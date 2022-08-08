Известие о том, что в Финляндии снесли памятник «Мир во всём мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1989 году, взбудоражило интернет. Люди считают, что официальная причина такого шага — не перестройка улицы Хаканиеменранта, а вечная ненависть Финляндии к России. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

«Лучше бы ещё один памятник «За мир во всём мире» поставили. Усилий ровно столько же бы потратили, но эффект был бы в правильную, с точки зрения выживания человечества, сторону», — считает Евгений Титов.

«Ну а зачем им теперь дружба народов, они же в НАТО, главное — Россия должна помнить, как с ней поступают соседние страны», — поделилась мнением Алла Васильева.

«Вот так история и умирает!» — сокрушается Сергей.

«Дебилизм нынче в моде», — заметил Игорь Рогатин.

«Теперь там символ «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установят и подпишут — «Добрым эльфам, которые режут головы и отрезают конечности, а если будут безмерно добры, то просто пристрелят», — иронизирует Сергей Мухин.

«Финляндии не нужен мир во всём мире», — констатировал Виктор Зорин.

«Великая финская нация набралась храбрости и вступила в героическую борьбу с памятником… Интересно, как далеко продолжится их деградация?» — спрашивает Андрей П.

«Война с памятниками! Хаос в головах», — соглашается Галина Скачкова.

«Когда они понимают, что бессильны против России, то хоть на памятниках зло вымещают», — поддерживает Сметана Свиридова.

«Неблагодарные. Придем, новый поставим!» — отозвался Сергей Литвинов.

Marines.mil Солдат армии Финляндии

«Пусть подавятся, мы их не можем заставить жить в мире с нами», — пожелал инициаторам сноса памятника Максим.

«Микроб шизофрении добрался и до Финляндии, кто следующий? Германия. Вся их культура — одни понты», — поделился мнением Михаил Гусев.

«В Хельсинки есть памятник Александру II. Когда финны его демонтируют? Финны забыли, как им под шведами жилось?» — спрашивает Сергей З.

«Беснуются..» — отозвалась об инициаторах сноса памятника Елена Погожаева.

Как сообщало ИА REGNUM, скульптура «Мир во всём мире» представляет собой изображение людей из разных уголков земли, которые держат на поднятых руках глобус. Работу создал скульптор Олег Кирюхин. Её открытие состоялось 14 января 1990 года, спустя несколько месяцев после разрушения Берлинской стены.

Ранее о том, что в Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всём мире», информировала телекомпания Yl. Необходимость переноса памятника пояснили планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Памятник передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки. Затем власти города решат его дальнейшую судьбу.

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