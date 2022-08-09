Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию жителям России. Об этом украинский лидер заявил в интервью газете The Washington Post, опубликованном 8 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский считает, что закрытие границ является самым важным санкционным ограничением, так как граждане России, по его словам, отбирают чужую землю. Политик считает, что жителей России необходимо заставить жить в своём мире до тех пор, «пока не изменят свою философию».

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram.

«Снимался бы ты в кино, Вова», — отреагировал Валерий.

«Развивает внутренний туризм… Агент Кремля», — смеется Evgeny R.

«Все плохо у него, походу, раз на своем опыте не убедился. Если россиянам что-то запрещать, они придут и заберут себе те территории, куда не могут въехать легально», — добавил Роман П.

«Зеля (обращение к Зеленскому. — М. Р.), корона не жмёт?» — спросил V. V.

«Есть риск расширения России до тех границ, куда хотелось бы поехать россиянам. Ну, чтобы границы не пересекать», — с юмором отметил Андрей Б.

«Ну это уже попахивает тем самым нацизмом, которого на Украине нет! Так недалеко и до газовых камер додуматься», — комментирует новость Artur.

«Напугал, мне и в России хорошо! Жизни не хватит, чтобы побывать во всех частях нашей огромной, шикарной страны!» — отреагировала Софья К.

«Ну это прям под дых», — пошутила Натали.

«Зеленский опять бредит! Он не понимает, что никакие санкции не остановят Россию», — написал TradeShark.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

«Какой был славный актёр… Как можно было так себя потерять?.. Верните хлопца на место — в кадр, ведь весело было», — написала Ася С.

«То есть он каждому из нас персонально войну объявил? Каждому из 146 миллионов?» — не понимает Татьяна.

«Знали родители Зеленского, что они растят такое чудовище?!» — задался вопросом еще один участник обсуждения.

«Где-то я уже это слышал — примерно с 1939 по 1945 [год], потом тот парень плохо кончил», — отметил Роман Ф.

«Вы только подумайте! Гитлер евреев уничтожал, вначале им по улицам не разрешали ходить, заставляли носить повязки со звездой, запрещали брать евреев на работу, свободно передвигаться. А сейчас еврей Зеленский делает то же самое и по отношению к кому — к россиянам! Россия освободила мир от фашизма, а теперь еврей распространяет фашизм против россиян! Только вдумайтесь, как перевернулся мир!» — призвал «Дар».

«Вот насмешил. У нас огромная страна, мы всегда найдем куда поехать. Без Европы не умрем, помимо этого, еще куча мест есть, куда можно поехать. Зеленский думает, что это очень нас расстроит…» — пишет Mila.

«Клоун исполняет роль демократичного диктатора», — отреагировал Владимир Д.

«Кто ты такой, чтобы диктовать всему миру? Чучело!» — не выдержала Ирина.

«Когда русским запрещено въезжать куда-то с помощью паспорта, въезжаем на танке», — с сарказмом написал Igor G.

«Один из фундаментальных принципов международного права — это свобода передвижения. Зеленский должен был об этом знать, если по образованию юрист. Но, видимо, он учился плохо!» — подытожил один из комментирующих.