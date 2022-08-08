Брянск, 17 марта, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Киевский режим в ночь на 17 марта снова попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников российские региона. Власти Брянской, Калужской и Белгородской областей подтвердили нападения со стороны ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитой средствами противовоздушной обороны над Брянским районом ракете С-200. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

О ночном налёте украинских беспилотников рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в Кировском районе БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет.

Также с помощью дрона-камикадзе атаке ВСУ подверглась движущаяся по дороге фура на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори Белгородского района. Принадлежащий зерновой компании грузовик получил повреждения. Водитель фуры не пострадал, пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта составили 60–70% от числа диверсантов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.

С 12 по 14 марта ВСУ потеряли более 1,5 тысячи боевиков в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Кроме того, противник лишился 18 танков и 23 боевых бронемашин, уточнили в Минобороны РФ.

В ночь на 16 марта украинские ДРГ вновь попытались прорваться через госграницу России. Все атаки были отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны ВСУ составили 550 человек, подчеркнули в Кремле.