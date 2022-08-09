МИД России уведомил США, что страна на время «выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты». На что в телеграм-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой комментирующие тут же заявили, что давно нужно было это сделать: «Давно пора»!

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

«Давно надо было припугнуть. Чтоб боялись, с кем дело имеют. Россия — великая страна была и будет», — подчеркнул подписчик под ником Пират 21 _век.

А Сергею А. кажется, что нужно не продлевать старые соглашения, а делать новые с учётом реалий сегодняшнего дня.

«Только посредством диалога можно снова восстановить мир и добиться каких-то вещей. Желая настроить российский народ против правительства и разобщить нас, правительства зарубежья страдают сами, их жители в частности. Взять хотя бы в пример тот факт, что теперь их призывают экономить электроэнергию и газ», — отметил один из комментирующих.

При этом многие высказывающие своё мнение сошлись в том, что любые попытки США обмануть Россию, получить какие-либо односторонние преференции должны немедленно пресекаться.

«Давно надо было принять это решение. Они действуют по ситуации, а не исходя из логики или морали. И цель у них всегда одна — урвать сладкий кусок, и желательно за «бусы», — подчеркнул Геннадий Ж.

А Ветал отметил, что «договариваться нужно только на условиях России и для России».

«Прекрасно. Надо по всем статьям проявлять свою самостоятельность на благо России-матушки», — сказал Царь Птица.

А Людмила С. уверена, что «давно пора гнать этих проверяльщиков поганой метлой с наших объектов».

В то же время на заявление о том, что в МИД России рассчитывают «на продолжение плотного взаимодействия», комментирующие отреагировали с негодованием.

«Зачем нам плотное взаимодействие с той стороной? Они вас в дверь, а вы в окно. Это уже смешно и унизительно», — считает Ирина Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Точно, не понимаю, почему Россия так себя ведёт. Они нас не уважают, делают всё, чтобы разрушить, а мы…» — добавила Стелла.

«Они всегда делают то, что хотят, а мы всегда глупы? Хватит», — сказал ещё один подписчик телеграм-канала Захаровой.

«Как дети. «Рассчитываем на плотное взаимодействие». Вы это серьезно?» — спросил уже Андрей.

А Татьяна М. уверена, что принятое решение о выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ объектов — «совершенно «грамотный» и продуманный шаг с нашей стороны». И такое мнение высказали многие комментирующие новость: «миру нужны безопасность и предсказуемость отношений между Москвой и Вашингтоном в ракетно-ядерной сфере».

Напомним, что, согласно заявлению МИД России, 8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору.

В ведомстве подчеркнули, что Россия вынуждена прибегнуть к такой мере «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

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Однако в МИДе РФ подчеркнули, что рассчитывают на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном заявлении МИД России также говорится, что американской стороне следует отказаться от попыток искусственно форсировать возобновление временно остановленной Москвой инспекционной деятельности по договору СНВ-3.

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