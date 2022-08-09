Нагорный Карабах вводится в «Большую игру» в Закавказье
После переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре на 13-й конференции послов страны. В частности, он выразил уверенность в том, что «установление стабильности на Южном Кавказе в кратчайшие сроки возможно в случае правильной оценки Ереваном посылов Баку и Анкары». Таким образом он дал понять, что карабахская проблематика затрагивалась в ходе переговоров в Сочи. Но при этом Эрдоган отметил и «продолжение мер в рамках процесса нормализации турецко-армянских отношений». В то же время он традиционно поддержал Баку на фоне последних осложнений на линии военного соприкосновения Азербайджана и Армении, настаивая на том, чтобы Ереван «незамедлительно выполнил условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», отметив, что уже «прошло почти два года».
Однако Эрдоган не может не знать, что в этом заявлении определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией в течение трех лет «по согласованию сторон» и «с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». Поэтому возникает вопрос о причинах появления нового требования к Еревану со стороны Баку и Анкары. Оно могло бы родиться только в случае новых переговоров в трехстороннем формате, чего до сих пор не происходит. В тоже время Вооруженные силы Азербайджана провели операцию «Возмездие» и взяли под контроль высоту Гырхгыз, а также ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта. Вот почему ситуация нуждается в более тщательном анализе.
Сразу бросается в глаза следующее. Речь идет о действиях, которые имеют определенную геополитическую перспективу, что объективно затрагивает интересы Москвы. В этой связи эксперты обратили внимание на то, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло накануне переговоров в Сочи между лидерами России и Турции. Накануне шли позитивные сигналы относительно перспектив нормализации отношений между Турцией и Арменией, и эта перспектива стала принимать конкретные очертания. В турецких изданиях появились даже сообщения о возможной личной встрече Эрдогана с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Этот процесс стал приобретать самодостаточный характер и отрываться от азербайджано-армянских проблем.
Как недавно заявлял профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил, «после деоккупации азербайджанских земель при посредничестве России Азербайджан для Турции уже не помеха». В этой связи возникает предположение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пошел на обострение ситуации не случайно. Есть мнение, что это якобы было сделано по просьбе Анкары, чтобы «попробовать обменять замирение в Закавказье на какую-то уступку в Сирии со стороны Москвы». Но есть и точка зрения, согласно которой Баку действовал «самостоятельно», ставя Анкару перед фактом и с намеком на необходимость возвращения в турецко-армянский диалог карабахской проблематики. Наконец, есть еще один момент, на который обратил внимание глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, «давление на правительство Армении внутри страны — главная проблема на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном».
Тогда логично говорить об объективном совпадении целей Алиева и «определенных кругов» в Ереване, которые создают для Пашиняна ситуацию, при которой практически каждый его шаг становится для него опасным, в том числе в ходе продолжения диалога между Ереваном и Анкарой. Турция может выставить Армении новое предварительное условие. Однако на этот раз процесс может отличаться от предыдущего, если посредником на переговорах выступит Россия. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. Пресс-служба российского президента сообщает, что стороны обсуждали «развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе». В этом контексте была подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. О других деталях разговора ничего не известно.
Ранее Пашинян оценивал ситуацию как «крайне сложную» и требовал, чтобы «Москва и Баку дали некие гарантии о неприкосновенности линии соприкосновения». С другой стороны, он также заявил, что Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахичеванью. Посмотрим, что будет дальше.