Сеть: «И это только август» — в Польше заявили, что не будут делиться газом
Польша имеет право самостоятельно распоряжаться энергоресурсами, невзирая на решения Европейского союза о сокращении потребления газа. Об этом 8 августа заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.
Министр также отметила, что инфраструктура и газопроводы и приобретенный газ являются собственностью Польши и лишь Варшава может решать, как это будет использовано.
Заявление министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на отсутствие единства в Европейском союзе.
«Отлично. Может, гадюшник под названием ЕС наконец перегрызется», — отреагировал RoMaN78.
«Гиена Европы не меняется», — пишет Khan.
«Кажется, Польшу опять будут делить», — с сарказмом добавил Андрей А.
«До раздела Польши осталось: 3, 2…» — шутит Владимир.
«Европа дружна, как никогда. Зима близко, там будет ещё дружнее», — смеется Woman.
«Браво, поляки, просто браво! Нам не нужно ничего делать. Просто наблюдать. Они сами справляются!» — отметила Алла Ш.
«И это только август…» — заметила Tais.
«Сначала съедим твоё, а потом каждый своё», — иронизирует Priboi 5.
«Жрите друг друга, европейцы», — смеется Андрей П.
«Болеем за обе стороны», — пишет Alik M.
«Там, где Украина училась, Польша преподавала», — пошутил Андрей Б.
«Конечно, насобирали валежника от души и выпендриваются теперь», — с юмором добавил один из участников обсуждения.
«Набираем попкорна и смотрим это представление, где одна змея поедает другую. Скоро они сами будут воевать между собой и крайней в итоге объявят Украину», — отметила Нина Б.
«А что от поляков кто-то ожидал чего-то другого? Наивные! Эти люди купят за дешево, продадут за дорого, потом еще раз купят и еще раз продадут, но уже еще дороже», — написал Сергей Ш.
«Назревает европейская драка», — прокомментировала Victoria G.
«Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а Польша», — с сарказмом пишет Paolo B.
«Дружба в ЕС, она такая», — отметила Лариса Юрьевна.
«Вспоминается, как в разгар ковида они маски, аппараты друг у друга воровали и никак вакцину распределить не могли», — вспомнила Елена С.
«Молодцы, поляки!.. А когда у ЕС и газ, и деньги кончатся, снова в «союз нерушимый», — подытожила Elena T.