас еврей Зеленский делает то же самое и по отношению к кому — к россиянам! Россия освободила мир от фашизма, а теперь еврей распространяет фашизм против россиян! Только вдумайтесь, как перевернулся мир!» — призвал «Дар».
«Вот насмешил. У нас огромная страна, мы всегда найдем куда поехать. Без Европы не умрем, помимо этого, еще куча мест есть, куда можно поехать. Зеленский думает, что это очень нас расстроит…» — пишет Mila.
«Клоун исполняет роль демократичного диктатора», — отреагировал Владимир Д.
«Кто ты такой, чтобы диктовать всему миру? Чучело!» — не выдержала Ирина.
«Когда русским запрещено въезжать куда-то с помощью паспорта, въезжаем на танке», — с сарказмом написал Igor G.
«Один из фундаментальных принципов международного права — это свобода передвижения. Зеленский должен был об этом знать, если по образованию юрист. Но, видимо, он учился плохо!» — подытожил один из комментирующих.