Ранее близкий к «Белорусскому народному фронту» молодой человек, а ныне заматеревший соратник президента Белоруссии Игорь Марзалюк в дискуссии с моим другом Максимом Дашевским высказал ряд тезисов о белорусской идентичности, которые выдают в нём деятеля, до сих пор стоящего ближе к БНФ, нежели к Александру Лукашенко. Депутат белорусского парламента попытался привести аргументы против общерусской идентичности Белоруссии и углубления российско-белорусской интеграции, в то время как белорусский лидер не раз заявлял о принадлежности белорусов к русскому народу и ратовал за создание общего для Москвы и Минска политического и экономического пространства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Главным аргументом в пользу самостийности «белорусской нации» по отношению к остальным русским Марзалюк считает факт существования государства Белоруссия. Дескать, если есть «дзяржава», то есть и отдельная нация. По этой логике с 1949 по 1990 год существовала отдельная «гэдээровская нация», а в данный момент существует отдельная «тайваньская нация». Готов ли белорусский депутат заявить об этом в лицо уважаемым китайским партнёрам?

Вообще, если встать на точку зрения Марзалюка, то нация — вещь крайне неустойчивая. Вот были крымчане частью «украинской нации», а с 2014 года стали частью русской нации. Жители Донецка и Луганска тоже когда-то были «украинцами», теперь они — «дончане» и «луганчане», а скоро тоже станут русскими. И как же, учитывая такую волатильность на постсоветском пространстве, можно утверждать, что «Белоруссия навсегда, на веки вечные»?

Как большой любитель «мовы» и творивших на ней «клясыкаў» Марзалюк, конечно, не может обойтись без классического аргумента всех «свядомых»: «Как это мы не самостийны, когда у нас есть свой язык и своя литература?!» Однако проблема в том, что эта, с позволения сказать, «культура» представляет собой в Белоруссии субкультуру меньшинства. Ну типа как ЛГБТ или БДСМ — нечто нетрадиционное для большинства населения, на любителя, что называется. Большинство же белорусов говорит и думает по-русски, читает Достоевского, Набокова и Пелевина, слушает отвратительные автору этих строк русский рэп с попсой и восхитительный русский рок. Словом, находится в общерусском культурном пространстве.

mogilev-region.gov.by Игорь Марзалюк

Кстати сказать, президент Александр Лукашенко — мужчина традиционной языковой ориентации. Ему принадлежат очень точные слова: «Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».

Истинность слов Александра Григорьевича подтверждается творчеством «клясыка» Якуба Коласа. Сохранилось одно его стихотворение на русском языке, звучит оно так:

Вечно мрачен и угрюм

Белорус забитый!

На заплатках весь костюм,

Сам в грязи, немытый!

Сеешь жито на песке.

Корчмы не минуешь.

Спустишь гроши в кабаке,

В ус себе не дуешь.

Примерно то же самое Колас писал на «мове». «Какой ужас!» — скажет поражённый читатель. А вот Марзалюку нравится. Его вкусы специфичны, нам с вами не понять…

Или вот ещё одна странность товарища Марзалюка — он верит в существование «белорусского мира». И нет, это не микромир людей, пытающихся разговаривать на «мове», как подумал мой друг Максим. Депутат объяснил это так: «Белорусский мир — это мир, в котором есть место не только православной, но и католической, протестантской, исламской и иудейской традициям. Так было на протяжении столетий. И так будет».

Кто-нибудь понял, к чему этот мультикультурализм? Мы с Максимом — нет. Единственное, я вспомнил, как в детстве жил пару лет на Брайтон-Бич (мой отец — каменщик, ездил туда батрачить в 90-х), так вот там действительно было переплетение православной, католической, протестантской, исламской и иудейской традиций. Может быть, это и есть дивный белорусский мир, который Марзалюк видит в своих тайных мечтаниях?

Danik9000. Гастроном «Беларусь» в Нью-Йорке

Учитывая, с какой завистью депутат чихвостит «прикорытников около фондов великорусских националистов», он сам, судя по всему, явно не прочь присосаться к каким-нибудь фондам — скорее всего, американским. Или уже, извините, присосался.

В заключение я хотел бы отбросить своё всегдашнее ехидство и серьёзно обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко (знаю, что очаровательная госпожа Эйсмонт ему передаст): «Александр Григорьевич, Вы помните, как пишущий эти строки и его единомышленники критиковали Павла Латушко, который на посту министра культуры пытался делать из Белоруссии польскую провинцию. Где теперь Латушко? Вы помните, как Ваш покорный слуга разоблачал некогда лояльного Вам банкира Виктора Бабарико, который финансировал оппозиционную газету «Наша Нива» и творил прочие непотребства. Где теперь Бабарико? То же самое можно сказать о Сергее Румасе, Павле Белоусе, Эдуарде Пальчисе и т.д. Так вот Игорь Марзалюк — из этой когорты. И если он пока не предал Вас ради кого-то «национально ориентированного», то ключевое слово здесь «пока».