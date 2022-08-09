«Призывом к геноциду чистой воды» назвали пользователи соцсетей заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, чтобы на один год закрыть въезд в страны Запада всем гражданам России. Читатели одного из телеграм-каналов, освещающих спецоперацию, считают, что этим Зеленский «подтвердил, что он настоящий фашист».

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина «Наполеончик»

«Принцип коллективной ответственности по этническому принципу — это нацизм», — добавил Николай З.

«Интересна реакция Запада. Хотя и так всё понятно», — написал один из подписчиков телеграм-канала.

Напомним, что своё предложение Владимир Зеленский высказал в интервью газете The Washington Post. Он заявил, что жители России якобы «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

«Идёт по стопам Адольфа Гитлера», — написал Алекс Б.

Зеленского в соцсетях уже называли и »маленьким Гитлером», и «маленьким Наполеончиком».

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев добавил, что последний раз такого рода идеи в отношении целого народа пытался реализовать лидер нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

При этом у многих комментирующих сложилось единое мнение о том, что Зеленский — клоун и шут. Другие просят уже кого-нибудь сказать ему, что он просто смешон.

«Больше всего меня поражает, что какой-то клоун позволяет себе приказывать, что делать другим странам. Ты кто такой вообще?» — при этом спрашивает R. M.

В то же время Михаил П. предположил, что «это он от безысходности».

А Helen считает, что «население Украины должно бороться, спорить и кричать против нынешней власти Украины, а иначе пусть приехавшие возвращаются обратно, к Зеленскому».

«Какое счастье, что мы можем жить в своём собственном мире и не иметь ничего общего с так называемым «цивилизованным» миром», — отметил Сергей.

«А Европа такая: «Хм, нам мёрзнуть зимой или слушать Зеленского, который по сути живой политический труп?» — написала Елена В.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Денис В. предположил, что Зеленский «возомнил себя властелином мира».

По мнению же Виталия О., «незачем россиянам ездить во враждебные страны».

«Запретить россиянам ездить в Евросоюз — это правильно. Нечего деньги тратить на врагов России. Я уверен, что большинство уже было в Евросоюзе, но не было в соседней со своей области», — сказал Ник.

«35 лет. Ни разу не был за границей. Как-то по-барабану», — подтвердил Давид.

«Мы разъезжаем по Европе. Да и по другим западным странам. А чем они лучше нашей России? Какие места у нас, на самом деле. У меня знакомая второй год на Дальний Восток ездит. В восторге от красоты и от людей», — поделилась Тамара У.

А Алексу стало интересно, «что будет с этим актёром, когда закончится фильм «Украина».

При этом Юлия попросила не забывать, что Зеленский «не сам это придумал, а читает по бумажке подготовленную для него Западом речь».

«Он ещё будет указывать другим странам, что делать? Совсем спятил», — предположила Оксана С.

«Агония перед концом?» — поинтересовалась Наталья Н.

«Зеленский не умеет слушать. Ему явно скучно. Так бывает, когда человек не в теме, когда он не понимает предмета разговора или когда его заставляют заниматься совершенно неинтересным и несвойственным ему делом. Нет никаких сомнений в том, что Зеленский ничего не смыслит в политике и в данный момент является одним из худших президентов Украины за всю ее историю», — подчеркнул Махмуд.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже предупредил Зеленского о вопросах к нему от европейских политиков.