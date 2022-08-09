В соцсетях 9 августа активно обсуждают информацию об обысках, проведённых в поместье экс-президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Имение Мар-а-Лаго, о котором идёт речь, расположено в американском штате Флорида. По словам самого Трампа, уведомления об обыске не было, действия сотрудников ФБР он считает неправомерными.

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Экс-глава Белого дома также назвал обыски «нападением левых демократов», которые пытаются воспрепятствовать его участию в президентских выборах в 2024 году.

Между тем глава юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас на своей странице в Twitter заявил о том, что агенты ФБР могли обыскивать поместье Трампа в рамках дела о ненадлежащем обращении с документами.

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«Вот такая она — предвыборная кампания!» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Андрей П.

«Свобода и демократия», — иронизирует Руслан.

«У Байдена тоже что-нибудь поищите», — предлагает Нина.

«Для «самой демократической» страны мира это обычное дело — заткнуть рот несогласным любым способом. Пусть Трамп радуется, что по нему ещё беглый огонь не открыли…» — пишет Алексей А.

cugetliber.ro Сотрудники ФБР

«Меня так это умиляет, а либеральё всё ещё вопит, что у нас бардак, нет свободы слова и выборы с нарушениями», — отметил ещё один пользователь.

«Демократия, однако», — смеётся Андрей Б.

«Тут вопрос в том, что обыски почему-то начались после падения рейтинга Байдена и резких высказываний Трампа о политике этого правительства», — рассуждает Иосиф.

«Так и Байдена вполне такое может ожидать после окончания срока его президентства. Если только не признают его невменяемость по деменции», — комментирует Александр.

«Лицо американской демократии в действии», — оставила саркастический комментарий Светлана.

«Не пойму, почему их до сих пор называют демократы? Они нарушили все каноны демократии уже давным-давно», — считает пользователь с ником Я.

«Пусть Байден и дальше рулит! За два года потерял полмира, а за шесть потеряет Америку!» — подытожил обсуждение Юрий.