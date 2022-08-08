ИА REGNUM продолжает беседовать сбывшим казахстанским чиновником. Во второй части интервью собеседник рассказывает о номинальных и реальных владельцах крупнейших банков Казахстана.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

ИА REGNUM: Кому принадлежат самые крупные банки в Казахстане?

«Халык банк», или «Народный банк», — самый большой банк по активам и транзакциям. Контрольный пакет принадлежит Тимуру Кулибаеву(средний зять экс-президента Нурсултана Назарбаева. — Прим. ИА REGNUM).

Второй по активам — «Каспи банк». Он формально принадлежит Вячеславу Киму, но реальным собственником является Кайрат Сатыбалды(племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева. — Прим. ИА REGNUM). После его ареста, вероятно, он станет бывшим собственником.

Члены совета директоров банка за последний год трижды напрашивались на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и в чем-то его убеждали. Или он убеждал их. По некоторой информации, у президента просили разрешения продать банк. Вопрос, кому — иностранцам или кому-то из приближенных действующего президента.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Форте банк» на третьем месте по активам. Его владелец Булат Утемуратов. (шестая строчка в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2022» Forbes. kz. — Прим. ИА REGNUM).

После январских событий он, вероятно, сохранит банк за собой.

Далее идет «Банк ЦентрКредит», принадлежащий Бахытбеку Байсеитову. Он связан со «старыми» элитами в Алма-Ате. Эта структура — одна из немногих, которая после январских протестов «осталась в плюсе». Сейчас Бейсеитов готовится к покупке «Альфа-банк — Казахстан». «Альфа-банк» — это российская структура, попавшая под санкции после событий 24 февраля 2022 года. Если сделка завершится успешно, «Банк ЦентрКредит» войдет в тройку крупнейших банков Казахстана.

«Евразийский банк» — это Александр Машкевич, Патох Шодиев и сыновья Алиджана Ибрагимова. Они не замечены в нежелательной деятельности по итогам январских событий, и к активам «евразийской тройки» у Акорды претензий нет. Во всяком случае пока.

RBK банк. Он принадлежит Владимиру Киму, который по совместительству является главным акционером «Казахмыса» и KAZ Minerals. Ким — номинальный держатель акций «Казахмыса», конечный бенефициар — кто-то из близкого окружения Нурсултана Назарбаева.

«Жусан банк» — относительно новый банк. Его руководство, по некоторой информации, может быть связано с Каримом Масимовым(экс-глава КНБ Казахстана, задержан после январских событий, обвиняется в организации попытки госпереворота. — Прим. ИА REGNUM). В банке работает бывший глава канцеляции Масимова, когда тот был премьер-министром Казахстана. В акционерах банка числится Фонд первого президента, что в принципе выпадает из общей картины банковского сектора Казахстана.

Так как Масимов под следствием, судьба «Жусан банка» под вопросом. Скорее всего, он будет отдан государственному банку или, возможно, его обанкротят в силу большого количества проблемных активов. Еще один вариант — банк продадут иностранцам. Хотя, на мой взгляд, последний вариант сомнителен.

«Фридом финанс банк» формально принадлежит Тимуру Турлову(седьмая строчка в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2022» Forbes. kz. — Прим. ИА REGNUM). Он относится к так называемым «младшим партнерам» Булата Утемуратова.

«Нурбанк» принадлежит крупному олигарху Рашиду Сарсенову, бывшему деловому партнеру ныне покойного Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой. После смерти Алиева Сарсенов продолжил вести дела с дочерью экс-президента Казахстана и его внуком Нурали Алиевым. Судьба «Нурбанка» неизвестна. Вариантов тоже несколько — банкротство или продажа. Такой актив в распоряжении Назарбаевой, конечно, не оставят.

Dolphinkz «Нурбанк»

Есть еще «Заман банк», но он работает только по Павлодарской области. И «Отбасы банк» — государственный банк, который занимается программой ипотечного кредитования.

ИА REGNUM: Какие иностранные банки есть в Казахстане и как они связаны с нынешней политической элитой?

В Казахстане 11 банков принадлежит иностранным собственникам. Из них — три российских: Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк». «Альфа-банк» уже практически продан.

Из оставшихся восьми банков — два условно западных, три китайских, два условно турецких и один из ОАЭ. Во внутриэлитных играх они не участвуют, предпочитая минимизировать риски работы в Казахстане.

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