Информация, согласно которой Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинской армии, но выразила сожаление по поводу «боли и гнева», возникших из-за этого на Украине, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Это просто потрясающе! Любая попытка рассказать правду о нацистах киевского режима тут же натыкается на какие-то внезапные препятствия. Мне вот интересно, а перед Гитлером Amnesty International тоже бы извинялась?» — спрашивает Сергей Г.

Многие пользователи не нашли даже мельчайшего повода для того, чтобы международная правозащитная организация, выявившая факты преступлений украинских военных, начала сожалеть и извиняться перед Украиной.

«Сожалеет о чём? Что правду сказала? Какие они нежные оказались, эти нацисты, У правозащитников аж сердце не выдержало и слёзы из орбит потекли», — пишет Дмитрий Б.

«Это что получается, что международная организация отказывается от предоставленных ею фактов о том, что украинские войска используют социальные объекты в военных целях? Если это всё-таки неправда, то где опровержения? А если опровержений нет и это всё правда, то зачем эти извинения перед нацистами?» — задаётся вопросами Николай Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты на Украине самой главной угрозой для себя видят правду, поэтому они нападают на всех, кто смеет её доносить до общественности.

«Они сказали неприятную правду про укронацистов. А для Киева ложь — это уже государственная информационная политика. Поэтому любые источники правды будут задушены. Иначе киевский неонацистский режим рухнет на следующий день, как падут барьеры лжи», — уверена Людмила Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей полагает, что международные правозащитники зря стараются — их труды не найдут интереса со стороны руководства стран Запада.

«Всё равно на Западе этот доклад никто не прочтёт. Они уже давно решили, что во всём должна быть виновата только Россия, и всё, что не соответствует этой позиции, просто игнорируется», — указывает Олег З.

Ряд пользователей указывает на то, что даже этот скандальный доклад Amnesty International был сделан однобоко, с уклоном против России. Тем не менее украинским нацистам это всё равно не понравилось, потому что их преступления вообще никто не имеет права освещать.

«Кстати, в том же докладе Россия также обвинялась в военных преступлениях и неизбирательном огне по гражданским объектам, но почему-то перед русскими Amnesty International извиняться не решила», — отметил Дмитрий В.

«Жалко, что правозащитная организация не сожалеет о тысячах убитых жителей Донбасса, включая детей, женщин и стариков. Жалко, что Amnesty International не замечает пыток и жестоких расправ с украинской стороны, как над военнопленными, так и над обычным населением», — отметил Николай К.

Напомним, 7 августа агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинской армии, но выразила сожаление по поводу «боли и гнева», возникших из-за этого на Украине. Расследование правозащитников выявило, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы, размещая вооружения в школах и больницах, что неминуемо подвергает опасности мирных жителей.