На днях известный французский журналист и общественный деятель Мишель Гурфинкель написал колонку, посвященную противостоянию Запада с Россией и Китаем для The Wall Street Journal (WSJ). Издание WSJ отражает мнение высших политических и деловых кругов США, опубликованные в нем материалы заслуживают особого внимания.

Иван Шилов ИА REGNUM Закавказье

В своей статье Мишель Гурфинкель утверждает, что созданная США «арка стратегического сотрудничества» сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский «Римленд». Эту концепцию, известную также как «концепция стратегического сдерживания» выдвинул еще в 1940 г. известный американский геополитик Николас Спикмэн. В России эта концепция известна как система евразийских дуг нестабильности; этой проблематикой активно занимаются на Восточном факультете СПбГУ. Коллега-востоковед и вьетнамист, историк, профессор Санкт-Петербургского университета В. Н. Колотов уже больше 10 лет проводит научно-практические конференции на эту тему, однако практических действий со стороны ответственных ведомств до сих не происходило.

Возможно, теперь, когда Россия оказалась вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, когда на постсоветском пространстве повсеместно расцветает русофобия, когда, наконец, «глубинная Америка» через свой рупор WSJ открыто апеллирует к концепции стратегического сдерживания, ответственные российские чиновники попытаются перейти от реактивной политики к наступательной. Это тем более важно, что концепция стратегического сдерживания носит вовсе не оборонительный характер, как это пытаются представить на Западе, а колониальный и агрессивно-расистский, нацистский характер.

Одним из важнейших элементов системы дуг нестабильности является Кавказ. Именно там начались первые кровавые конфликты еще до распада СССР. Продолжились они и в XXI веке. У старшего поколения еще в памяти первая и вторая чеченские войны, первая карабахская война, войны в Абхазии и Южной Осетии. Все эти конфликты происходили по прямому наущению Запада и с участием иностранных наемников и террористов. Результаты известны: Чеченская республика, во многом благодаря героическим усилиям ее первого президента Ахмата Кадырова и его последователя — нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, является одним из наиболее динамичных регионов России, чеченские бойцы бок о бок со своими братьями со всей многонациональной России проявляют героизм и стойкость в кровавой борьбе против нацизма на Украине. После попытки режима Саакашвили осуществить тотальный геноцид народа Южной Осетии РФ официально признала независимость этой героической республики и независимость Абхазии, также отстоявшей свои законные права в ходе кровопролитной войны. Теперь российские войска дислоцируются в нескольких десятках километров от грузинской столицы — Тифлиса, а в самой Грузии, хотя русофобские и националистические настроения все еще доминируют, предпочитают не провоцировать своего северного соседа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

После Пятидневной войны 2008 г. в Южной Осетии 8 августа стало днем памяти начала войны и поминовения павших в борьбе против геноцида, учиненного Саакашвили и его сообщниками.

Южный Кавказ и до сих пор остается конфликтной зоной. Приход к власти в Армении либерального премьер-министра Никола Пашиняна ознаменовал череду непоследовательных заявлений и поступков со стороны Еревана. Известный своим скепсисом в отношении России и прозападной позицией, новый премьер сразу после прихода к власти по результатам очередной цветной революции дезавуировал все достигнутые до него договоренности по Нагорно-Карабахскому урегулированию и фактически спровоцировал Азербайджан на решение вопроса военным путем.

primeminister. am Никол Пашинян

По результатам второй карабахской войны 2020 г. Армения и сам Нагорный Карабах получили гораздо худшие условия, чем те, которые были согласованы ранее предыдущим руководством в Ереване с Азербайджаном. Только личное вмешательство президента России В. В. Путина и последовавшее размещение российских миротворцев на линии соприкосновения конфликтующих сторон остановило широкомасштабное военное противостояние и избавило гражданское население от гуманитарной катастрофы.

Н. Пашинян несет персональную ответственность и за развязывание войны, и за поражение в ней, что, впрочем, не помешало ему вновь победить на выборах и возглавить правительство. Политика Еревана остается по-прежнему невнятной и противоречивой: он избегает исполнения своих обязательств по подписанному премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана в ночь с 9 на 10 ноября 2020 г. Трехстороннему заявлению. До сих пор не заработал Зангезурский коридор, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой. Этот вопрос носит принципиальный характер для Баку по экономическим и военно-политическим причинам — Нахичевань, в отличие от основной территории Азербайджана, имеет общую границу с его главным союзником — Турцией. Кроме того, для президента Ильхама Алиева транспортная доступность Нахичевани важна и по личным мотивам — это малая Родина его отца, основоположника азербайджанской государственности Гейдара Алиева. По всем этим причинам Баку будет добиваться и непременно добьется открытия Зангезурского коридора, если не во исполнение Трехстороннего заявления, то военным путем. Дополнительным аргументом в пользу жесткой позиции Азербайджана служит то, что Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом через азербайджанскую территорию исправно работает под контролем российских миротворцев.

После недавнего обострения в Нагорном Карабахе, которое привело к человеческим жертвам, обе стороны — и Азербайджан, и Армения — не только привычно обвинили друг друга в военной провокации, но и поспешили обвинить российских миротворцев в бездействии или даже содействии противоположной стороне. Это означает, что их мандат может закончиться существенно раньше положенного срока, а армяно-азербайджанская война вспыхнет с новой силой, вовлекая все новые стороны: Россия и Турция уже задействованы в конфликте, кроме того, в Армении дислоцируется 102-я военная база РФ. Пограничный с зоной конфликта Иран, где проживают миллионы этнических азербайджанцев, также не останется в стороне при негативном развитии событий.

Западные страны под видом организации мирного процесса продолжат дестабилизацию региона в рамках своей концепции стратегического сдерживания, поддерживая напряженность в регионе, в том числе руками нынешнего премьер-министра Армении.

На Южном Кавказе, как и в других сегментах системы евразийских дуг нестабильности, например в Средней Азии, Западом ведется опосредованная война с Россией. Всячески поощряются русофобия и этнический национализм, ширятся злорадные ожидания поражения России в ее специальной операции на Украине.

Россия действительно ведет трудную войну с украинским нацизмом. Именно поэтому не следует ослаблять внимание к Закавказью, которое коллективный Запад неизбежно будет поджигать в рамках своей стратегии «Римленда», или стратегического сдерживания. Годовщина развязанной нацистом Саакашвили войны против Южной Осетии — не только день памяти, но и предупреждение. Москва должна не только реагировать, но и предупреждать враждебные попытки дестабилизировать ситуацию у своих границ и в других регионах мира.