Заявление официального представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву о том, что напряжённость вокруг острова может нарушить производственные цепочки полупроводников и привести к их дефициту, что «станет большой проблемой для всего мирового рынка», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Значит, что всё-таки Китай ответит на визит Шапокляк. Вероятно, Тайвань окажется закрыт как для экспорта, так и для импорта. Это не менее эффективно, чем вести боевые действия», — считает Святослав С.

Многие пользователи не были удивлены подобным прогнозам, потому что остановка производства полупроводников на Тайване из-за конфликта с Китаем — данность, с которой нам всем вскоре предстоит иметь дело.

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«Китай предупреждал с самого начала, что долго терпеть подобное неуважительное отношение не будет. Так что это было ожидаемо. Надеюсь, на Тайване задумаются и поймут, что поступили неразумно, решив сотрудничать с Америкой», — пишет Ян С.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всех от остановки производства чипов на Тайване пострадают американские хозяева властей острова, потому что Китай не станет осуществлять поставки своему врагу.

«В итоге без этих полупроводников будут страдать США. Потому что кроме Тайваня и Китая их, по сути, никто не производит в больших количествах. А раз Китай перекроет Тайваню кислород, то и поставки в США из Тайваня прекратятся», — подметил Аркадий Т.

«Перекрыли бы Тайваню кислород, раз те себя независимыми считают. Никаких полётов через территорию Китая, никаких морских перевозок через Южно-Китайское море (при условии, что не будет захода в исключительную экономическую зону КНР). Американцы тогда просто офигеют, если им придётся каждое судно и каждый самолёт Тайваня сопровождать», — пишет Иван С.

Часть людей полагает, что России необходимо занять чёткую и жёсткую позицию, давая Китаю понять, что она на его стороне.

«Пора уже и нам перестать поставлять в недружественные страны российские редкоземельные металлы и химические элементы. Тогда было бы вообще замечательно!» — поделился своим мнением Станислав К.

Ряд пользователей указывает на то, что провокация американской стороны в случае с Тайванем по всем законам логики должна была бы привести к военному противостоянию, но китайское руководство оказалось мудрее и не согласилось вовлекать весь мир и саму КНР в экономическую турбулентность.

«Это, кстати, к вопросу о том, почему Китай не стал открывать огонь по самолёту с Пелоси. Тогда бы началась война с Америкой, от которой пострадал бы весь основной мир, потому что экономика мировая тогда бы попросту остановилась. Компьютеры, телефоны, современные автомобили производиться бы перестали. Кроме Китая и Тайваня полупроводниками толком никто не занимается. Видимо, товарища Си попросили его партнёры не начинать войну», — предполагает Николай К.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

Напомним, 8 августа официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву заявил в эфире телеканала BFM Business о том, что напряжённость вокруг острова может привести к дефициту полупроводников. Чин-Чун Ву отметил, что нарушение производственной цепочки полупроводников по той или иной причине «станет большой проблемой для всего мирового рынка».