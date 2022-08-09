Когда 24 февраля президент России Владимир Путин начал свою специальную военную операцию на Украине, он выступил с ужасными предупреждениями для Запада. По его словам, любое государство, отправившее свои войска для борьбы с Россией, столкнется со зловещими последствиями, подобными которым мир никогда не сталкивался за всю свою историю. Москва была готова действовать и приняла «необходимые решения» на случай нападения, пишет бывшая заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер в статье, вышедшей 9 августа в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«Я надеюсь, что мои слова будут услышаны», — заявил он.

Путин прямо не сказал, какими будут эти последствия или какие атаки он имел в виду. Но для всех, кто слушал, его посыл был достаточно ясным: вмешайся Запад напрямую в дела Украины, Россия использовала бы свой ядерный арсенал.

Упоминание Путиным ядерной войны вновь разожгло дебаты о сдерживании и полезности ядерного оружия. На фоне этих заявлений адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США, которое отвечает за ядерное сдерживание, даже заявил о том, что США может понадобиться больше ядерного оружия для сдерживания и защиты от России, а также Китая, которые модернизируют свои ядерные силы.

«Нам не обязательно копировать их арсенал, — сказал он в марте. — Но ясно, что то, что мы имеем сегодня, — это абсолютный минимум».

Сторонники наращивания ядерных вооружений отмечают, что в ближайшие годы Китай может быстро приобрести больше ядерного оружия или что новичок в этом деле Иран сможет разработать и впервые развернуть собственный потенциал. Утверждается, что Соединенные Штаты могут лишиться собственной безопасности, если не накопят более крупный ядерный арсенал для сохранения своего преимущества над соперниками.

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5B во время парада, посвященного 70-й годовщине капитуляции Японии во время Второй мировой войны, проходившей у ворот Тяньаньмэнь в Пекине

Но было бы ошибкой для Соединенных Штатов или любого другого государства вступать в гонку ядерных вооружений в то время, когда в других типах военных технологий происходит революция. Инновации в военной сфере обещают не только трансформировать войну, но и подорвать логику и полезность ядерного оружия. Благодаря достижениям в области сенсорных технологий государства вскоре смогут отслеживать и уничтожать ядерные ракеты своих противников, что облегчит уничтожение этого оружия. А с учетом того, что ядерное оружие становится более уязвимым, такие инновации, как рои дронов — большое количество небольших автоматических вооружений, которые совместно осуществляют скоординированную атаку, — будут всё больше определять характер вооруженных конфликтов. Зацикленность на создании большего количества ядерного оружия будет только отвлекать от этой технологической революции, из-за чего Соединенным Штатам будет труднее осваивать достижения, которые будут определять поле боя будущего.

Хотя Советский Союз рассматривал возможность использования ядерного оружия для ведения боевых действий, на протяжении десятилетий ядерное оружие рассматривалось в первую очередь как средство сдерживания. Считается, что эти бомбы настолько разрушительны и вызывают столь бескомпромиссное возмездие, что их использование в военное время ставит под угрозу само существование человечества. Президент США Рональд Рейган и генсек СССР Михаил Горбачев подхватили эту идею на саммите 1985 года, когда заявили, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести».

Но разработка боеголовок меньшей мощности и высокоточных ракет в 1980-х годах побудила некоторых экспертов поверить в то, что ядерное оружие может стать практическим инструментом ведения войны. Дебаты в то время вокруг так называемого нейтронного оружия исходили из представления о том, что такая бомба, точно доставленная, может уничтожить целый танковый батальон, не убивая при этом десятки тысяч мирных жителей.

После начала спецоперации России на Украине некоторые внешнеполитические обозреватели, в том числе обозреватель New York Times Брет Стивенс, призвали Соединенные Штаты создать собственный такой арсенал, как это сделали Китай и Россия. Сторонники этого оружия утверждают, что если Соединенные Штаты не будут сдерживать это оружие с помощью собственных бомб меньшей мощности, то Китай и Россия воспользуются «разрывом в сдерживании», применяя такое оружие на поле боя, а затем подталкивая Вашингтон к эскалации — запуску своих больших стратегических ракет против Пекина или Москвы. Утверждается, что Соединенные Штаты никогда не нападут на Москву в ответ на небольшой ядерный удар по немецкой военной базе. Чтобы сдержать русских, Вашингтон должен иметь возможность нанести им удар таким же маломощным оружием, как и в Европе.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

Однако в 1980-х годах западная общественность отвергла представление о том, что маломощные удары в какой-то степени чище, чем более крупное ядерное оружие. Тот факт, что они наносят небольшой физический ущерб, но эффективно убивают людей, привел к тому, что протестующие вышли на улицы по всей Европе и Соединенным Штатам. Столкнувшись с такой резкой реакцией, Соединенные Штаты приступили к длительной кампании по разработке высокоточного обычного оружия, с помощью которого можно было бы эффективно ответить на ядерное нападение.

Обосновать ядерное оружие малой мощности сегодня будет не легче, чем в 1980-х годах, тем более что технологическая революция обходит оружие стороной. Существуют ограничения на дальнейшие инновации в разработке нового ядерного оружия, поскольку атом можно расщепить не столь уж большим числом способов. Увеличение или уменьшение ядерной мощности, увеличение или уменьшение разрушительной силы — всё это хорошо изученные явления, которые не изменят баланс сдерживания и не заставят общественность более терпимо относиться к использованию ядерного оружия. То же самое относится и к ракетам, которые доставят ядерное оружие. С 1980-х годов они стали неуклонно быстрее и точнее, приобрели большую дальность и маневренность. Гиперзвуковое оружие является последним выражением этих тенденций.

Это не те инновации, которые имеют значение сегодня. Самые важные новшества, происходящие сейчас, — это те, которые изменяют среду, в которой должны работать традиционные ракетно-ядерные системы. Сегодня сенсорные системы на спутниках и других платформах обеспечивают всё более четкие изображения и информацию о местоположении военных объектов, оружия и техники — днем и ночью, в облачную или в ясную погоду. По мере того, благодаря быстрой обработке больших данных можно будет оперативно анализировать множество изображений и предсказывать изменения в них, вооруженные силы в конечном счете смогут осуществлять выбор цели в реальном времени. Даже мобильные ядерные ракеты и подводные лодки могут стать объектами такого отслеживания и нацеливания в будущем, когда квантовые вычисления и зондирование станут более эффективными.

Последствия для ядерного сдерживания очевидны. Все государства, обладающие ядерным оружием, зависели от способности спрятать и защитить некоторые ядерные ракеты, чтобы они были доступны для ответного удара, если противник каким-то образом нанесет успешный первый удар. Такие «силы возмездия второго удара» были важным страховым полисом, который позволял всем государствам, обладающим ядерным оружием, быть уверенными в том, что даже если их противник застанет их врасплох, они сохранят средства для ответного применения ядерного оружия. Такой ответный вариант является сильным фактором устойчивости ядерного сдерживания.

Michae Ракетная шахта СС-24 в музее Ракетных войск стратегического назначения в Украине

Однако с технологической революцией, движущейся в направлении наведения на цель в реальном времени, даже самое малозаметное или хорошо защищенное мобильное оружие в будущем станет уязвимым. Может наступить день, когда государства, обладающие ядерным оружием, должны будут усомниться в жизнеспособности своих сил возмездия из-за их уязвимости для нападения.

Эта будущая угроза требует не отказа от ядерного оружия, а его тщательной модернизации. Как президент Барак Обама впервые сказал в своей речи в Праге в апреле 2009 года, пока существует ядерное оружие, Соединенные Штаты должны поддерживать безопасный, надежный и эффективный ядерный арсенал. Программа модернизации ядерных сил США идет полным ходом и получает необходимое финансирование. Замена подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков займет более десяти лет, но этот процесс жизненно важен для обеспечения безопасности Соединенных Штатов от ядерной атаки в напряженный период глобальной конкуренции.

В частности, США должны следить за Китаем. Китай перешел от ядерной позиции, зависящей от небольшого количества ракет, предназначенных для ответного удара, к чему-то другому. В течение последних нескольких лет Пекин строил шахты для межконтинентальных баллистических ракет в своей западной и северной пустыне, а также наращивал количество своих боеголовок. Тем не менее не нужно паниковать. Даже если Китай увеличит свой арсенал в пять раз, как предсказывают некоторые эксперты, к 2030 году количество боеголовок у Китая всё равно будет намного ниже, чем в арсенале США.

Вашингтон также должен быть в курсе того, что делает Россия. Страна представляет собой мощную и опытную военную ядерную державу с лидером, воинственность которого захватывает дух. Путинское бряцание ядерным оружием не похоже ни на что, виденное за семь десятилетий с тех пор, как ядерное оружие в последний раз применялось для нападения на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Но по договору СНВ-III и Соединенные Штаты, и Российская Федерация не могут развертывать более 700 средств доставки — как ракет, так и бомбардировщиков — или более 1550 боеголовок. СНВ-III остается в силе до февраля 2026 года. Пока обе стороны будут придерживаться договора, что они продолжали делать даже во время конфликта на Украине, Соединенные Штаты смогут проводить свою ядерную модернизацию в стабильной и предсказуемой среде. Эта предсказуемость является ключевой причиной замены договора до того, как истечет в феврале 2026 года истечет срок его действия: Россия не может спешить с наращиванием своих стратегических ядерных сил, пока действуют ограничения по СНВ, пока договор содержит режим, который может подтвердить, что Россия его придерживается своих обязательств.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года

Сегодня Китай находится значительно ниже пределов СНВ-III, но если он попытается создать до 700 средств доставки и 1550 развернутых боеголовок, Вашингтон увидит, что это произойдет, и у него будет достаточно времени, чтобы что-то с этим сделать. Соединенные Штаты не будут теми, кто начнет гонку ядерных вооружений, но ответят тем, кто это сделает.

Обеспечив безопасность на фронте ядерной модернизации, Соединенные Штаты должны обратить свое внимание на технологическую революцию. Намерение Китая состоит в том, чтобы доминировать в пространстве новых технологий. У него есть четкая цель стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, и он вкладывает значительные ресурсы для достижения этой цели. Пекин уже задействовал искусственный интеллект, чтобы сузить пузырь безопасности вокруг китайского общества и экономики, приобретя при этом огромный опыт работы с этой технологией. Если Соединенные Штаты не будут осторожны, Китай обгонит американские инновации в области искусственного интеллекта, что приведет к опасному разрыву в военном потенциале. И искусственный интеллект — это только одна арена, где Китай стремится к господству. Китайцы также держат в поле зрения биотехнологии, квантовые вычисления и другие отрасли.

Сосредоточиться на этом технологическом соперничестве непросто в то время, когда Российская Федерация проводит свою специальную операцию на Украине. Однако безопасность Соединенных Штатов зависит от их способности оставаться в этой гонке, конкурировать и добиваться успеха. Последнее, что нужно Соединенным Штатам, пытающимся одержать верх в новых технологиях, — это гонка ядерных вооружений. Таким образом, самым мудрым решением для Вашингтона будет модернизировать свои ядерные силы, как и планировалось, уделяя при этом основное внимание разработке и приобретению новых технологий для военного применения. Гонка ядерных вооружений — это отход, который не отвечает интересам национальной безопасности США.