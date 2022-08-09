Запланированный визит в Польшу подавшего в отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона отменили после того, как польская сторона заявила, что у премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с политиком. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Была достигнута предварительная договоренность о проведении встречи 8 августа. Однако позже офис премьер-министра Польши сообщил, что «польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре».

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Они там все достойны друг друга!» — смеется Анна.

«Пусть Борис не расстраивается, всегда можно съездить на Украину, хотя…» — с сарказмом написала HelenB243.

«Когда мусор выкидывают, он становится больше никому не нужен», — пишет один из участников обсуждения.

«Ты кто такой? Давай, до свидания», — иронизирует Андрей Z.

«Что это означает на дипломатическом языке, даже страшно произнести», — отметила Designcannes.

«Джонсон — фантастический глупец. Кому он нужен, бывший?» — задалась вопросом Светлана.

«Табаки не дружат с лузерами», — смеется Natalya.

«Гиены Европы, такие гиены», — прокомментировал новость Андрей Л.

«Конечно, на бывшего премьера откуда время возьмется? Теперь будем знаться с теми, кто на плаву. Сплошная фальшь», — отметила Ирина Ш.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«С глаз долой, из сердца вон», — комментирует Mavlyuda.

«Бориску все кинули после отставки, никому неинтересен стал», — добавил Pavel S.

«Карьера Борьки ушла в штопор и разбилась. Заигрался парень в Великобританию. Лишившись своих колоний англичане должны стать очень бережливыми и скупыми. Вон у Шотландии пусть поучатся», — написал Михаил К.

«Брошенный котёнок или английский бульдог больше никому не нужен», — не без сарказма отреагировал Роман.

«Боятся заразиться отставкой», — пишет Gektor B.

«Одиноко ему, бедняжке», — отметил Игорь.

«Моравецкому некогда, хворост в лесу собирает на зиму», — иронизирует Владимир В.

«Сразу нерукопожатным стал. Западная сущность», — добавила Ольга.

«От любви до ненависти один шаг, а так красиво всё начиналось», — смеется Анжелика.

«Хотели из России страну-изгоя сделать, теперь сами изгоями стали. Как говорится, не рой яму другому…» — подытожила Айнаш Б.

Добавим, источники агентства Bloomberg также сообщают, что команда британского премьер-министра обратилась в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Но Британия и Штаты на данный момент не смогли найти время для разговора. Также Джонсон надеется на этой неделе поговорить по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном.