Польша имеет право самостоятельно распоряжаться энергоресурсами, невзирая на решения Европейского союза о сокращении потребления газа. Об этом 8 августа заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр также отметила, что инфраструктура и газопроводы и приобретенный газ являются собственностью Польши и лишь Варшава может решать, как это будет использовано.

Заявление министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на отсутствие единства в Европейском союзе.

«Отлично. Может, гадюшник под названием ЕС наконец перегрызется», — отреагировал RoMaN78.

«Гиена Европы не меняется», — пишет Khan.

«Кажется, Польшу опять будут делить», — с сарказмом добавил Андрей А.

«До раздела Польши осталось: 3, 2…» — шутит Владимир.

«Европа дружна, как никогда. Зима близко, там будет ещё дружнее», — смеется Woman.

«Браво, поляки, просто браво! Нам не нужно ничего делать. Просто наблюдать. Они сами справляются!» — отметила Алла Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

«И это только август…» — заметила Tais.

«Сначала съедим твоё, а потом каждый своё», — иронизирует Priboi 5.

«Жрите друг друга, европейцы», — смеется Андрей П.

«Болеем за обе стороны», — пишет Alik M.

«Там, где Украина училась, Польша преподавала», — пошутил Андрей Б.

«Конечно, насобирали валежника от души и выпендриваются теперь», — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Набираем попкорна и смотрим это представление, где одна змея поедает другую. Скоро они сами будут воевать между собой и крайней в итоге объявят Украину», — отметила Нина Б.

«А что от поляков кто-то ожидал чего-то другого? Наивные! Эти люди купят за дешево, продадут за дорого, потом еще раз купят и еще раз продадут, но уже еще дороже», — написал Сергей Ш.

«Назревает европейская драка», — прокомментировала Victoria G.

«Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а Польша», — с сарказмом пишет Paolo B.

«Дружба в ЕС, она такая», — отметила Лариса Юрьевна.

«Вспоминается, как в разгар ковида они маски, аппараты друг у друга воровали и никак вакцину распределить не могли», — вспомнила Елена С.

«Молодцы, поляки!.. А когда у ЕС и газ, и деньги кончатся, снова в «союз нерушимый», — подытожила Elena T.