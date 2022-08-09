Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, спровоцировало волну иронии в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Корнелис ван Харлем. Портрет дурака (фрагмент). 1596

«Кто бы мог подумать, что еврей станет нацистом похлеще Гитлера», — высказался Александр Касперский.

«Кто он такой? Его забыли спросить!» — замечает Евгений Сорокин.

«Агонизирует!» — отозвался о поведении Зеленского Евгений.

«Он такой требовательный. Как трехлетка, лежащий на полу в супермаркете и требующий игрушку», — поддерживает Анна Сафронова.

«Зеленский призвал», уже смешно», — считает Татьяна.

«Полудурок, не понимает, что это нам же на руку, сбежавшее ворье и предатели окажутся там, где им место», — отозвался о Зеленском Павел П.

«Чубайса, Козырева и остальных предателей тоже вернут?» — спрашивает Любовь.

«Зеля, давай быстрее высылай всю российскую шваль из Украины! Быстрее за решётку сядут», — призывает Илья.

«Ждемс всех упырей на Родине», — развивает тему Елена.

«Орден тупости Зеленскому!» — предлагает Ирина Графкова.

«Да мало ли что говорит этот клоун — он вообще не понимает, что несёт. Говорит одно, делает другое, завтра забудет, что говорил вчера, и будет требовать противоположного. Невменько», — иронизирует Марина.

«Объективно Зеленский не годится на пост президента. Президента он может сыграть в кино, где никто от его действий не пострадает. В реальном мире нет права на ошибку, как показала практика, а Зеленский этих ошибок допустил очень много. Это напрямую подтверждает то, что Зеленский один из худших президентов Украины за всю ее историю, и думаю, многие со мной согласятся», — рассуждает Наталья.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

«Повезло американцам с Зеленским, озвучивает все, о чем прикажут. У европейцев иллюзия, что они помогают независимости Украины, а у украинцев, что их поддерживают европейцы. А на деле что и те, и другие катятся с обрыва, куда пытались Россию сбросить», — отмечает Виктория Чубар.

«Все побежали исполнять указание Зеленского, пятки засверкали. Менять свою философию на нацистскую тоже никто не собирается. А пятую колонну, которая сейчас за границей, может забрать себе», — предлагает Надежда Лернер.

«Клоун опять чудит. Что же он все-таки курит, что его так штырит? По ходу резину с колес машин. Наверно не просто резину, а утолщенную, с протектора», — предположил Игорь Рогатин.

«Из клоуна сделали Черчилля: какие времена, такой и лидер у скакунов», — заметил Евгений.

«Я не езжу на Запад, но заявление «все россияне должны» напоминает бред сумасшедшего. Впрочем такие заявления не удивительны с Украины. С каждым годом в последнее тридцатилетие их больше и больше. Огромное неуважение и даже презрение к тем, кто плачется в чужую жилетку, подчистую искажая факты и свою же историю. Очень жаль украинский народ — отрезвление будет горьким», — поделился мнением Федор Каменев.

«У наших дедов в 1944–1945 года тоже год не было виз, но это им не помешало посетить Европу», — напомнил Олег Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв Зеленского о том, чтобы страны Запада запретили въезд на свою территорию жителям России, приводится в интервью газете The Washington Post. По мнению украинского президента, всех граждан России надо отправить на родину и запретить выезд, независимо от их взглядов.

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