«Путин нас пожалел» — Италия нарастила закупки российской нефти
Поставки российской нефти в итальянские порты выросли до максимума в первую неделю августа. По данным издания Li Fatto Quotidiano, отгрузки углеводородов с 1 по 7 августа выросли с 410 до 470 тыс. баррелей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это происходит на фоне снижения поставок нефти из России в порты Северной Европы. В результате Италия уже в скором времени может обогнать Голландию в качестве крупнейшего импортёра российской продукции.
Свою лепту в статистику вносит нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, принадлежащий компании «Лукойл». Если ранее предприятие перерабатывало нефть различного происхождения, то после начала санкционной войны переключилось только на «свою» нефть.
Пользователи соцсетей встретили новость с удовлетворением. Многие считают, что с падением правительства Марио Драги Италии удастся восстановить нормальные отношения с Россией.
«Не вижу ничего плохого! Надеюсь, наши компании продолжат вести бизнес с русскими», — прокомментировала Франческа Дз.
«Значит, здравый смысл ещё существует», — отметила Роза Х.
«Соединённые Штаты также увеличили импорт из России», — добавил Лука П.
«Потом окажется, что если не покупать нефть у русских, то мы нигде её не сможем купить», — рассуждает Фабиан Б.
«Нужно благодарить падение правительства Драги», — считает Джаком К.
Ряд пользователей связывают рост поставок с некоторым снижением цен на автомобильное топливо, которое наметилось в последние недели.
«Зато у нас теперь бензин стоит 1,79 евро за литр. С Драги мы доходили до 2 евро и более. Главное, спекулянтов убрать», — пишет Анджело Б.
«На самом деле, бензин упал ниже 1,9. Путин нас пожалел», — добавила Сильвия Г. Б.
«Утешительные новости про увеличение закупок. Новости, которые ещё раз демонстрируют идиотизм и нечестность итальянской политики», — заявил Даниеле М.
«А разве мы не вводили санкции?» — смеётся Коррадо Э.
«Не несите чушь, благодаря драконовским санкциям от Драги, лучшего из лучших, мы морим Россию голодом, уничтожаем её экспорт и доводим до дефолта. Читайте «правильные» новости», — издевается Саверио Б.
«Благодаря санкциям растут цены, чтобы итальянское государство собирало больше налогов. Вот для чего нужна война на Украине и вот почему власти заинтересованы, чтобы она продолжалась», — считает Микеле Б.
«Отправляем оружие на Украину… закупаем нефть из России. Да, прекрасная Италия», — заключил Марчелло М.