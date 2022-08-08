Сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что украинские власти продолжили «распродажу» страны (приоритет отдан соседям из Польши), активно обсуждают в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Захватчик

«Украину уже давно всю по кусочкам разобрали. Чему тут удивляться..» — заметил Максим Петров.

«Напрасные старания. Пшеки скоро получат пинка и вылетят, дай Бог, только с территории Украинской области РФ, а то и из некоторых «подаренных» ей Сталиным территорий!» — считает Игорь А.

«История повторяется. Поляки всегда смотрели и использовали Украину как аграрно сырьевой придаток», — замечает Татьяна Секрет.

«Украинцы, очнитесь!!! Вас на юге убивает ваша власть, а на севере — продаёт как рабов», — призывает Максим.

«А за что тогда воюют ВСУ и нацбаты? Если не переработают на фарш и повезет вернуться домой, а там всё польское. И сразу вспоминается «Тарас Бульба»: «Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»» — рассуждает Мирослав.

«Всё правильно. Не было такой страны и в будущем не будет», — отозвался об Украине Павел К.

«Украина как государство прекратит своё существование ещё в этом году..» — считает Иван Губанов.

«Польша — это такой «предмет», сегодня он есть, а завтра — нет. Исторический факт», — смеется Денис Петров.

«Так коль страны скоро не будет, всё в ход идет: земли, люди. Во всем тактика «выжженой земли». Главное, себя обеспечить и свалить», — поделилась мнением Светлана.

«Украинские лохи продают воздух лохам польским. Никто ничего никому не отдаст. Всё будет Россия», — считает Петр Карманов.

«Пребывание польской армии на территории РФ — необъявленная, фактическая война против РФ», — заметил Анатолий Мишин.

«Нужно добавить: Польша намерена контролировать то, что останется», — считает Марина.

«Корысть поляков ненасытна!» — считает Владимир Черкашов.

«Как всё-таки жизнь поменялась. Раньше какие-то походы, захваты земель. А сейчас просто привел шута к власти, он всё продал и всех жителей Украины на несколько поколений вперед на кредиты ЕС подсадил. Зачем воевать?» — иронизирует Юрий.

«Если смотреть со стороны поляков, то они работают довольно-таки грамотно, а нам надо «приватизировать» весь северный берег Чёрного моря», — считает Александр Лубяной.

Советские танки Т-34-85 с десантом идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы. 3-й Украинский фронт

«Очередной штатовский проект. Если раньше (когда Штатов самих ещё в проекте — пардон — не было) была такая техника, как ополячивание русских земель (через втягивание отвоеванных Литвой территорий в свою сферу влияния и владения), то теперь — вот так. Игроки», — считает Игорь Рогатин.

«Похоже, никак не получается Украине стать свободной и независимой. И причина-то не в России. Всё дело в неумении управлять страной, идти своей дорогой, а только надеяться, что придет сильный дядя и решит все проблемы», — считает Роман Балашов.

«Заберём у них все свои земли обратно, хохлам посёлок оставим, там пусть стадо папуасов живëт, раз не умеют управлять территориями, которые им подарили», — предлагает Александр.

«Польша о наживе на Украине думает, а Россия — о народе Украины и России. Поэтому Польша сама встала в очередь под раздачу. Без проблем всем сёстрам по серьгам, ну или канделябром по лицу», — привел аналогию Владимир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше, 8 августа известила Службы внешней разведки России.

Отмечается, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы Украины, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства. К примеру, в аграрной сфере польские компании скупают украинскую продукцию по заниженным ценам, рассказали в разведывательном ведомстве.

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