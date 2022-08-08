В Эстонии, Латвии и Литве продолжается ликвидация памятников советской поры и воинских захоронений бойцов Красной армии, павших при освобождении Прибалтики от фашистской Германии. Ничего неожиданного в сложившейся ситуации нет, что подтверждается и многочисленными публикациями ИА REGNUM о положении на упомянутых выше «независимых» территориях. Но речь не о тех неприкаянных землях, а о людях, на них проживающих, многие из которых являются потомками победителей фашизма.

Советские войска перед началом Прибалтийской операции. 1944

Как известно, 5 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, призвавшую «убрать из публичного пространства страны» все советские памятники, и допустил, что по линии исторических обществ Таллину могут предложить не уничтожать объекты, а вывезти их в Россию. Что, конечно же, не решит проблемы: что в таком случае делать с воинскими захоронениями? Но тем не менее намёк на частичное решение проблемы из предложенного Дмитрием Песковым извлечь можно — пусть и не напрямую из сказанного (речи о доселе невиданном импорте-экспорте мемориалов быть не может), а вот об установке новых, на российской территории — вполне. Что, конечно, тоже не выход, но всё же…

В этой связи обратимся к результатам опроса, проведенного ИА REGNUM с 25 июня по 24 июля 2020 года на тему «Россия и Прибалтика» с участием 32 124 наших читателей, в завершающем пункте которого участникам было предложено выразить отношение к идее установить на наших автомобильных трассах, недалеко от границ с прибалтийскими странами, стелы с Вечным огнём в память о выходцах из этих стран, сражавшихся в рядах Красной армии в Великой Отечественной войне.

Советские войска перед началом Прибалтийской операции. 1944

Как показывает анализ однонаправленных ответов, большинство респондентов (48%) идею тогда поддержало, а 41,2% высказались против; правда, категорически — всего 14,2%. Со времени проведения опроса прошло два года, и ситуация существенно осложнилась. Что придаёт возможной реализации идеи дополнительный и более всеобъемлющий смысл: ведь теперь речь идёт о сохранении памяти уже и обо всех павших при освобождении Прибалтики. И распределение мнений было бы, скорее всего, более радикальным — в пользу возведения новых памятников. Так что на таможенных пунктах пропуска или вблизи них могут (должны!) появиться монументы с упоминанием потерь, понесённых Красной армией за освобождение страны, у границ которой тот монумент установлен (на первое время, возможно, большой информационный щит). Со словами благодарности также и эстонским (латвийским, литовским) красноармейцам, партизанам и подпольщикам, участвовавшим в разгроме Третьего рейха.

Уничтоженных памятников и могил это, конечно же, не заменит. Но позволит напомнить главное: мы не забыли ничего. Со всеми вытекающими последствиями.