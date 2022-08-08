Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) определил будущие болевые точки рынка труда и увидел «тревожную» группу работников. В аналитическом материале под авторством ведущего эксперта Центра Екатерины Сабельниковой отмечается, что российский рынок труда достаточно быстро преодолел негативные последствия, вызванные пандемией, оказавшиеся менее драматичными, чем ожидалось с началом пандемийного кризиса, тогда как наряду с уходом иностранных компаний из России санкционные последствия могут проявиться осенью ростом безработицы.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

«По мере формирования новой реальности безработица может расти, как минимум структурная», — указывает Сабельникова.

Отличие пандемийного тренда от новой реальности в том, что коронавирусные ограничения носили временный характер и ударили, как отмечает автор, в большей мере по сфере услуг, санкционные же ограничения носят, как указала автор, «очевидно, более долгосрочный характер» и пострадали от них в большей степени по сравнению с 2020 годом отрасли обрабатывающей промышленности. Пережить последствия пандемии при этом помогла широкомасштабная государственная поддержка занятости и безработным, обращает внимание Сабельникова. К санкционному шоку этого года рынок труда, с одной стороны, оказался устойчивым даже после предшествующих пандемийных событий: в мае уровень безработицы достиг исторического минимума с 1991 года — в 3,9% численности экономического активного населения, но и меры господдержки, теперь имеющие «более точечный характер по сравнению с пандемией», не стимулируют население обращаться за поддержкой в службы занятости.

При этом до сих пор многие компании, в первую очередь иностранные, занимали выжидательную позицию и сохраняли рабочие места. С другой, как предполагает эксперт ЦМАКП, — адаптация сегодняшнего рынка труда происходит за счет изменения форматов занятости и корректировки оплаты труда. Так, в первой декаде июля отмечался некоторый рост числа граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или находящихся в простое, а реальная заработная плата по итогам мая снизилась на 6,1%. Более того, в текущей ситуации существует два серьезных ограничения, которые могут стать существенной проблемой — это избыточная низкопроизводительная занятость и несоответствие квалификации и требований конкретного рабочего места, уровня образования и фактической специальности.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

В случае широкомасштабной автоматизации, поясняет автор публикации, высвободится заметное количество работников, в основном — в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, в сфере транспорта и связи, что повышает социальные риски и увеличивает требования к эффективности функционирования системы переобучения. В то же время на одних позициях могут трудиться работники с несоответствующей для них квалификацией, а на других, наоборот, с избыточной квалификацией — речь идет, например, о выпускниках вузов, которые не могут найти работу по специальности и переходят на другие позиции.

Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, на которые ссылается Екатерина Сабельникова, почти половина респондентов (47%) работает не по специальности, свыше четверти (28%) — никогда не работали по специальности. При этом последняя группа респондентов среди причин/проблем такой ситуации назвала: отсутствие работы по специальности или сложности с трудоустройством на неё (30% из этой группы опрошенных), переход в другую сферу деятельности (20%). Кроме того, частой причиной является низкая заработная плата, что вынуждает искать работу в более высокооплачиваемых профессиональных секторах — её указали 24% из тех опрошенных, которые никогда не работали по специальности.

Относительно этой группы респондентов автор примечает наличие «тревожной ситуации»: на низкооплачиваемых, но требующих высокого уровня квалификации работах частично работают люди, не обладающие достаточным уровнем квалификации, так как достаточно квалифицированные ищут работу в иных сферах, при этом избыточный уровень квалификации также формирует определенные риски — более высокий уровень квалификации увеличивает требования к оплате труда и ожидания от трудовой деятельности, которые могут не оправдаться. Это, в свою очередь, резюмирует эксперт, может наращивать риски социального недовольства части населения. Повышать производительность труда в подобных условиях, указывает Сабельникова, будет сложной задачей ввиду необходимости поддержки широких слоев населения и обеспечения рабочих мест.

То, что осенью безработица начнет расти, сказал и глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Но, подчеркнул он, ситуацию не стоит драматизировать, она контролируема. Предприятия, по его словам, стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость. Кроме того, как отметил Решетников, достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места. Говоря о текущей ситуации, министр отметил, что в июне «якорем» для экономики оставались сельское хозяйство и добывающая промышленность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Неравномерная ситуация, по его словам, по-прежнему в обработке. Уверенней себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос, а серьезное давление испытывают отрасли, которые были встроены в мировые экспортно-импортные цепочки. По мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктора экономических наук Александра Щербакова, о чем сообщил телеканал «360», лишиться своих рабочих мест могут курьеры, доставляющие товары, а также сотрудники сферы логистики, но это не будет носить, по его словам, травматичного характера. Предпосылок для резких сокращений экономист не видит. Возможно, отметил он, упадет доля тех, кто работает удаленно.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила телеканалу, что «сейчас есть люди, которые освободились после ухода западных брендов, и пока они еще не выходили на рынок», поэтому точные данные о состоянии занятости на рынке труда, по её словам, можно будет получить только осенью. Между тем, по оценке эксперта ЦМАКП, при постоянном масштабе деятельности до 2030 года потенциал высвобождения занятых в случае автоматизации порядка 3 млн человек имеет оптовая, розничная торговля и отрасль, связанная с ремонтом, 2 млн человек — обрабатывающая промышленность, чуть выше 1,1 млн человек — строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также транспорт и связь. Наименьший потенциал высвобождения занятых — в отрасли рыболовства и рыбоводства (26 тыс. чел.), финансовой деятельности и добыче полезных ископаемых (224 тыс. и 248 тыс. чел. соответственно). Следовательно, регионы страны столкнутся со структурной перенастройкой рынка труда в зависимости от веса отраслей в их экономике.