После переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре на 13-й конференции послов страны. В частности, он выразил уверенность в том, что «установление стабильности на Южном Кавказе в кратчайшие сроки возможно в случае правильной оценки Ереваном посылов Баку и Анкары». Таким образом он дал понять, что карабахская проблематика затрагивалась в ходе переговоров в Сочи. Но при этом Эрдоган отметил и «продолжение мер в рамках процесса нормализации турецко-армянских отношений». В то же время он традиционно поддержал Баку на фоне последних осложнений на линии военного соприкосновения Азербайджана и Армении, настаивая на том, чтобы Ереван «незамедлительно выполнил условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», отметив, что уже «прошло почти два года».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Однако Эрдоган не может не знать, что в этом заявлении определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией в течение трех лет «по согласованию сторон» и «с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». Поэтому возникает вопрос о причинах появления нового требования к Еревану со стороны Баку и Анкары. Оно могло бы родиться только в случае новых переговоров в трехстороннем формате, чего до сих пор не происходит. В тоже время Вооруженные силы Азербайджана провели операцию «Возмездие» и взяли под контроль высоту Гырхгыз, а также ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта. Вот почему ситуация нуждается в более тщательном анализе.

mod.gov.az Армия Азербайджана

Сразу бросается в глаза следующее. Речь идет о действиях, которые имеют определенную геополитическую перспективу, что объективно затрагивает интересы Москвы. В этой связи эксперты обратили внимание на то, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло накануне переговоров в Сочи между лидерами России и Турции. Накануне шли позитивные сигналы относительно перспектив нормализации отношений между Турцией и Арменией, и эта перспектива стала принимать конкретные очертания. В турецких изданиях появились даже сообщения о возможной личной встрече Эрдогана с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Этот процесс стал приобретать самодостаточный характер и отрываться от азербайджано-армянских проблем.

Как недавно заявлял профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил, «после деоккупации азербайджанских земель при посредничестве России Азербайджан для Турции уже не помеха». В этой связи возникает предположение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пошел на обострение ситуации не случайно. Есть мнение, что это якобы было сделано по просьбе Анкары, чтобы «попробовать обменять замирение в Закавказье на какую-то уступку в Сирии со стороны Москвы». Но есть и точка зрения, согласно которой Баку действовал «самостоятельно», ставя Анкару перед фактом и с намеком на необходимость возвращения в турецко-армянский диалог карабахской проблематики. Наконец, есть еще один момент, на который обратил внимание глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, «давление на правительство Армении внутри страны — главная проблема на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном».

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Тогда логично говорить об объективном совпадении целей Алиева и «определенных кругов» в Ереване, которые создают для Пашиняна ситуацию, при которой практически каждый его шаг становится для него опасным, в том числе в ходе продолжения диалога между Ереваном и Анкарой. Турция может выставить Армении новое предварительное условие. Однако на этот раз процесс может отличаться от предыдущего, если посредником на переговорах выступит Россия. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном. Пресс-служба российского президента сообщает, что стороны обсуждали «развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе». В этом контексте была подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. О других деталях разговора ничего не известно.

Ранее Пашинян оценивал ситуацию как «крайне сложную» и требовал, чтобы «Москва и Баку дали некие гарантии о неприкосновенности линии соприкосновения». С другой стороны, он также заявил, что Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахичеванью. Посмотрим, что будет дальше.