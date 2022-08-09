Поставки российской нефти в итальянские порты выросли до максимума в первую неделю августа. По данным издания Li Fatto Quotidiano, отгрузки углеводородов с 1 по 7 августа выросли с 410 до 470 тыс. баррелей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Это происходит на фоне снижения поставок нефти из России в порты Северной Европы. В результате Италия уже в скором времени может обогнать Голландию в качестве крупнейшего импортёра российской продукции.

Свою лепту в статистику вносит нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, принадлежащий компании «Лукойл». Если ранее предприятие перерабатывало нефть различного происхождения, то после начала санкционной войны переключилось только на «свою» нефть.

Пользователи соцсетей встретили новость с удовлетворением. Многие считают, что с падением правительства Марио Драги Италии удастся восстановить нормальные отношения с Россией.

«Не вижу ничего плохого! Надеюсь, наши компании продолжат вести бизнес с русскими», — прокомментировала Франческа Дз.

«Значит, здравый смысл ещё существует», — отметила Роза Х.

«Соединённые Штаты также увеличили импорт из России», — добавил Лука П.

«Потом окажется, что если не покупать нефть у русских, то мы нигде её не сможем купить», — рассуждает Фабиан Б.

«Нужно благодарить падение правительства Драги», — считает Джаком К.

European Parliament Марио Драги

Ряд пользователей связывают рост поставок с некоторым снижением цен на автомобильное топливо, которое наметилось в последние недели.

«Зато у нас теперь бензин стоит 1,79 евро за литр. С Драги мы доходили до 2 евро и более. Главное, спекулянтов убрать», — пишет Анджело Б.

«На самом деле, бензин упал ниже 1,9. Путин нас пожалел», — добавила Сильвия Г. Б.

«Утешительные новости про увеличение закупок. Новости, которые ещё раз демонстрируют идиотизм и нечестность итальянской политики», — заявил Даниеле М.

«А разве мы не вводили санкции?» — смеётся Коррадо Э.

«Не несите чушь, благодаря драконовским санкциям от Драги, лучшего из лучших, мы морим Россию голодом, уничтожаем её экспорт и доводим до дефолта. Читайте «правильные» новости», — издевается Саверио Б.

«Благодаря санкциям растут цены, чтобы итальянское государство собирало больше налогов. Вот для чего нужна война на Украине и вот почему власти заинтересованы, чтобы она продолжалась», — считает Микеле Б.

«Отправляем оружие на Украину… закупаем нефть из России. Да, прекрасная Италия», — заключил Марчелло М.