«Когда человек знает, что через две недели его повесят, это замечательно способствует концентрации мыслей», — сказал английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ради мира и стабильности

Если есть какая-то польза от обострения между Китаем и США, возникшего из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, то она заключается в следующем: Америке нужно долго и упорно поразмышлять над тем, за что именно она будет бороться в противостоянии с Китаем, если ей придется столкнуться с ним в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. В конце концов, Китай — это страна, обладающая ядерным оружием, производственной базой, которая превышает американскую, экономикой, равной американской, населением, в четыре раза большим, чем в США, а также флотом военных кораблей, превышающим численность ВМС США, пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 6 августа в The American Conservative.

Воздушно-морская и ракетная война в западной части Тихого океана и Восточной Азии не будет легкой прогулкой. Массированный залп противокорабельных и гиперзвуковых ракет, запущенных Китаем, может вывести из строя и даже, возможно, потопить американский авианосец «Рональд Рейган», который сейчас находится в Южно-Китайском море. Экипаж «Рейгана» состоит из тысяч моряков — почти столько же, сколько погибло американских военных во время атаки Японии на Перл-Харбор и граждан 11 сентября 2001 года во время самых страшных атак в США и на США, не считая таких сражений Гражданской войны, как битва при Геттисберге и сражение при Энтитеме.

«Что в Восточной Азии или западной части Тихого океана может оправдать такие потери? Что может оправдать такие риски?» — задается вопросом Бьюкенен.

После поездки президента Ричарда Никсона в Китай и расторжения в 1979 году президентом Джимми Картером договора о взаимной обороне с Китайской Республикой на Тайване США не обязаны вставать на защиту Тайваня от КНР, чьи власти утверждают, что этот остров размером со штат Мэриленд является «частью Китая».

Мао Цзэдун и президент США Ричард Никсон во время своего визита в Китай

Военная позиция США заключается в «стратегической двусмысленности». Вашингтон не будет идти на войну, чтобы защитить Тайвань, но он и не откажется от возможности войны, если Тайвань подвергнется нападению.

«Тем не менее если бы США начали войну, чтобы защитить Тайвань, что бы это значило? Мы рискуем собственной безопасностью и возможным выживанием, чтобы не допустить установления на острове Тайвань того же режима, который недавно был установлен в Гонконге без какого-либо военного сопротивления США», — подчеркнул автор.

Читайте также: Двусмысленности США в вопросе Тайваня пора положить конец — Foreign Affairs

Если Гонконг, город с населением 7 млн человек, может быть передан под опеку и контроль Пекина без сопротивления со стороны США, то почему нужно начинать крупный вооруженный конфликт США с Китаем, чтобы не допустить, чтобы та же участь и будущее постигли 23 млн тайваньцев?

Желающие ответить на этот вопрос находятся сразу: стоит позволить Китаю захватить Тайвань без сопротивления США, и заключенные Вашингтоном договоры о борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии станут вызывать большие сомнения. Вера в приверженность США делу борьбы за народы Восточной Азии и западной части Тихого океана рассеется. Вся архитектура азиатской обороны против коммунистического Китая может разрушиться и рухнуть.

Утверждается, что если США не вмешаются и позволят Китаю захватить Тайвань, свою ценность потеряют обязательства Вашингтона обеспечивать силой защиту десятков союзников в Европе и Азии. Доверию к США будет нанесен столь же существенный удар, как потеря Южного Вьетнама в 1975 году.

За падением Сайгона последовала потеря Лаоса и Камбоджи, которые оказались в руках коммунизма, затем были свержение шаха, иранский кризис с заложниками, советское вторжение в Афганистан, стратегическая передача Эфиопии, Анголы, Мозамбика, Никарагуа и Гренады советскому блоку и подъем еврокоммунизма на Старом континенте.

Си Цзиньпин на форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC). Йоханнесбург. ЮАР

Визит Пелоси на Тайвань и воинственная реакция Пекина должны вызвать другие важные вопросы. Если этот визит приведет к американо-китайской войне, за что будут сражаться США? И как бы выглядела победа в этом конфликте? Восстановление прежнего статус-кво? Постоянная независимость Тайваня, которая потребует новых и постоянных военных гарантий со стороны США и нового американо-тайваньского оборонного пакта? Будет ли постоянная приверженность борьбе за Тайвань от Китая приемлема для американского народа, уставшего от обязательств и войн?

Опять же, зачем США рисковать собственными миром и безопасностью ради свободы и независимости Тайваня, если они оказались не готовыми рисковать собственными миром и безопасностью ради свободы или независимости Гонконга? Кроме того, после победы США в Тайваньском проливе как они смогут обеспечить на неопределенный срок независимость этой нации с населением 23 млн человек от посягательств побежденной державы с населением 1,4 млрд человек, ожесточенной и ощетинившейся из-за своего поражения?

Стоит лишь вдуматься в это: Китай в XXI веке значительно усилился как в военном, так и в экономическом плане, как в реальном, так и в относительном выражении за счет Соединенных Штатов. Тенденции укрепления Китая, где проживает в четыре раза больше людей, чем в самих США, также неблагоприятны для Вашингтона. Какие есть гарантии, что в 2025 или 2030 годах не сложится более благоприятного баланса сил для Китая в этом регионе, который является для КНР родным и от которого США всё же очень далеки. В отличие от холодной войны время сейчас не на стороне США и их союзников, ведь все три ядерные державы в Восточной Азии — Китай, Россия и Северная Корея — настроены враждебно по отношению к США.