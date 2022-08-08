Интервью главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игоря Краснова газете «Коммерсантъ», в котором глава ведомства указал на то, что установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей, стало поводом для обсуждения в Интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Луи Финсон. Убийство невинных детей

«Я не знаю, что сказать. Это несправедливо. Кто на такое способен? Разве можно этих нелюдей назвать людьми? Вы просто мысленно повторите эту фразу: «Убийство детей», прочувствуйте её… подумайте над ней. Разве такое вообще возможно в цивилизованном обществе? Да даже в любом обществе? Да как такое возможно вообще? Убийство детей… кошмар», — написал Давид Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные факты говорят о том, что только смертная казнь будет достойной мерой наказания для тех, кто посмел убивать невинных детей.

«Применение высшей меры социальной защиты — вот единственно правильное решение по отношению к этим нелюдям», — поделился своим мнением Серёга Л.

«Не просто так наш Верховный суд признал «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами. На то были очень веские основания», — отмечает Валерий Х.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты проникли во все украинские военные структуры, включая и Вооружённые силы Украины.

«В убийствах детей замешаны не только нацики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там однозначно и в рядах ВСУ таким же занимаются. При этом украинские военные по сей день не признаны террористами. Хотя даже сейчас используют запрещённые средства вооружения, мины «Лепестки» и прочие террористические приёмы против мирного населения. Как нашей страны, так и против своих же собственных граждан», — указывает Tatto E.

Часть людей полагает, что нацистов на Украине таким образом и воспитывали, чтобы не чувствовать жалости даже к детям.

«Ничего удивительного, на самом деле, в этом нет. Восемь лет среди нацистов на Украине воспитывали ненависть к русским. Это нацисты, а во время Великой Отечественной войны нацисты детей не щадили, как мы помним. Поэтому такой итог культивирования ненависти к русской нации был вполне ожидаемым», — считает Марат Н.

Ряд пользователей указывает на то, что наказание должно настигнуть всех тех, кто потерял человеческий облик.

«На «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начали заводить уголовные дела. Вскоре мы увидим суды и над другими нацистами среди украинских военных и нацбатов. Пусть все они будут наказаны по всей строгости закона, за все свои совершённые преступления против человечества!» — призывает Ерофей К.

Напомним, 8 августа глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов заявил в интервью газете «Коммерсантъ» о том, что ведомством были установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей.